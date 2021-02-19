Байден участвует в виртуальном саммите G7 и конференции в Мюнхене

Президент США Джо Байден принимает в пятницу участие в двух крупных внешнеполитических мероприятиях в режиме он-лайн.

Сначала пройдёт виртуальная встреча лидеров стран "Большой семёрки" (G7) - США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Японии и Италии. Это первая встреча лидеров "семёрки", в которой Байден принимает участие как президент.

В прошлом году, когда президентом был ещё Дональд Трамп, лидерам G7 из-за эпидемии коронавируса так и не удалось встретиться в режиме оффлайн, в этом году саммит запланирован в Великобритании, он пока не отменён.

Как сообщили в Белом доме, Байден намерен обсудить с партнёрами прежде всего борьбу с пандемией COVID-19, включая производство вакцин, их распределение и поставки. Речь может зайти о помощи беднейшим странам в получении вакцин. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, речь пойдёт о мировой экономике, о Китае и о проблеме изменения климата. О России Псаки не упомянула.

Россия ранее входила в группу, которая сейчас называется G7, а в годы участия России называлась G8. Однако она была де-факто исключена из неё после аннексии Крыма в 2014 году.

После завершения виртуального саммита ряд лидеров стран Запада примут участие - также в режиме он-лайн - в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ожидается, что Джо Байден выступит на ней с речью, посвящённой внешней политике новой администрации США. Ожидается, что Байден провозгласит, что Америка "вернулась" на мировую сцену - после 4-х лет администрации Дональда Трампа, которые ряд комментаторов считает временем изоляционизма. Как пишет CNN, ожидается, что Байден сделает фокус на взаимодействии Америки с её союзниками, в том числе с целью укрепления демократических институтов. Кроме Байдена, ожидается также выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других западных лидеров. Президент России Владимир Путин, который выступил на конференции в 2007 году с известной речью с обвинениями в адрес Запада, на этот раз отсутствует.