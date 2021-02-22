Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Голоса

«Грузинская мечта» исчерпала себя, уже пошла по второму кругу» 

Стоимость коллекции наручных часов, принадлежащих Ираклию Гарибашвили, составляет около 300 000 лари

Ираклий Гарибашвили возглавит правительство Грузии во второй раз. Что помнят о нем пользователи соцсетей?

Чем вам запомнился период первого премьерства Ираклия Гарибашвили?

Александр: Сказать по правде, ничего я не помню про него. Единственное, что знаю – он уже и до этого занимал в Грузии пост премьер-министра. Я полагаю, что в период его нахождения в этой должности в стране не наблюдалось никакого заметного прогресса, иначе он хоть чем-то запомнился бы мне и моему окружению. Вот Гахария всем запомнится надолго, он часто принимал непопулярные решения, но нужно признать, что он был очень сильным политиком. Конечно, я не особо переживаю, что он покинул свой пост, но я не ожидал, что его займет какой-то Ираклий Гарибашвили. Почему-то он мне не симпатичен как личность.

Васо: О Гарибашвили я знаю лишь то, что знают, наверное, все – он и до этого был премьер-министром Грузии. Наверное, тогда он не особо отличился на своем посту, однако я надеюсь, что во время второй попытки он исправится. Вообще, я потерял веру в правящую партию, но последние процессы дают надежду на то, что что-то изменится. Ушел со своей должности Гахария и хочется верить, что это не очередной спектакль. В общем, я надеюсь, что новый премьер хоть что-то хорошее сделает. Что может быть лучше этого?

Кетеван: В те годы, когда пост премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили, я жила не в Грузии, поэтому не могла ощутить какие-либо перемены. Однако от своих родных и близких я ничего хорошего не слышала про него. Сейчас я слушаю его выступление как рядовой гражданин Грузии, и понимаю, что это огромная ошибка – назначать его главой правительства. Не думаю, что стоит от него ожидать чего-то хорошего, он очень агрессивен, все выступление только и делает, что высказывает свое недовольство кем-то. Я очень недовольна тем, что услышала.

Константин: Честно говоря, я не могу вспомнить чего-то особого: законопроекта, который бы он инициировал или какое-то другое дело, чем бы он мог запомниться на посту премьер-министра. Если его и в этот раз утвердят на этом посту, я хочу надеяться, что он будет чтить закон, не будет радикальным, не будет использовать свою власть в личных целях и выведет страну из кризиса, хотя я в этом очень сомневаюсь.

Мадонна: Если бы он что-то сделал для страны, его бы наверняка запомнил народ. Лично я не помню, чтобы он чем-то отличился как политик. Что можно от него ждать? Ничего, как и в прошлый раз. Я вообще хочу, чтобы к власти пришла другая сила. «Грузинская мечта» исчерпала себя, уже пошла по второму кругу. Нам нужна новая власть, которая поведет страну к лучшему будущему.

Давид: Ираклий Гарибашвили за свою политическую карьеру не сделал ничего, что могло бы оставить след в истории страны. Он не принимал участия ни в одной важной для государства реформе. Он был еще одним рядовым премьер-министром, затем занимал разные посты в министерствах, если не ошибаюсь, был министром обороны. Помнится, он очень грубо отзывался о всех, кто критиковал власть, за годы он не изменился и продолжает так себя вести. Да и, наверное, все помнят его часы». (В 2020-ом году грузинская служба Радио Свобода провела журналистское расследование, и выяснила, что стоимость коллекции наручных часов, принадлежащих Ираклию Гарибашвили, составляет около 300 000 лари).

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG