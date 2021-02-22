Ираклия Гарибашвили спросили о связях с «кахетинским кланом»

Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили задал на пленарном заседании парламента вопрос о связях кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили с «кахетинским кланом». Депутат интересовался, поддерживает ли Гарибашвили, которого должны утвердить на должность премьер-министра, связи с «кахетинским кланом», сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным СМИ, шесть лет назад Гарибашвили был смещен с поста премьера именно из-за коррупционных сделок, связанных с именем его тестя, который являлся высокопоставленным полицейским чиновником в Кахетии, а также другими родственниками жены - Нунуки Тамазашвили. Согласно кулуарным данным, недовольство из-за фактов коррупции и непотизма выразил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата, Гарибашвили заявил, что Элисашвили находится под влиянием «риторики» политических противников правящей партии из «Национального движения» - самой крупной оппозиционной силы. Он также предложил Элисашвили отдельно и непублично обсудить «философский» вопрос влияния родственников.

Впервые Гарибашвили прокомментировал проблему с родственниками после возвращения в политику в 2019 году:

«Основание для вопросов по поводу родственников были. Ведь мы же грузины, да? Мы все любим своих родственников, однако тут невозможно все организовать идеально. Возможно, какой-то родственник использовал это, злостно использовал ситуацию, кто-то перешел границы. Такое бывает и об этом открыто говорили господин Иванишвили и все мы. Это известная тема, исходя из природы человека. Это стараются как-то использовать. Не знаю, кто, как использовал, но с некоторыми людьми я перестал поддерживать отношения, и они не приходят ко мне домой… Что было тогда, я все закончил. Я сам отодвинул тех людей, кого следовало», - сказал тогда Гарибашвили.