«Грузинская мечта» исчерпала себя, уже пошла по второму кругу» 

Ираклий Гарибашвили возглавит правительство Грузии во второй раз. Что помнят о нем пользователи соцсетей?

– Чем вам запомнился период первого премьерства Ираклия Гарибашвили?

Александр: Сказать по правде, ничего я не помню про него. Единственное, что знаю – он уже и до этого занимал в Грузии пост премьер-министра. Я полагаю, что в период его нахождения в этой должности в стране не наблюдалось никакого заметного прогресса, иначе он хоть чем-то запомнился бы мне и моему окружению. Вот Гахария всем запомнится надолго, он часто принимал непопулярные решения, но нужно признать, что он был очень сильным политиком. Конечно, я не особо переживаю, что он покинул свой пост, но я не ожидал, что его займет какой-то Ираклий Гарибашвили. Почему-то он мне не симпатичен как личность.

Васо: О Гарибашвили я знаю лишь то, что знают, наверное, все – он и до этого был премьер-министром Грузии. Наверное, тогда он не особо отличился на своем посту, однако я надеюсь, что во время второй попытки он исправится. Вообще, я потерял веру в правящую партию, но последние процессы дают надежду на то, что что-то изменится. Ушел со своей должности Гахария и хочется верить, что это не очередной спектакль. В общем, я надеюсь, что новый премьер хоть что-то хорошее сделает. Что может быть лучше этого?

Кетеван: В те годы, когда пост премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили, я жила не в Грузии, поэтому не могла ощутить какие-либо перемены. Однако от своих родных и близких я ничего хорошего не слышала про него. Сейчас я слушаю его выступление как рядовой гражданин Грузии, и понимаю, что это огромная ошибка – назначать его главой правительства. Не думаю, что стоит от него ожидать чего-то хорошего, он очень агрессивен, все выступление только и делает, что высказывает свое недовольство кем-то. Я очень недовольна тем, что услышала.

Константин: Честно говоря, я не могу вспомнить чего-то особого: законопроекта, который бы он инициировал или какое-то другое дело, чем бы он мог запомниться на посту премьер-министра. Если его и в этот раз утвердят на этом посту, я хочу надеяться, что он будет чтить закон, не будет радикальным, не будет использовать свою власть в личных целях и выведет страну из кризиса, хотя я в этом очень сомневаюсь.

Мадонна: Если бы он что-то сделал для страны, его бы наверняка запомнил народ. Лично я не помню, чтобы он чем-то отличился как политик. Что можно от него ждать? Ничего, как и в прошлый раз. Я вообще хочу, чтобы к власти пришла другая сила. «Грузинская мечта» исчерпала себя, уже пошла по второму кругу. Нам нужна новая власть, которая поведет страну к лучшему будущему.

Давид: Ираклий Гарибашвили за свою политическую карьеру не сделал ничего, что могло бы оставить след в истории страны. Он не принимал участия ни в одной важной для государства реформе. Он был еще одним рядовым премьер-министром, затем занимал разные посты в министерствах, если не ошибаюсь, был министром обороны. Помнится, он очень грубо отзывался о всех, кто критиковал власть, за годы он не изменился и продолжает так себя вести. Да и, наверное, все помнят его часы». (В 2020-ом году грузинская служба Радио Свобода провела журналистское расследование, и выяснила, что стоимость коллекции наручных часов, принадлежащих Ираклию Гарибашвили, составляет около 300 000 лари).