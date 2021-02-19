Дамей Джонуа: «Нам нужна, как минимум, тысяча айтишников, чтобы мы сделали рывок»

В Абхазии есть спрос на IT-специалистов, но нет предложения, современные технологии некому внедрять, что сказывается на все большем отставании от остального мира. Если этот разрыв не начать сокращать, то лет через пять будет поздно, считает Дамей Джонуа, основатель IT-школы «Stemlaboratory».

– Дамей, я прочитала ваш недавний пост в Фейсбуке, посвященный IT-образованию в Абхазии. Почему вы отводите ему настолько важное место?

– Мир стал очень глобальным, и Абхазия должна конкурировать со всем миром. Во всей этой истории важно понимать, что IT – это то, что ускоряет процессы, делает бизнес намного дешевле и намного рентабельней.

– Дамей, чем может обернуться для Абхазии отставание от глобальных процессов?

– Ну, например, банковская сфера. Есть, например, такой Тинькофф Банк, на самом деле это банк в вашем телефоне. У них нет представительств по стране, им не надо содержать огромный штат сотрудников и дорогостоящие офисы. Конкурировать с таким банком абхазский классический банк, естественно, не сможет. Сейчас мы существуем в такой изоляции, к сожалению, но когда-то будем частью глобального мира, и, если сюда зайдет Тинкофф со своим банком, автоматически все наши банки закроются, потому что они не смогут с ним конкурировать. Та же история с любой торговой сетью, например, если «Пятерочка» к нам зайдет, такси Uber или что-нибудь еще.

– А что в этом смысле может Абхазии помочь?

Наши государственные штаты очень сильно раздуты, и при должной автоматизации, я думаю, они сильно сократятся, а их эффективность в разы увеличится. Если мы все это не успеем сделать в ближайшие годы, лет через пять уже будет поздно

– Что нам может помочь в будущем удержаться на плаву и дать нам преимущество – это автоматизация наших процессов. Мы должны стать конкурентными, быть такими же как, условно говоря, как все эти гиганты. Это надо было начинать делать давным-давно. И даже если мы не сможем написать какой-то программный продукт, который будет конкурировать с ними, то мы должны хотя бы уметь купить подобный продукт и его обслуживать. У нас должны быть айтишники, которые способны такой продукт поддерживать в рабочем состоянии, чтобы все уровни безопасности были соблюдены, и так далее. То же самое в государстве. Оно должно стараться создавать продукты, которые конкурентоспособны, естественно, государство тоже должно автоматизировать свои процессы. Наши государственные штаты очень сильно раздуты, и при должной автоматизации, я думаю, они сильно сократятся, а их эффективность в разы увеличится. Если мы все это не успеем сделать в ближайшие годы, лет через пять уже будет поздно, на мой взгляд.

– Существует ли сегодня в обществе и в государстве спрос на IT-специалистов?

– Спрос существует, он пока небольшой, но это легко объяснить. Каждый раз, когда бизнес сталкивается с какими-то сложностями, они обращаются к местным ребятам, которые здесь есть. И получают отказ – либо потому что эти ребята перегружены, либо потому что эти ребята не умеют это делать. И бизнес, как правило, перестает делать попытки что-то изменить. Например, есть компания, которая давно хочет создать мобильное приложение и запустить такси, но они не могут этого сделать, потому что некому разработать программный продукт, либо некому поддерживать такой программный продукт, если они его купят. Это – очевидная проблема, с которой любой бизнес сталкивается. И она касается не только такси, а любой компании. Я знаю, что некоторые банки хотели бы у себя внедрить IP-телефонию и CRN – это такая система, которая позволяет, когда банковский сотрудник общается с клиентом, всю информацию об общении с клиентом, обо всех предыдущих звонках фиксировать в этой системе. При следующем звонке он обратится к клиенту по имени и отчеству, будет знать, о чем они ранее общались, и так далее. Это повышает качество обслуживания. Но у нас нет никого, кто бы мог настроить эту систему и запустить ее. Это единичные примеры, но, я думаю, что спрос на IT-продукты очень большой и не всегда наши бизнесмены знают, что можно сделать. Если бы были такие специалисты, они бы сами предложили, они бы сами начали продавать свои решения и свои продукты, но пока таких нет.

– Скажите, пожалуйста, Дамей, а в управленческих структурах есть спрос на этих специалистов? Они там нужны?

– Я думаю, что на системных администраторов спрос очень большой, и не только в госорганах, везде, – это те ребята, которые обслуживают компьютерную технику.

– Спрос большой, а есть такие системные администраторы в достаточном количестве?

– Нет, конечно. У нас нет системных администраторов в достаточном количестве, чтобы закрыть весь спрос. Я думаю, что как минимум сто системных администраторов могут прямо сегодня найти себе работу.

– А как решается эта проблема, если их нет, а они нужны?

– Это решается следующим образом. Есть люди, которые заняты на десяти работах, пытаются успеть и там, и тут, и везде качество страдает. Например, как в госорганах все устроено, насколько я знаю, всю Администрацию президента всего один человек обслуживает. Я не знаю, как он справляется. Я думаю, что должен быть большой штат людей, у каждого должна быть своя роль, один отвечает, условно, за безопасность или занимается всеми вопросами защиты информации, кто-то должен отвечать за сеть, наладить ее и решать все проблемы, то есть много ролей, и каждый человек должен создавать все необходимое для качественной работы.

– В чем главная проблема обучения IT-специалистов для Абхазии? Есть такая возможность внутри страны, и как эту проблему надо решать?

Нам нужна, как минимум, тысяча айтишников для того, чтобы мы сделали какой-то рывок. Когда мы сможем этого добиться, это будет совершенно другая страна, в которой всем будет классно жить

– У нас есть какое-то количество IT-специалистов, которые могут обучать, и обучают. Я думаю, что очень многие профессии у нас просто недоступны, нет специалистов, которые могли бы обучить. И это, конечно, большая проблема, и нужно, скорее всего, либо отправлять людей на обучение в Россию или за рубеж, либо нужно пытаться привлечь таких специалистов сюда, чтобы они здесь преподавали. Я коротко на этот вопрос точно не смогу ответить, потому что тут очень много всего нужно сделать, это – системная проблема, которую одним движением не решишь. Если упростить, то нам нужна, как минимум, тысяча айтишников для того, чтобы мы сделали какой-то рывок. Когда мы сможем этого добиться, это будет совершенно другая страна, в которой всем будет классно жить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия