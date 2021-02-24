Валерий Агрба: «Пусть декларируют, главное, чтобы все было в законном русле»

Депутат абхазского парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба сообщил, что на ближайшем заседании сессии будет рассматриваться закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» и будет решаться вопрос о том, как снять препятствия и ввести его в действие. Закон был принят в Абхазии в феврале 2020 года, но не может вступить в силу, потому что это обусловлено принятием закона о государственной службе и закреплено в статье 16.

– Какова ваша позиция, Валерий, по закону о декларировании доходов и расходов?

– Я его полностью поддерживаю, надо как можно скорее принять все необходимые законодательные основы, чтобы можно было реализовать механизмы борьбы с коррупцией и незаконным обогащением. Все должно быть максимально прозрачно и открыто.

– Под «законодательными основами» что вы имеете в виду? Закон о госслужбе?

– Не только. Здесь немножко сместились акценты. Закон о госслужбе фактически регулирует процедуру работы, квалификации, статус, заработную плату госслужащих, продвижение по служебной лестнице, критерии отбора. Вопросы, связанные с декларированием, это всего лишь некий элемент законодательства о государственной службе. Вопросы противодействия коррупции пересекаются, это такие корреспондирующие нормы между разными законодательными актами. Они должны иметь отражение и в законе о госслужбе, такие же нормы есть в законе о выборах президента и депутатов, там тоже прописаны обязательные механизмы декларирования доходов. Другой вопрос, как проводится проверка деклараций? Насколько правильно и объективно устанавливается, действительны ли данные, отраженные в них?

Не думаю, что кто-то из депутатов парламента будет противодействовать и кому-то есть, что скрывать… Понятно, что могут быть какие-то активы, не надо этого стесняться, здесь ничего такого нет, пусть декларируют, главное, чтобы все это было в законном русле

Для комплексного подхода, конечно, нужно принять необходимые специализированные законы. Я думаю, что парламент это поддержит, я просто не занимался этим процессом. Да, мы какие-то проекты изучали, что-то мы предлагали изменить и скорректировать, когда рассматривали закон, но этим занимался совершенно другой комитет. Мы поддержим, окажем любую помощь и примем, лишь бы это декларирование не стало законодательной декларацией. Нужны реальные механизмы реализации законодательных предписаний и полномочий. Здесь акцентируется внимание на принятии закона, а потом мы его просто отложим, забудем про него, и механизм реализации нормы закона аккуратно сойдет на нет, декларации не будут предавать публичности и будут оказывать противодействие, чтобы этого не произошло. Не думаю, что кто-то из депутатов парламента будет противодействовать и кому-то есть, что скрывать… Понятно, что могут быть какие-то активы, не надо этого стесняться, здесь ничего такого нет, пусть декларируют, главное, чтобы все это было в законном русле.

– Какие есть претензии именно к закону о декларировании? Почему он у нас не работает? Вы согласны с тем, что он не может вступить в силу, и почему? Все-таки это остается непонятным.

– Насколько я знаю, этот вопрос вынесут на рассмотрение и обсуждение на ближайшей сессии парламента, и мы там уже, наверное, сможем дать оценку и, если есть некие шероховатости, которые мешают его реализации, мы будем их устранять. И, наверное, придем к общему знаменателю и мнению, что его необходимо принять и укрепить, чтобы закон вступил в силу.

– На ваш взгляд, этот закон самостоятельный? Он может работать в том виде, в каком был принят?

Закон мы приняли, но это не означает, что завтра все пойдет. Надо создать орган, который будет заниматься контролем и проверкой деклараций, надо создавать базу закона

– Ни один закон прямого действия не имеет. В развитие закона всегда надо принимать какие-то еще подзаконные или нормативные акты, инструкции – это целая цепочка, которая должна довести до практического применения и реализации. То же самое и с этим законом. Закон мы приняли, но это не означает, что завтра все пойдет. Надо создать орган, который будет заниматься контролем и проверкой деклараций, надо создавать базу закона, потом ее дополнять и наращивать мышцы уже по мере практической реализации и создания инструментов.

– Представители инициативной группы, которая продвигает закон, уверены в том, что он вполне может прямо завтра начать работать, в нем все механизмы прописаны и все сказано. По-вашему, это не так?

– Работа над законом велась не в нашем комитете, поэтому я еще не изучал его глубоко. Я, конечно, знаком с ним, но не изучал в полном объеме, чтобы делать конкретные выводы. Но вот комитет, который выносит этот документ, они говорят, что с некоторыми корректировками он, в принципе, готов. Я не углублялся в нюансы, которые говорили бы о том, что есть в нем какие-то противоречия и шероховатости. Когда его на комитете представят, у нас будет возможность глубже изучить проблему, связанную с этими противоречиями, и я, чем смогу, естественно, помогу и внесу какие-то свои коррективы, как любой другой депутат, который тоже может это сделать. Инициаторы должны вынести на ближайшее заседание сессии. Я концептуально не против, даже «за», а если есть шероховатости, надо просто привести в соответствие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия