Цены на топливо дали по газам

Цены на топливо в Грузии бьют новые рекорды. С начала года рост составил в среднем 20%. По мнению экспертов, это не предел. Ситуация на мировых рынках, обесценение лари и политическая нестабильность делают неизбежным дальнейший рост цен.

Перманентный рост цен на бензин и дизельное топливо наблюдается с декабря прошлого года, и в особенности за последние 3-4 недели, когда стоимость бензина выросла в среднем на 40 тетри, побив докризисные показатели.

В минувшие выходные акции против повышения цен на автомобильное топливо прошли в Тбилиси и других городах страны. В Батуми состоялись протестные автопробеги. Среди участников были водители такси и микроавтобусов. По их словам, неуклонный рост цен уже серьезно ограничил их заработки. В Кутаиси протестующие перекрыли дорогу у здания мэрии и краевой администрации. Чтобы разблокировать проезжую часть, на место прибыла полиция.

«Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работа маршруток и такси бессмысленна. Или мы должны также повысить стоимость проезда. Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания», – сказал один из участников митинга.

В Союзе импортеров нефтепродуктов разводят руками. Грузия на 100% зависит от импорта, поэтому ценообразование напрямую зависит от ситуации на глобальных рынках, пояснил глава организации Вано Мтвралашвили:

«Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель, и, конечно, рынок отреагировал на это. В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до десятого числа. Рынок рассчитывает на повышение спроса, надеясь на восстановление экономики, в частности, в Индии и Китае, и вакцинацию. С начала года мировая цена тонны бензина выросла на 120 долларов, дизельного топлива – на 90 долларов. Ожидания уж точно не оптимистичны, рост цен неизбежен и в ближайший период».

А по наблюдению учредителя оптового поставщика «Сента петролеум» Заала Иакобидзе, февральский рост цен был беспрецедентным:

«Разумеется, нам невыгодны такие скачки, взрывной рост цен резко уменьшает спрос. Индикатором служит оптовый рынок – сегодня там цена достигла беспрецедентных значений и продолжает расти. Разумеется, АЗС имеют свою маржу, и им приходится поспевать за этим, чтобы как-то компенсировать операционные расходы».

Профессор Свободного университета Гига Бединеишвили полагает, что такая ситуация на топливном рынке сложилась из-за непоследовательной экономической политики властей:

«Из-за неправильного управления пандемией лари постоянно дешевеет по отношению к доллару, и даже если рост цен на мировых рынках замедлится, топливо все равно продолжит дорожать. Кроме того, примерно четверть цены на топливо составляет акциз, до предела поднятый правительством. Разумеется, рост цен на топливо подстегивает инфляцию на многие виды товаров и услуг, и власти могли бы обуздать процессы сокращением налогов на топливо, но они упорно этого не делают».

Сегодня главным поставщиком на грузинском топливном рынке остается Россия, на ее долю приходится 35% всего импорта. Нефтепродукты поступают в Грузию также из Румынии, Азербайджана, Туркменистана, Болгарии, Греции, Казахстана, в основном через черноморские порты и по железным дорогам.