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Генштаб Армении требует отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке переворота
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном Генштабом заявлении, Кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Об этом пишет Арминфо.
«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили , направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. Неэффективное управление, осуществляемое действующей властью и серьезные ошибки, допущенные во внешней политике, подвели страну к краху. В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией», – говорится в заявлении Генштаба ВС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба о его отставке является попыткой военного переворота и призвал своих соратников прийти на площадь Республики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.
«Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем», – отметил он.
Пашинян также сообщил, что уволил начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.
«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей», – отметил он.
Поводом для протеста военных стало решение об увольнении первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. 23 февраля Пашинян, комментируя возможное применение комплекса «Искандер» в Карабахской войне, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян в ответ сказал, что с «Искандером» такое произойти не могло. В тот же день он был отправлен в отставку.
- После подписания в ноябре прошлого года трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
Другие новости дня
В Тбилиси напали на журналиста Вахо Саная, задержаны трое
Несколько лиц напали на журналиста и ведущего грузинского канала «Формула» Вахо Саная и находящегося вместе с ним родственника жены. Об этом сообщили в МВД Грузии. Саная говорит, что у него повреждения в области головы и ноги.
«Следствие установило, что обвиняемые, находясь в состоянии опьянения, на почве взаимной размолвки осуществили групповое насилие в отношении журналиста телекомпании «Формула» В.С. 1985 года рождения и родственника его жены, Н.М. 1986 года рождения», – говорится в заявлении.
В МВД сообщили, что задержаны трое. Расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии – насилие группой лиц в отношении двух или более лиц. Санкция этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Оппозиционные депутаты проведут в югоосетинском парламенте встречу с избирателями
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия 26 февраля состоится встреча оппозиционных депутатов с избирателями. Об этом сообщила Оксана Сотиева – вдова погибшего от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева. Она считает, что граждане должны принять участие в обсуждении общественно-политической ситуации.
«Нет сил терпеть произвол и беззаконие, творимые на нашей земле. Единственная надежда на ваше понимание, на вашу справедливую позицию. Единственное, чего мы добиваемся, это справедливого расследования убийства моего супруга в стенах МВД. Но ответственные за это злостное, бесчеловечное деяние, ради того, чтобы уйти от ответственности, вогнали нашу суверенную, демократическую, правовую республику в хаос бесправия. И я, мать троих сирот, вынуждена обратиться к вам за помощью. В пятницу 26 февраля, в 13:00, в большом зале заседаний Парламента Государства Алания состоится встреча депутатов, не ставших палачами собственного государства, с избирателями. Исчерпывающая необходимость обсуждения общественно-политической ситуации безотлагательна. Стоит ли нам и дальше жить в таком бесправном государстве или что-то менять!? Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам нашей республики с просьбой, принять участие в обсуждении нашей дальнейшей судьбы», – говорится в обращении Сотиевой.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
COVID-19 в Грузии: 362 новых случая, 470 пациентов выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3475 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 362 новых случая коронавируса (днём ранее – 443). Был проведен 22 501 тест: PCR-тестов – 8783, экспресс‐тестов на антиген – 13 718.
Выздоровели еще 470 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 269 800, выздоровевших – 263 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,61%, за последние 14 дней – 2,28%, за последнюю неделю – 2,25%.
Накануне премьер-министр Грузии объявил о снятии большинства COVID-ограничений, действующих в стране. Кроме того, Грузия частично «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси.
Путин заявил о 500 агентах западных спецслужб, выявленных за год
Владимир Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ, объявил, что за прошлый год в России выявлена и пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб.
Кроме того, президент России рассказал о готовящихся "новых провокациях" со стороны западных стран, в частности, в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
По словам Путина, против страны ведётся целенаправленная информационная кампания с бездоказательными обвинениями. "В ход идут уже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения медицины в борьбе с коронавирусом", – сказал глава России, поблагодарив сотрудников ФСБ за вовремя предоставленную руководству страны информацию об этом.
«Третья дочь Путина» ответила на вопрос о сходстве с президентом
Журнал GQ опубликовал 24 февраля интервью с девушкой по имени Елизавета (Луиза) Розова, которую называют третьей предполагаемой дочерью российского президента Владимира Путина.
Вопроса о том, действительно ли она является дочерью Путина, автор интервью задавать не стал. При этом в заключительной части беседы у Розовой спрашивают, считает ли она себя похожей на главу государства. "По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", – говорит Луиза.
В прошлом году издание "Проект" опубликовало расследование о ней и о её матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Луиза Розова (имеющая отчество Владимировна) назвала день выхода этого материала "ситуацией, которая меняет жизнь". "Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", – говорит собеседница GQ. На вопрос, почему после статьи в "Проекте" ей пришлось скрывать или удалять собственные фотографии в инстаграме, Луиза подтверждает предположение интервьюера – "чтобы не тиражировались".
Также в интервью девушка рассказала, как она реагирует на так называемый буллинг в интернете, чем увлекается в жизни. "Меня интересует всё понемногу. Я правда интересуюсь модой, но не болею этим. Мне нравится следить за новостями, посещать ивенты. Я еще увлекаюсь фотографией, ну, альтернативной, фотографирую на пленку. И у меня еще есть такой бзик определенный: я, знаете, собираю гардероб для своих будущих детей, не продаю никакие вещи", – говорит Луиза. На вопрос о поступлении в университет она отвечает, что учится "на менеджменте в сфере арта и культуры".
Статью, в которой утверждалось, что давняя знакомая президента России Светлана Кривоногих могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним, "Проект" опубликовал 25 ноября. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".
О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
В расторгнутом ныне браке Владимира и Людмилы Путиной родились две дочери – Мария и Катерина. Предположительно, речь идёт о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.
Защита Навального направила новое обращение в Совет Европы
Представители Алексея Навального в Европейском суде по правам человека направили новое обращение в комитет министров Совета Европы, в котором призывают потребовать немедленного освобождения оппозиционного политика и "использовать все возможные средства" для содействия отмене решений российских судов по делу "Ив Роше". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Анна Маралян проинформировали Совет Европы о решении Мосгорсуда от 20 февраля, который отклонил апелляцию защиты на замену оппозиционеру условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Решение отправить Навального в колонию вступило в силу. По их мнению, это "ещё раз демонстрирует нежелание государства-ответчика эффективно исполнить решение ЕСПЧ", который признал приговор 2014 года по делу "Ив Роше" несправедливым.
Адвокаты оппозиционера напоминают об ответе Минюста России, который на прошлой неделе сообщил, что Навального нельзя освободить по требованию ЕСПЧ, так как это было бы вмешательством в деятельность суда.
В ответ на это защита Навального приводит данные из отчета Международной комиссии юристов 2014 года, в котором говорилось о наличии в российской судебной системе "телефонного правосудия, коррупции и зависимости от прокуратуры". Они ссылаются на аналогичные выводы мониторинговой некоммерческой организации UN Watch и отчет спецдокладчика ООН по вопросам независимости судей.
Защита также просит Комитет министров Совета Европы рассмотреть дело Навального на ближайшей сессии по контролю за исполнением решений ЕСПЧ и запустить процедуру обращения в ЕСПЧ о неисполнении Россией его постановления 2017 года.
В начале февраля представители Навального уже обращались в Комитет министров Совета Европы с просьбой начать разбирательство в отношении России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по делам российского оппозиционного политика.
Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьерами глав МИД и Минфина
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства объявил о назначении двух вице-премьеров.
В новом Кабмине пост вице-премьера сохранил глава МИД Давид Залкалиани. Еще одним вице-премьером назначен министр финансов Иване Мачавариани.
В правительстве Георгия Гахария пост вице-премьера занимала Майя Цкитишвили, которая покинула должность главы министерства инфраструктуры и регионального развития.
Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили 22 февраля. Экс-премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия.
День советской оккупации – 100 лет назад Красная Армия заняла Тбилиси
Сегодня, 25 февраля, в Грузии отмечают День советской оккупации. В связи с этим флаги приспущены на всех государственных зданиях и дипломатических миссиях Грузии в различных странах.
Согласно постановлению парламента Грузии от 21 июля 2010 года, 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации. Эта дата приурочена к вторжению в Грузию в феврале 1921 года подразделений Красной армии и посвящена памяти жертв советской оккупации.
100 лет назад – 25 февраля 1921 года Красная армия заняла Тбилиси, свергнув власть, избранную путем всеобщих и свободных выборов, в результате чего осуществила аннексию субъекта международного права - Демократической республики Грузия.
КНДР эксплуатирует труд узников концлагерей для добычи угля
Власти КНДР используют труд политических заключенных, включая детей, для добычи угля, который затем идет на экспорт, а вырученная иностранная валюта тратится на развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна. К такому выводу пришел базирующийся в Сеуле Гражданский альянс за права человека Северной Кореи, сообщает Reuters.
Правозащитники подготовили соответствующий доклад под названием «Экспорт кровавого угля из Северной Кореи: пирамида доходов, поддерживающих структуры власти». В документе описывается система трудовой эксплуатации узников северокорейских концлагерей. Согласно отчету, они вносят вклад в теневую торговлю углем.
В настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого энергоресурса. Санкции были введены для того, чтобы перекрыть Пхеньяну финансирование для создания оружия массового поражения. По оценкам ООН, сейчас в обширной системе трудовых лагерей, многие из которых находятся возле мест добычи полезных ископаемых, содержатся до 200 тысяч человек. Узники сталкиваются с пытками, изнасилованиями, принудительным трудом, голодом и другими видами бесчеловечного обращения, говорилось в отчете ООН в 2014 году.
Согласно другому докладу ООН, опубликованному в начале 2018 года, КНДР сумела обойти международное эмбарго на экспорт целого ряда товаров и заработала в 2017 году почти 200 миллионов долларов на внешней торговле. В документе были использованы в том числе свидетельства тех, кто сумел бежать в Южную Корею, включая бывших политзаключенных. Они рассказали, что в результате подневольного труда в 2016 году было добыто порядка 8 миллионов тонн угля.
Замглавы Гражданского альянса Джоанна Хосаниак заявила, что цель расследования заключалась в том, чтобы подчеркнуть ту роль, которую «спонсируемая государством система рабства» играет в укреплении политической и финансовой мощи Ким Чен Ына. Это важно и для администрации Джо Байдена, пересматривающей политику в отношении КНДР, которую вел прежний глава государства Дональд Трамп.
Суд в Чечне подтвердил арест возвращенных в республику геев
Верховный суд Чечни признал законным арест двух геев - местного жителя Салеха Магамадова и его несовершеннолетнего, 17-летнего, друга, которых 4 февраля сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде и вернули на родину.
Молодых людей, взятых под стражу на два месяца решением суда Урус-Мартана, обвиняют в поставке продуктов незаконному вооруженному формированию, в связи с чем им грозит до 15 лет лишения свободы. По данным правозащитников, арестованным пришлось под угрозами и давлением подписать некоторые бумаги.
Как отмечается в сообщении сайта Кавказ.Реалии, к обвиняемым до сих пор не пустили ни независимых адвокатов, ни медиков, несмотря на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 8 февраля.
Российская ЛГБТ-сеть полагает, что молодым людям в Чечне грозит «смертельная опасность». Эта неправительственная организация в июне помогла Магамадову и его спутнику выехать из Чечни и перебраться в Нижний Новгород. В дальнейшем она планировали покинуть Россию.
Правозащитники не раз заявляли о преследованиях представителей сексуальных меньшинств в Чечне, об их похищениях, пытках и внесудебных расправах. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике «геев нет».
В Абхазии выявлено 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 260 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в сухумском российском военном госпитале - 14 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12745 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12097 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Грузии выявлены три случая британского штамма коронавируса
В Грузии зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая британского штамма коронавируса, заявил сегодня, 24 февраля, на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что смертность в случае заражения новым вариантом вируса повышается на 30-70%.
«Новые штаммы серьезно изучаются. Три случая у нас подтверждены и есть связанные с ними кластеры - 31 человек, у которых с большой вероятностью есть мутированный штамм», - заявил Гамкрелидзе. Главный эпидемиолог Грузии отметил, что согласно показателям определенной группы населения, которая проходит интенсивное тестирование, заражаемость составляет 1,5%, что является хорошим признаком.
Например, показатель распространения инфекции среди таксистов составляет 0.5%, среди торговцев рынков – 0,3%, религиозных служащих – 0,3%, в школах – 0,2%, а среди 20% сотрудников транспортной полиции – 0,4%.
