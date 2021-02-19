Грузия приоткрывает небо, или Почем справка для туриста?

Граждане, прилетающие в Грузию, могут избежать эпидемиологических ограничений, если предъявят документ о вакцинации от COVID-19. Как работает эта система, какие недоразумения и злоупотребления в ней возможны, как должны перестроить свою работу государственные органы?

Граждане любой страны, прилетающие в Грузию, могут избежать эпидемиологических неудобств, если на пограничных пунктах предъявят документ, подтверждающий полный курс (две дозы) вакцинации от COVID-19. Информация об этом публикуется на сайте МИД Грузии. Согласно правилам, полностью вакцинированные иностранцы не нуждаются ни в обязательной, ни в добровольной самоизоляции, ни в отрицательном результате PCR. Впрочем, на сайте не уточнено, какой тип вакцины дает право для пересечения границы.

Между тем, по сообщениям российских СМИ, выдачи поддельных свидетельств о вакцинации в России через специальные сайты становятся все более распространенным явлением.

Кроме того, по данным тех же источников, изготовление фальшивого свидетельства о вакцинации, загрузка его на портале «Госуслуг», а затем выгрузка фальшивого электронного свидетельства с того же портала, стоит около 17000 рублей.

По сообщениям сетевых ресурсов, несколько групп россиян уже благополучно пересекли границу Грузии по фальшивым справкам, подтверждающим применение российских вакцин. К примеру, упоминается семья из четырех человек, которая прибыла в Грузию по маршруту Москва-Стамбул-Тбилиси. И если эти сообщения не фейк, то, судя по скану поста в соцсетях, у них не было проблем на границе:

«Мы годами покупали справки у одного и того же человека. На этот раз мы решили купить справку в другом месте…».

Аналогично, некоторые граждане России смогли въехать в Грузию с помощью поддельных тестов PCR. Один из россиян утверждает, что прибыл в Грузию таким способом.

«Я купил себе свидетельство об испытании, и приехал в Грузию. Проблем не было. Это формальность. Проверить подлинность сертификата в Грузии до сих пор невозможно».

Были ли факты попыток пересечь границу Грузии по фальшивому тесту PCR или документу о вакцинации, и какими рычагами располагают пограничники для проверки подлинности поданных документов? Мы адресовали эти вопросы в Министерство внутренних дел.

В письменном ответе ведомства говорится, что проверка документов въезжающих в Грузию граждан проводится согласно протоколу, установленному Центром по контролю над заболеваниями. Впрочем, таких протоколов обнаружить на сайте Минздрава не удалось.

По мнению директора Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе, пока нет свидетельств о массовом наплыве иностранцев по поддельным документам, однако, если пустить ситуацию на самотек, есть риск вернуться примерно на сентябрьский уровень инфицирования:

«Думаю, Грузия должна уточнить, что беспрепятственный въезд в страну допускается только для граждан, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, а для остальных сохранить режим обязательного тестирования на месте. Думаю, в случае игнорирования проблемы, мы получим схожую с августом-сентябрем ситуацию, когда мы получили взрывной рост числа инфицированных. Напомню, тогда тысячи граждан постсоветского пространства практически бесконтрольно попали на курорты Грузии в то время, когда допуск из стран «Зеленной зоны» был ограничен».

В тоже время европейские СМИ со ссылкой на Европол пишут о растущем числе фактов купли-продажи поддельных сертификатов о вакцинации в аэропортах Франции, Великобритании и Испании за 150-300 евро. Каким образом в МВД Грузии собираются бороться с растущей проблемой, остается неясным.

Уча Сетури, глава Ассоциации операторов связи малого и среднего бизнеса считает, что проблема требует комплексного подхода, где соответствующие ведомства Грузии должны выйти на контакты с аналогичными ведомствами других стран:

«В современном мире подделка документа любой сложности не представляет собой проблемы для организованной преступности. Разумеется, здесь необходима перепроверка через электронные порталы. Без этого силы пограничной полиции не могут противостоять этому, и, думаю, до полной координации проверок эту практику необходимо приостановить. Впрочем, все это не относится к цивилизованным странам, где взламывать официальные страницы очень накладно. В соседних государствах вполне возможно за определенную мзду или путем взлома загрузить документацию на официальные сайты, даже не проходя вакцинации».

В целом, по словам специалиста, задача усложнится, если в будущем вакцины в частном порядке начнут поступать на рынок Грузии. Тогда государству придется вводить дополнительные меры безопасности в целях противодействию поступления фальшивых прививок.