В Южной Осетии больше не действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные в целях противодействия распространению коронавируса. В частности, можно свободно посещать свадьбы и похороны. «Эхо Кавказа» спросило цхинвальцев, насколько оправданы эти послабления.

– Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусу окончательно отметил все ограничительные меры, в частности, на проведение свадеб, массовых мероприятий. Как вы к этому относитесь?

Лэйла: Я думаю, что все должно идти своим чередом. Зачем что-то ограничивать? К нам во Дворец детского творчества дети ходят, и мы рады. Мы не хотим в карантин, мы хотим работать! Пусть идет все так, как идет. Поначалу я соблюдала меры предосторожности, но сейчас все забылось. Я их уже не соблюдаю. Конечно, руки мою регулярно, но это я и так делала.

Оксана: Конечно, уже можно отменять все ограничения. И до этого ходили на похороны, свадьбы. Даже когда было больше больных. Конечно, и умерших много, много заболевших и выздоровевших, но все равно уже нужно было отменять ограничительные меры. Я не соблюдала никаких особенных мер предосторожности, только маску носила в тех местах, где это было обязательно. И я, и мои дети переболели.

Марина: Думаю, что стоило отменить эти меры. Судя по всему, коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно. Вводить ограничения по этому поводу, думаю, уже бессмысленно. Так как человечество впервые столкнулось с этим вирусом, ограничения были вынужденной мерой. Я думаю, что все правильно, и ограничения сняты вовремя.

Маргарита: Конечно, не вовремя. Надо было раньше. По моим наблюдениям, количество больных пошло на убыль, а рано или поздно мы все должны переболеть. Я так считаю. А меры предосторожности нужно было держать в сентябре-октябре, когда был пик заболеваемости. А сейчас уже не надо.

Светлана: Все меры, наверное, пока слишком рано сняли. Как мы видим, в больницах еще много больных, а эти свадьбы, похороны все же провоцируют рост. Конечно, это нас пугает. А с другой стороны, люди просто устали. Люди устали сидеть в карантине, никуда не ходить, не встречаться с родными, близкими. В этом плане я людей тоже понимаю. Но, наверное, какие-то ограничения нужны, в той же больнице и в местах массового скопления. У нас дома до сих пор стоит спирт, постоянно обрабатываем руки. Слежу, чтобы и на работе мои воспитанники мыли руки, и по возможности, чтобы носили с собой воду.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия