Общественный совет без знаковых людей

Вчера под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба состоялось организационное совещание, посвященное созданию Общественного совета при президенте республики. На встречу были приглашены представители политических партий и общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, обсудившие проект положения о будущем Совете, которое, как и его состав, утверждает глава государства.

Гунба рассказал об идее Общественного совета, который мыслится как консультативно-совещательный орган. Совет имеет право участвовать в выработке решений органов исполнительной власти по вопросам, затрагивающим интересы общественных организаций, политических партий и иных институтов гражданского общества, распространять информацию о своей работе и запрашивать необходимую информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, привлекать независимых экспертов.

Участники встречи – секретарь Общественной палаты Гули Кичба, депутат парламента первого созыва, предприниматель Давид Пилия, сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия и другие – поддержали идею создания совета как площадки для диалога, выработки взаимоприемлемых для разных политических сил решений. Но надо приложить максимум усилий к тому, чтобы этот орган стал действительно работающим и полезным для общества, а не остался на бумаге, как уже бывало раньше. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа напомнил, что подобный совет создавался ранее, но работа его не сложилась, а потому надо учесть этот негативный опыт.

В своем новостном репортаже о совещании Абхазское телевидение привело предложение, прозвучавшее в выступлении члена Общественной палаты, ветерана абхазской политики Сократа Джинджолия после того, как он процитировал один из пунктов проекта положения о Совете:

«Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости, председатель может собрать внеочередное…». Мне бы хотелось, это все-таки общественная организация, чтобы такая зависимость от главы государства постоянно, навсегда не была закреплена. Может быть, добавить сюда, что заседание совета может быть созвано по инициативе одной трети его членов».

В завершение совещания Бадра Гунба отметил, что все пожелания и замечания собравшихся будут учтены и представлены президенту. Он также выразил уверенность, что президент в своем выборе состава Совета будет исходить из заслуг человека и его потенциала.

Примечательно, что уже на стадии формирования Общественного совета в абхазском обществе разгорелись споры и проявилась конфронтация. Так, еще накануне совещания, 22 февраля, высший совет республиканской общественной организации «Аидгылара» (председатель Кан Кварчия) опубликовал заявление с отказом от участия в работе совещания, приглашение на которое было изложено в письме от 18 февраля врио главы Администрации президента Зураба Каджая. Мотивы были высказаны такие:

«Данное приглашение вызвало у нас, откровенно говоря, недоумение. Ведь 25 декабря 2020 года президент встречался с руководителями ряда провластных политических партий и общественных организаций Абхазии: «Амцахара», «Единая Абхазия», «Аитайра», «Народный фронт Абхазии», «Апсадгьыл», «Кьаразаа», «Абзанхара», «Форум молодежи Абхазии», фонд имени Сергея Багапш и экспертный фонд «Ахьыпшымра». На эту встречу, где обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, не удосужились пригласить представителей оппозиционных организаций. Более того, на встрече было принято решение о формировании коалиции провластных общественно-политических организаций. Тем самым президент выбрал курс на дальнейшее разделение народа и эскалацию противостояния в обществе. Стоит напомнить, что нынешний Президент, будучи в оппозиции, последовательно блокировал создание подобной консультативной политической площадки при президенте. Все вышеизложенное укрепляет нас во мнении, что создание Совета является имитацией конструктивного разговора с оппозицией. Иначе как объяснить, что Бжания последовательно игнорировал все обращения «Аидгылара» в его адрес».

Далее в заявлении перечислялись эти обращения, направленные в конце прошлого и начале нынешнего годов. Но в интернет-сообществе прозвучали комментарии такого рода: в «Аидглылара» то ли не понимают, то ли делают вид, что не понимают разницу между провластными и оппозиционными политическими блоками, которые в Абхазии создавались на протяжении всего текущего века, при всех президентах, и общественным советом с участием представителей разных сил. Если следовать такой логике, то тогда следует начать с упреков в адрес руководителей четырех оппозиционных партий и ОО, объединившихся осенью прошлого года под руководством Адгура Ардзинба, в том, что они взяли курс на дальнейшее разделение народа? А что, мол, касается того, что Аслан Бжания, будучи в оппозиции к президенту Раулю Хаджимба, блокировал создание такого совета, то в свое время он, в частности, в Общественной палате, наоборот, обвинял тогдашнюю власть в выдвижении неприемлемых условий, например, в категоричном отказе видеть в совете Ирину Агрба (ныне – гендиректор АГТРК).

А вот общественно-политический деятель Астамур Какалия, которого на совещании не было по другой причине – не приглашался, высказал в Фейсбуке следующее возмущение:

«Посмотрел репортаж… Сама идея президента замечательная, но вот ее реализация провальная, причем, изначально. Организаторам мероприятия даже не пришла мысль пригласить на встречу инициативную группу по 20-й статье Конвенции ООН и конкурсному подбору кадров, НДС-ников и другие группы людей, а также таких, как Давид Дасания, Тенгиз Джопуа, Шамиль Адзынба, Леонид Дзапшба, Астамур Тарба, Олег Аршба и других. Была приглашена оппозиционная партия бывшей власти и немного известных людей, по сути, для массовки. Получилось то, что получается всегда – имитация диалога, без участия многих слоев населения, с немногими, которые в реале особо активной деятельности в обществе не проявляют, за исключением приемов и заседаний, при всем уважении к ним».

В комментариях к этому тексту кто-то съязвил, что у автора «обида затаилась», поскольку не был в списке приглашенных, кто-то посетовал, что так невозможно ни о чем договориться; если бы позвали всех в большой зал, вмещающий сотни человек, то другие бы удивились такой ненужной массовости…

Свой взгляд и у общественно-политического деятеля, эксперта Нугзара Агрба, который также не был приглашен на совещание, и с которым пообщалось сегодня «Эхо Кавказа»:

«Хочу надеяться, что этот Общественный совет будет работать, но... Но там же половина – лидеры организаций, которых в обществе хорошо не знают, и они никого, кроме себя и этих организаций, не представляют. В этом плане стоит ли их приглашать и с ними советоваться? Мне кажется, это не даст ощутимого результата. Президент делает все, чтобы достичь в обществе согласия. Возможно, делает все. Совет нужен. Но не из всех подряд лидеров политических партий и общественных движений. Что там некоторые знают? У них и жизненного опыта нет. Другое дело – лидеры «Аруаа», «Амцахара»… Надо собрать там знаменитых людей, знаковых людей. Элита должны быть в этом совете».

Впрочем, напомним, что состав Совета еще не сформирован, и возможно, что он будет отвечать представлениям Нугзара Агрба. Другое дело, что все довольны им наверняка не останутся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия