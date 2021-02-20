В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение

В Норильске на горно-обогатительной фабрике, произошло обрушение одного из цехов, в котором в тот момент находилось восемь работников предприятия. Сообщается о двух погибших.

По информации регионального МЧС, на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Двое рабочих самостоятельно выбрались из-под завалов, еще четверых достали спасатели и передали врачам. Один пострадавший умер в больнице, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Одного из сотрудников предприятия нашли мертвым под завалами. Поиски еще одно рабочего продолжаются.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.

По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство фабрики хотело провести строительно-ремонтные работы. 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи, однако сегодня произошло обрушение.

Прокуратура также организовала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике. Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции.