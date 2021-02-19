Сажая друг друга в тюрьмы, в НАТО не попадают

Внутриполитический кризис Грузии может потребовать международного вмешательства. Дипломатического. Основные партнеры Тбилиси высказывают все большую обеспокоенность продолжающимся противостоянием власти и оппозиции. А громкая отставка премьер-министра Георгия Гахария показала еще и раскол внутри партии власти. Теперь Вашингтон и Брюссель призывают грузинских политиков срочно сесть за стол переговоров, а Вильнюс и вовсе шлет дипломатический десант на помощь грузинской демократии.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию», – это выдержка из послания Госдепартамента США, адресованного правительству Грузии.

В открытом письме Вашингтон призывает руководство страны «действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости».

Казалось бы, текст предельно ясен. Но в «Грузинской мечте», очевидно, видят главный посыл Вашингтона между строк. Как отметил представитель парламентского большинства Георгий Хелашвили, пафос международных призывов направлен отнюдь не против правительства:

«Ситуация в Грузии непростая. Внезапная отставка премьер-министра еще больше обострила восприятие политического кризиса в Грузии. Но я думаю, что в данном случае эти представления преувеличены. Что касается требований, просьб и рекомендаций наших партнеров, следует подчеркнуть, что это хорошо, что Грузия находится в повестке дня мировой политики. Но главный пафос этих призывов направлен не против власти. Суть пафоса состоит в том, чтобы уменьшить поляризацию, противоречия, к чему мы всегда и призывали оппозицию».

На главные проблемы указывает и Европейский союз. Послание, распространенное внешнеполитической службой ЕС, также содержит в себе упоминание откровенно слабых сторон грузинской демократии:

«Для снижения напряженности в Грузии и дальнейшего укрепления демократии необходимо широкое политическое единство, в том числе посредством амбициозных и всеобъемлющих реформ судебной и избирательной системы».

И еще одно послание из США. На этот раз от президента Парламентской ассамблеи НАТО и по совместительству одного из двух конгрессменов, лоббирующих предоставление Грузии американской помощи Джерри Коннолли. Политик пишет:

«Как председатель Парламентской ассамблеи НАТО и сопредседатель Группы друзей Грузии в Палате представителей США, я с беспокойством наблюдаю за этим политическим кризисом в Грузии… Всего десять дней назад я повторно представил Закон о Грузии в Конгресс США. Этот законопроект свидетельствует о твердой поддержке суверенитета и безопасности Грузии со стороны Соединенных Штатов, особенно перед лицом российской агрессии. Тем не менее, это также подчеркивает важность продолжения развития демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией».

Но у власти свое видение выхода из ситуации. В частности, президент страны Саломе Зурабишвили после встречи с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса дала понять: новый премьер не будет склонен к компромиссам.

«Я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила с ними текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что в первую очередь требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Я готова поддержать любые формы диалога, но убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если обе стороны готовы к конструктивному диалогу, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость. Надеюсь, что кандидат в премьер-министры и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются основой демократического и правового государства».

В оппозиции считают интерпретацию президентом призывов международного сообщества как минимум странной. По словам представителя «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, заявление Саломе Зурабишвили, как и во всех критических ситуациях последних лет, не только полностью игнорирует политический контекст и интересы страны, но также представляет прямую угрозу и наносит прямой ущерб интересам государства:

«В то время как все наши партнеры, Соединенные Штаты, Европейский Союз призывают положить конец ситуации и положить конец насилию в стране, г-жа Зурабишвили выступает и призывает радикалов «Мечты» решить проблему посредством насилия. Все должны понимать, что насилие не поможет выйти из кризиса. Г-жа Зурабишвили, чья единственная задача, похоже, состоит в том, чтобы оправдать наличие фотографий Иванишвили и Кобахидзе, размещенных на ее рекламных щитах «Грузинской мечтой», снова делает антигосударственные заявления и призывает решить «проблему» таким образом, чтобы погрузить страну в пучину еще больших волнений».

Впрочем, в правящей партии настаивают: призывы международных партнеров в основном направлены к оппозиции, которая считает, что имеет право не исполнять закон.

С тем, что послания международного сообщества адресованы обеим сторонам внутриполитического конфликта, согласен другой представитель «Европейской Грузии» – Гиги Церетели, имеющий богатый опыт общения с представителями различных политических сил разных стран, в ходе работы в международных организациях. Но ответственность за ситуацию, по мнению Церетели, в первую очередь все же лежит на «Грузинской мечте»:

«Как и ожидалось, международное сообщество очень активно отреагировало на этот неприятный факт в отношении Ники Мелия. Это будет продолжаться, и давление будет еще больше. Могут быть призывы к обеим сторонам, это нормальная практика, но, например, Госдепартамент США и другие международные организации, лидеры и представители стран-партнеров в первую очередь предупреждают правительство Грузии, чтобы оно действовало в соответствии с евроатлантическими устремлениями нашей страны. А это свободные СМИ, свободный суд и недопустимость политически мотивированных дел. Если правительство Грузии не принимает это во внимание и упорно продолжает гнуть свою линию, я думаю, это очень плохо отразится не только на членах правительства, но и на всей стране».

В то, что грузинские политики смогут договориться между собой, партнеры Тбилиси верят все меньше. В частности, Сейм Литвы командировал председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. Он надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами. Причем, ради организации дипломатического десанта Сейм был вынужден нарушить собственный запрет на командировки на период пандемии коронавируса.

«Лечу в мою любимую Грузию, чтобы встретиться с друзьями из всех политических кругов с целью достижения единства по ключевым стратегическим целям – членстве Грузии в ЕС и НАТО при полной поддержке всех литовских политических партий», – написал он в своем твиттере.

Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции. Парламентарий надеется, что грузинские политики прислушаются к мнению представителей Литвы. Как отметил политик, «если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут».