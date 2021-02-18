Обзор абхазской прессы

О майнинге криптовалют пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он отметил, что необходимо принять политическое решение о таком виде деятельности как майнинг и запретить его до лучших времен. «А давать отсрочки, запреты до весны, лета, когда починим Ачгуарскую распределительную станцию, ИнгурГЭС и т.д., все это подведет нас к более опасной черте. Надо ли скрывать, что и сейчас майнеры работают, другие (отключив свои установки) ждут своего часа, когда запустят ИнгурГЭС. Для них главный стимул, что 1 биткоин стоит уже 50 тыс. долларов!»

Кроме того, по его словам, без повышения цен на электроэнергию тоже ничего не получится. «Как говорится: «Это товар, и к тому же дорогой». Несомненно, мы должны много созидать, чтобы жизнь стала другой, лучшей. Мы об этом говорим каждый день. А задумываемся ли мы, кто это должен сделать? Мир изменился за последние годы, и никто просто так дарить нам ничего не будет», – заключил Юрий Кураскуа.

Блогер Тенгиз Джопуа пишет на своей странице в Facebook, что борьба с коррупцией в стране – не более чем политика. Он называет ее попыткой в некоторой степени легитимизировать власть. «Глубина и широта этой «борьбы» неизбежно будет ограничена политическим интересом и при этом уже не важно, какая власть это делает. Просто тема эта в тренде, есть возможность ее использовать, подыграть возникающему в обществе слабому интересу к этому «злу» и завоевать, хоть немного, доверие избирателей. Обратите внимание, что наряду с действиями исполнительной власти в этом направлении звучат и заявления ранее провластной партии ФНЕА о важности и необходимости принятия 20-й статьи Конвенции ООН. Прямо дзен какой-то. Жаль, конечно, что это внезапное просветление возникло строго по буддизму, когда разум и тело освободилось от сковывающих ее материальных благ и страстей», – пишет Тенгиз Джопуа.

Он напоминает, что самым эффективным способом борьбы с коррупцией является образование. Блогер поясняет: «Не высокие зарплаты, не жестокие наказания, а образование. Нужно вырасти новых людей, с новым образом государства и четким пониманием своей роли в этом государстве. А пока мы этого не сделали, коррупция будет поддерживать нашу страну. Без нее это государство с таким обществом и с такими политиками просто охватит паралич».

Общественный деятель Асида Ломия возмущена тем, что люди по-прежнему не соблюдают такие меры предосторожности как ношение масок в общественных местах. На своей странице в Facebook она написала: «Смотрела новости про судебное заседание в связи с врачами Республиканской больницы. Оставлю сейчас в стороне суть дела. Полный зал людей без масок (может быть, человек 10 в масках были), в том числе судья, адвокаты и прокурор. Хорошо, вы не боитесь заразиться и заразить друг друга. Но вы же потом на улицы выйдете, по магазинам пойдете, домой вернетесь, детей в школы отправите. И это делают судьи и врачи! И еще один важнейший момент. Из-за таких, как вы, врачи и медсестры в ковидном центре мало того, что уже выдохлись физически и морально, спасая задыхающихся пациентов, они ведь вынуждены рисковать своей жизнью! Какой пример вы подаете населению?! Почему из-за вашей безответственности и черствости должны страдать другие люди?! Совести у вас нет».

По словам Асиды Ломия, медсестры впадают в депрессию, так как им тяжело видеть, как страдают пациенты реанимации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия