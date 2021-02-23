«Тут, опять-таки, все упирается в статус Абхазии»

Судя по ответам в нашем традиционном сухумском опросе, мало кто в Абхазии верит в реализуемость проекта по запуску сквозного железнодорожного сообщения. Но все понимают, что России это может быть выгодно.

– Как вы считаете, возможно ли в ближайшие годы возобновить сквозное железнодорожное сообщение через Абхазию?

Виталий Читанава: Я был бы не против, потому что для экономики Республики Абхазия это было бы очень хорошо. Но понятно, когда грузы идут из России, мы спокойны, через нас проехало в Грузию. А когда грузы будут ехать обратно через Грузию к нам? Не внушают мне доверия, мы знаем, как грузины попытались якобы для охраны железной дороги технику завезти, когда началась война в 1992 году. Конечно, в данный момент они так не сделают, но подозрения вызывают. Они, честно говоря, недоброжелательно к нам относятся. С грузинской стороны не были бы диверсии – я этого опасаюсь. Я хорошо знаю, что такое война, и как может действовать вражеское государство по отношению к нам. Сначала пусть хотя бы подпишут мирный договор.

Низфа Аршба, журналист: Я считаю, что невозможно. И для этого есть несколько факторов. Первый и самый главный – что это дает Абхазии? Какая экономическая выгода для Абхазии? Этого не знает никто. Все, о чем говорят, такое эфемерное, рассчитанные в воздухе цифры, о которых никаких уточнений даже сейчас нет. Второй момент – Абхазская железная дорога, которая пока все еще принадлежит государству, в договоре, кстати, беспрецедентном, между Россией и Грузией, обозначена просто как координаты, даже не географические. Хочет ли Абхазия как независимое государство участвовать в таком проекте, где она даже не обозначена как города этой страны. По крайней мере, мне бы не хотелось, чтобы моя страна хоть каким-то боком относилась к такого рода проектам. Третий фактор, не менее важный, это договор, в котором мы обозначены как координаты, который позволит сквозное железнодорожное сообщение открыть, заключено между кем и кем? Россией и Грузией. Мы – независимое государство, признанное Российской Федерацией. Тогда почему не мы подписываем такого рода документы? Пусть это будут не договоры, не соглашения. Я считаю, что столь важные, судьбоносные для страны решения должно принимать само государство и говорить о своем решении тоже самостоятельно.

Надежда Ашуба: Я считаю, что в том случае, если это будет Абхазская железная дорога, официально, в этом случае – возможно. А если это будет абхазский участок в чьей-то железной дороге, я думаю, что нам не стоило терять наших ребят, лучших ребят, цвет нации в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Если думать только о животе, можно сегодня все допустить. Но я считаю, Абхазская железная дорога – официальное название, пожалуйста, почему нет? И это возможно будет в ближайшее время. А так, этот вопрос будет тянуться, тянуться и тянуться. Найдутся люди, которые будут говорить, что надо, допустимо, это деньги за транзит. Нет, это все отговорки. Это все похороны нашей независимости, из-за которой мы проливали кровь.

Даур Латария: Конечно, это для России было бы выгодно – дорога на Иран через Армению, Грузию, соединяла бы. В принципе, для всех было бы положительное решение, грузопоток именно. Но тут, опять-таки, все упирается в статус Абхазии. Грузия препятствует этому, пока это неосуществимо. Дальше видно будет. В принципе, оно бы нам не помешало. Если было бы сквозное сообщение, с охраной через Россию. Это для Армении было бы хорошо, и для самой Грузии было бы хорошо, и для Абхазии. Оплачиваемый транзит и т.д., для развития экономики. Сближало бы континенты, Россию с Арменией, с Ираном, с Азербайджаном и т.д. Но я как (скорее) реалист, чем оптимист, я думаю, что это пока вряд ли. Еще все пазлы не сошлись, я думаю, поэтому особого оптимизма у меня к этому вопросу нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия