Георгий Гахария завещал тревожные ожидания

Грузинский бизнес провожает Георгия Гахария. Оценивая его деятельность на посту премьер-министра, наблюдатели сходятся во мнении, что он не был свободен в своих действиях. Но и назначение его преемника не сулит бизнес-среде стабильности, полагают многие из них.

Подавший сегодня в отставку Георгий Гахария занимал пост премьер-министра 1 год и 5 месяцев, и таким образом, основной период его работы пришелся на пандемию коронавируса.

Экономисты считают, что как минимум, главе кабмина не хватало самостоятельности. Именно этим можно частично объяснить провал строительства глубоководного порта Анаклия.

В целом, по словам президента Ассоциации бизнес-дистрибьюторов Ивы Чкония, в качестве антикризисного менеджера Георгий Гахария был «в определенной степени полезен только в начале пандемии коронавируса».

«Мне сложно оценить, насколько он был независим в принятии решений, но в какой-то мере он поначалу поддерживал бизнес, имея опыт работы на посту бизнес-омбудсмена. Но затем все пошло не так. Мы подали заявку от имени нескольких ассоциаций на создание консультативного совета при правительстве, но даже не получили ответа, что было печально, и, как нам показалось, это было связано с проблемами внутри команды», – заявил Чкония.

Каха Хазарадзе, основатель ICR – крупнейшего розничного холдинга Грузии, считает, что из рядов правящей партии будет сложно подыскать более сильного менеджера на этом посту:

«Политическая нестабильность и чехарда премьеров усилит отток капитала из Грузии. Государственные долги выросли, а управление пандемией оказалось неэффективным. Однако хоть Гахария и не был самым успешным премьером, но он всегда находил общий язык с бизнесом. Теперь и это под вопросом, и страна буквально на грани катастрофы. Если бы ему дали поле для маневра, возможно, экономика вздохнула бы полной грудью, а сейчас, увы, в этой команде реально рассчитывать не на кого».

«Любая политическая нестабильность, особенно во время экономического кризиса, очень плохо сказывается на экономике, бизнесе и его ожиданиях, а также с точки зрения привлечения иностранных инвестиций», – считает декан школы экономики университета «Кавкасия» Сосо Берикашвили.

«Бывший премьер был активно включен в управление экономическими процессами, поэтому его отставка может сыграть отрицательную роль. Страна находится в тяжелом экономическом кризисе, необходимо искать выход из него. Теперь важно, чтобы руководить кабмином был срочно назначен человек, у которого будут широкие полномочия для экстренных решений. В противном случае нас ждет углубление кризиса».

По всей видимости, в правящей команде были готовы к такому сценарию. Ближе к вечеру политсовет «Грузинской мечты» назвал кандидатуру на пост премьер-министра – действующего главу Минобороны Ираклия Гарибашвили, возглавлявшего кабмин в 2013-2015 годы.

В своей приветственной речи он пообещал, что сделает все зависящее для преодоления проблем безработицы и тяжелого экономического положения граждан.

Согласно Конституции, в течение двух дней он должен представить новый состав кабмина для голосования в парламенте. В том, что правящее большинство утвердит его в максимально сжатые сроки, сомнений нет.