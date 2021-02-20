В Махачкале избит координатор штаба Алексея Навального

За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 645.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - четыре, в Адыгее - два, в Калмыкии - пять, Ингушетии и Кабардино-Балкарии по одному.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 628 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 162 человека.

Краснодарский край + 162 (37 176 за все время пандемии)

Ставропольский край + 152 (46 509)

Кабардино-Балкария + 76 (20 407)

Дагестан + 60 (29 411)

Калмыкия + 50 (18 659)

Карачаево-Черкесия + 47 (18 714)

Северная Осетия + 39 (15 440)

Ингушетия + 26 (14 600)

Адыгея + 19 (13 679)

Чечня + 14 (11 206)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 225 801 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 20 февраля, выявлено 4 151 984 человека с коронавирусом.