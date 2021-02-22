В Абхазии сообщили о приостановлении богослужений до определения статуса АПЦ

В храмах Абхазии до определения статуса Абхазской епархии временно прекращены богослужения. Об этом сообщил иерей Виссарион (Аплиаа) – глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь. При этом, по его словам, храмы остаются открытыми для прихожан.

«Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)», – сказал иерей.

Как пишет РИА Новости, он также отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуми. «Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – добавил он.

Виссарион (Аплиаа) надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ.

«Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – заявил он.