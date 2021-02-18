Кто не работает, тот...

В свое время прекрасный актер, ироничный Валентин Гафт написал про своего коллегу, актера Армена Джигарханяна, смешливую эпиграмму:

«Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где играл Джигарханян».

Валентин Йосифович, в присущей ему в те годы шутейной форме, отметил, что Армен Борисович часто бывает неразборчив в выборе ролей и соглашается на все, что ему предложат; гоняется за количеством, а не за качеством. И правда, за свою долгую творческую жизнь, с 1959 по 2018 гг., Армен Борисович сыграл более чем в 300 фильмах! Наверно, большая их часть вряд ли отличается хорошим содержанием, высоким качеством и глубоким смыслом. Раньше я тоже удивлялся, как, мол, может такой известный артист соглашаться на все роли? Неужели у него нет чувства собственного достоинства и права выбирать то, что ему действительно нравится? Ведь не может быть, чтобы ему нравилось все, что предлагают. В общем, раньше я был максималистом и думал, что мир рожден быть идеальным. Сейчас я так не думаю, у меня открылись глаза и я вижу в нем шероховатости.

Прошли года, и я понял, что Валентин Гафт, по сути, был не очень прав. Актерская профессия – такая же земная профессия, как все остальные. Если не работать, то не будешь кушать. Вот, к примеру, бухгалтер. Он же не выбирает, каким дебетом или кредитом ему заниматься? Что дают, то он и подсчитывает. Если все посчитает хорошо, то может в квартал раз ему и прогрессивку выпишут. Так же и с врачами: есть больной – его надо лечить, и за это ты получаешь зарплату, получку, аванс и благодарность от выздоровевшего больного в виде бонбоньерки. Больше больных – больше бонбоньерок. Ну, и так далее. А чем актеры отличаются от других? Ничем. Я Армена Борисовича как раз зауважал, когда понял, что он работал не только ради удовольствия, а ради, грубо говоря, пропитания. У него была большая семья, много родственников на исторической родине, он многим помогал. А чтобы помогать, нужно иметь приличный доход, вот он и не брезговал ничем.

К чему все это я говорю? А к тому, что подобное случается не только в наших краях, не только с голодными советскими и постсоветскими артистами. Даже весьма уважаемые и востребованные зарубежные звезды, чьи гонорары исчисляются шестизначными цифрами, они тоже, воленс-неволенс, участвуют в сомнительных проектах, после просмотра которых средний обыватель, вроде меня, выходит из кинозала в недоумении. Примеры? Пожалуйста: Брюс Уиллис, самый крепкий из всех орешков! В 90-х годах мистер Уиллис был всеобщим любимцем как там, так и тут. Первые два «Крепких орешка» (которые в оригинале назывались «Живучий», что, в принципе, наверно то же самое) в свое время выстрелили мощно и в прокате оба фильма собрали около 400 лямов. В те годы Брюс всемогущий засветился еще в таких культовых лентах, как «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон» и еще в парочке. Потом пошел период спада. Иногда ему удавалось сняться в чем-то более-менее смотрибельном, но в основном это был редкий, не побоюсь такого слова, шлак. Каждый раз, даже сейчас, видя в титрах имя Уиллиса, у меня теплится надежда, что на сей раз это будет что-то стоящее. И каждый раз мимо. Года три тому назад Брюс участвовал в ремейке знаменитого фильма «Жажда убивать». Первая картина была снята в 1974 году и в ней играл могутный Чарлз Бронсон. В свое время тот фильм был очень популярен на наших видеомагнитофонах. Лично я его смотрел, наверное, раз десять. Потом пошли снимать продолжения, и они были, как это часто бывает, один слабее другого. Последняя, пятая часть «Жажды убивать», была такая отстойная, что даже неудобно говорить. В 2017 году Брюс Уиллис сыграл в ремейке первой картины. Получилось так себе, ничего особенного. На разок сойдет, под пивко. Добавлю, что ему предложили эту роль, когда от нее отказались Рассел Кроу, Метт Деймон, Бенисио дель Торо, Уилл Смит и даже Бред (наше все) Питт. А неразборчивый Брюс согласился, снялся, получил свой нехилый гонорарчик и пошел домой.

