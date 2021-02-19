США готовы вступить в переговоры об иранской ядерной программе

В четверг администрация Джо Байдена формально объявила о готовности вступить в совместные переговоры с Ираном и четверкой постоянных членов Совета безопасности ООН, которые могут привести к возращению Соединенных Штатов в число участников договора о замораживании ядерной программы Ирана, подписанного в 2015 году.

Администрация Дональда Трампа в 2018 году денонсировала этот договор, считая, что он не положил конец иранской программе создания ядерного оружия и восстановила различные санкции в отношении Тегерана. Она настаивала на том, что разрыв договора Соединенными Штатами должен повлечь возобновление международных санкций ООН, существовавших до вступления договора в силу.

В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что Вашингтон не только готов присоединиться к переговорам о судьбе соглашения о замораживании иранской ядерной программы, но и больше не настаивает на возобновлении международных санкций, а также ослабляет ограничения на передвижения иранских дипломатов, аккредитованных при ООН. Заявление Госдепартамента последовало после телефонных разговора госсекретаря США Тони Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, участниками "ядерного" соглашения с Ираном.

Это известие было встречено резкой критикой со стороны законодателей-республиканцев. Один из руководителей комитета по внешней политике Палаты представителей Майкл Маккол назвал "тревожной" готовность администрации Байдена "идти на уступки", чтобы присоединиться к "ущербной сделке".

В последние недели стало известно, что Иран активизировал работы по созданию боевых ядерных материалов. 10 февраля МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел небольшое количество так называемого металлического урана, используемого для производства ядерных зарядов. Тегеран заявил о намерении ограничить доступ международных инспекторов к его ядерным объектам. Ранее в совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран предупредили Иран, что такие действия затрудняют усилия по возвращению США в число участников договора о иранской ядерной программе и призвали Тегеран строго соблюдать условия соглашения.