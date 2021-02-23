Обзор грузинской прессы

Известные в Грузии люди комментируют задержание лидера «Национального движения» Ники Мелия. Информационное интернет-агентство ambebi.ge собрало несколько постов, опубликованных ими в соцсети Facebook.

Политолог Гия Хухашвили на своей страничке написал:

«А в это время Эсебуа (Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на один из филиалов «Банка Грузии») разгуливает по Руставели…».

Журналист Мераб Метревели так прокомментировал произошедшее:

«И что они сделали? Подтвердили, что крутые парни? А кто думает о государстве? Кто-нибудь думает о том, какие процессы теперь будут развиваться в стране?»

Экс-президент Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе написал:

«Это уже не вопрос политического вкуса. Массовые демонстрации, отставка правительства и проведение внеочередных выборов, – только таким должен быть ответ свободолюбивых людей».

Есть и те, кто поддерживают действия властей, среди них – профессор Темур Нанеишвили.

«Любой, кто оправдывает поведение Ники Мелия, должен понимать, что действия, направленные против постановления суда, означают игнорирование закона», – цитирует Нанеишвили издание.

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«Уровень безработицы растет молниеносными темпами», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Ссылаясь на данные Национальной службы статистики Грузии, издание пишет, что за 2020 год количество безработных в стране увеличилось на 53 000. Всего в прошлом году нетрудоустроенных насчитывалось 308 000 человек, что составляет 20,4% трудоспособного населения Грузии. Усугубляет положение тот факт, что многие люди, потерявшие работу из-за пандемии, не смогут вернуться на прежние позиции после снятия ограничений, поскольку часть бизнеса в стране была закрыта, говорит экономист Гиви Момцелидзе:

«Конечно, мы – не единственные, кто оказался в такой ситуации, но Грузия – одна из наиболее пострадавших стран в мире, поскольку наша экономика зависит от туризма. Когда в страну не приехали миллионы гостей, люди стали терять работу, а те, кто ее сохранил, работают за меньшие суммы. Восстановить рабочие места быстрыми темпами в Грузии не удастся, как, например, в странах, не зависящих от туризма. У нас же эта сфера, возможно, не сможет вернуться к прежним показателям еще несколько лет. Многое будет зависеть от власти».

В первую очередь, они должны заняться привлечением инвесторов в страну, что будет очень сложно сделать в условиях политического кризиса, считает респондент издания.

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Вилли Саньоль, новый главный тренер национальной сборной по футболу, прибыл в Грузию. Накануне он провел переговоры с руководством Федерации футбола, после чего дал журналистам организации первое интервью уже в новой должности. Сейчас он знакомится с культурой страны, обстановкой, в которой ему придется работать, и с новым окружением, сказал Саньоль:

«Надеюсь, вместе мы добьемся успеха, во всяком случае, будем много над этим работать. У вас очень много интересных молодых игроков. К сожалению, после пандемии все изменилось, сложнее стало путешествовать, тренироваться, да и играть. Последний год особенно сложный был для молодежи. Когда тебе 17 или 18 лет, и ты начинаешь профессиональную карьеру, ты мечтаешь о заполненных стадионах, болельщиках. Сейчас же все по-другому, но этот опыт молодых сделает более сильными. Я всегда рад работать с молодыми футболистами, желающими добиться успеха. Мы должны увеличить потенциал, но все зависит от усердия футболистов. Дисциплина будет очень важна, без нее я ничего не изменю. А футболисты должны гордиться тем, что играют в сборной, и уважать свою форму. И если у нас будет одна цель, думаю, сможем добиться успеха».

Кстати, первый матч под руководством нового наставника сборная Грузии проведет 25 марта против Швеции, в рамках отборочного турнира Чемпионата мира.