Недавно я посмотрел картину с его участием «Дожить до утра». Фильм 2020 года. Вот это уже криминал полный. Такой клюквы я не видел со времен «Падения Берлина». Тут у меня в голове всплыли строчки Гафта насчет Джигарханяна, но потом я вспомнил про свое новое мышление и отогнал от себя дурные мысли.

Работа, она и есть работа. Королей Лиров, Юлиев Цезарей и царей Эдипов Брюсу не предлагают, вот он и работает по мелочевке. И это правильно! Жить-то надо. Несмотря на то, что Брюс Уиллис один из самых обеспеченных актеров Голливуда (состояние около 160 миллионов долларов), лишняя копейка ему не помешает, я так думаю. Деньги вообще лишними не бывают, и это не я сказал. Иногда думаешь: вот, у человека есть уже миллионов двести, зачем ему еще париться, потеть, идти на унижения, ронять свою честь? Но потом вспоминаешь, что причуды и желания богатых людей нам, простым смердам, не понять. Брюс Уиллис хочет продолжать работать-зарабатывать, появляться на экране, стоять перед камерой. Он за качеством не гоняется, ему нравиться сам процесс, плюс большие гонорары. Хочу думать, что в глубине души он все-таки надеется, что рано или поздно он сыграет своего дядю Ваню или Сирано.

Бог с ним, с Уиллисом. На нем свет клином не сошелся.

Надысь я посмотрел фильм с Мэлом Гибсоном, который в актерском плане, по моему скромному мнению, на порядок сильнее, чем Брюс. Мэл даже сыграл Гамлета у самого Дзеффирелли, в классической постановке этой главной пьесы, снятой без всякой выпендрежи и отклонений от нормы. Я много видел Гамлетов, на сцене и на экране. Скажу, что гибсоновский вариант довольно приличный и рекомендуется к просмотру. Настоящая актерская работа, крепкий профессионализм и довольно убедительный образ вечно мечущегося принца датского.

Замечу, что Мэл Гибсон не только хороший актер, он и режиссер мощный. Все его фильмы, которые он ставит, я смотрю с огромным удовольствием и очень обогащаюсь. «Апокалипсис» могу пересматривать в нон-стоп режиме, и каждый раз нахожу что-то новое. Пять лет тому назад он выпустил фильм «По соображениям совести», основанный на реальных событиях. Всем рекомендую посмотреть, фильм сделан супермастерски. И вот после всей этой моей похвальбы и восторгов, не могу не рассказать, что буквально вчера я просмотрел новый фильм (2020 года) с участием Гибсона «Сила стихии». Я поражен убогостью сюжета и никакушной игрой Мэла. К просмотру не рекомендуется, даже в часы безделья и ни под какое пивко. Опять хотелось мне возмутиться: как же это такой актер соглашается на роли в подобной ерунде? Но снова вспомнил, что не мое это дело. Может, приперло ему, может, не хватило пару тысяч для покупки нового Мазерати, может, бывшие жены требуют большие алименты, а может, дети (а их у него восемь) просят папу купить им что-нибудь особенно сладкое.

Так что не суди и не судим будешь, подумал я, и пошел разгружать вагоны, чтобы к своему миллиону добавить очередную копейку. А то без копейки миллион не миллион.

И на посошок.

Все работы хороши, которые не связанны с насилием, криминалом и незаконным отъемом собственности. Так что не прав был Валентин Гафт в свое время насчет Джигарханяна. Так же как я бываю не прав, когда думаю, почему тот или иной человек лезет в политику!

Это все работа и, соответственно, заработок.

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