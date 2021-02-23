В «Аруаа» удивлены актуализацией темы статуса жителей Гальского района

В самопровозглашенной республике Абхазия, ветеранская организация «Аруаа» удивлена актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.

«Народным Собранием – Парламентом были приняты два постановления, подтверждавшие процесс незаконной паспортизации в восточных районах в связи с грубым нарушением закона Республики Абхазия «О гражданстве». За все эти годы была проведена большая работа и в 2016 году принят закон «О правовом положении иностранных граждан». В соответствии с законом, жителям Абхазии, проживающим в восточных районах и имеющих гражданство другого государства, выдается «Вид на жительство». При этом более 97% жителей Галского района имеют гражданство Грузии, получают все социальные пособия республики Грузия. Закон «О гражданстве» Республики Абхазия четко определяет, кому и как представляется гражданство Абхазии», – говорится в заявлении, которое публикует «Нужная газета».

«Постоянные попытки действующей власти и неправительственных организаций внести изменения в данный закон и упростить получение Абхазского гражданства гражданами Грузии, проживающими в восточных районах, мы будем расценивать как угрозу национальной безопасности, как и открытие таможенных границ Республики Абхазия для ввоза товар из Республики Грузия», – отмечается в заявлении.

В «Аруаа» надеются, что руководство Гальского района не будет инициировать изменения в законодательство для выдачи гражданства в упрощенном порядке.

Ветераны предупреждают, что внесение подобных изменений в закон «неминуемо приведет к гражданскому противостояния и ответственность ляжет на тех, кто заигрывает с вопросами гражданства».