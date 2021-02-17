В Абхазии выявлено 24 случая коронавируса, два человека скончались

Прокуратура выдвинула обвинения против деда покончившей с собой 14-летней девочки. В рамках продолжающегося расследования трагедии в Кобулетском районе Аджарии, прокуратура обвинила С.Ц. по факту осуществления насилия и угрозы убийством в отношении несовершеннолетнего члена семьи на основании нетерпимости по гендерному признаку.

Расследование МВД установило, что 10 декабря 2020 года и в январе 2021 года С.Ц. по мотивам гендерной нетерпимости совершил насилие в отношении несовершеннолетней Н.С. Дед девочки был задержан 15 февраля на основании постановления судьи. Во время допроса он признался в том, что 10 декабря действительно избил свою внучку, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Прокуратура обвиняет деда по подпункту «а» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи с предварительным уведомлением (два эпизода)) и статье 11 статьи 151 Уголовного кодекса Грузии. Часть была представлена по подпунктам «в» и «г» (угроза смерти несовершеннолетнему члену семьи), которая предусматривает лишение свободы на срок от одного до трех лет.

Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Прокуратура заявляет, что расследует и другие возможные факты насилия в отношении погибшей Н.Ц.

О самоубийстве 14-летней девочки в Кобулети стало известно 10 февраля. По словам деда погибшей, летом, в возрасте 13,5 лет девочка стала жертвой сексуального насилия, однако не сообщила о случившемся семье. Это повторилось в декабре 2020 года, после чего семья девушки обратилась в правоохранительные органы. Однако полиция запоздала с расследованием - 23-летнего жителя соседнего села задержали только на следующий день после того, как девочка повесилась. Задержанного парня обвинили в сексуальной связи с подростком и в «доведении до самоубийства». 13 февраля обвиняемый был приговорен к предварительному заключению.

Вскоре выяснилось, что девочка подверглась насилию и со стороны членов семьи. Мать девочки, которая после ее самоубийства приехала домой из Турции, где она работает уже несколько лет, рассказала в СМИ о сложной обстановке, в которой ребенку приходилось жить в семье. По ее словам, после сексуального насилия 14-летняя девочка была очень запугана. Кроме того, ее «безжалостно избивали» родственники – дед и двоюродные дяди, которые были уверены в том, что она сама виновата в произошедшем. Мать отметила, что и социальный работник также был полностью проинформирован о состоянии и тяжелых обстоятельствах, в которые попала ее 14-летняя дочь, однако подросток так и не получил помощи психолога.