За минувшие сутки в Грузии провели 19 051 тестов и выявили 443 новых случаев. Показатель выявляемости вируса в стране составляет 2.33%. Период пика заражения коронавирусом в Грузии фиксировался с 15 ноября по 10 декабря. С тех пор инцидентность новых случаев снизилась в десять раз. Сократилась и смертность – до 1,2%.
«Эпидситуация в стране стабилизируется, но это не дает нам оснований для спокойствия. Мы должны соблюдать все рекомендации. Показатель ношения масок должен был увеличиться до 72%, однако за последнюю неделю снизился до 62%. Это показывает, что раз идет стабилизация эпидположения, мы создаем иллюзию, что смогли победить коронавирус», - отметил Гамкрелидзе. Специалист добавил, что более 400 новых случаев заражения в день является не таким уж хорошим показателем для страны. Эпидемиолог также призвал всех носить маску, чтобы увеличить этот показатель до 95%.
В Армении огласили приговор членам отряда «Сасна Црер»
Суд в Армении сегодня огласил приговоры в отношении десяти членов вооруженной группы «Сасна црер», обвиняемой в захвате полка патрульно-постовой службы полиции.
Как пишет «Радио Азатутюн», Павел Манукян, Варужан Аветисян, Армен Мхитарян, Гагик Егиазарян и Арег Кюрегян приговорены к семи годам лишения свободы, Эдуард Григорян – к шести годам, Седрак Назарян – к восьми годам лишения свободы.
Уголовное преследование в отношении Араика Хандояна прекращено на основании его смерти. 1,5 миллиона драмов, уплаченные Ваграмом Петросяном за освобождение Хандояна из-под стражи, будут возвращены Петросяну или уполномоченному им лицу.
Смбат Барсегян, обвиняемый в гибели сотрудников полиции Артура Ванояна и Юрия Тепаносяна, приговорен к 25 годам лишения свободы.
Армен Билян, обвиняемый в убийстве сотрудника полиции Гагика Мкртчяна, оправдан и освобожден из зала суда. Прокурор требовал для него 21 год лишения свободы.
Отметим, что при вынесении окончательных сроков наказания суд учел сроки содержания под стражей в период предварительного следствия и судебного разбирательства.
- В июле 2016 года вооруженная группа, назвавшая себя «Сасна црер», ворвалась на территорию полка патрульно-постовой службы полиции и удерживала её под своим контролем в течение полумесяца, выдвигая политические требования. В ходе этих событий погибли трое полицейских.
- После «бархатной революции» 2018 года большинство членов отряда «Сасна Црер» были освобождены из-под стражи. При этом глава полиции Армении выступил против амнистии участников отряда.
Грузинская оппозиция устроила протестный автопробег в поддержку Ники Мелия
Сторонники грузинской оппозиции устроили сегодня протестный автопробег в поддержку арестованного лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.
Колонна автомобилей проследовала от площади Первой республики в Тбилиси до Руставской тюрьмы, куда посадили оппозиционера.
«Сегодня с нами борется Россия. Не только тебя задержали, задержали нас всех. Но мы все равно свободнее, чем «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили, который является личным рабом Путина; свободнее, чем позорный Ираклий Гарибашвили», – обратился к Нике Мелия один из участников автопробега.
- Сотрудники МВД Грузии накануне арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
В Южной Осетии выявили 17 новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки выявил коронавирус у 17 человек, – сообщила «Рес» замглавы ведомства Анна Гаглоева.
«Всего проведено за сутки 115 исследований, за весь период пандемии – 18 052. За сутки снято с учета 8 человек, переболевших коронавирусом», – сказала Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3025, выздоровели 2137 человек. Под наблюдением медиков в Южной Осетии остаются 888 граждан.
«Поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии» – Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку территориальной целостности Грузии на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом пишет TRT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
«Мы поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии», – сказал Чавушоглу.
Глава МИД также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. «Мы продолжим поддерживать стремление крымских татар жить свободно на своей же родине», – добавил он.
46-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 22 по 24 февраля 2021 года в режиме видеоконференции.
Гарибашвили с назначением на пост премьера поздравили Алиев и Пашинян
Ираклия Гарибашвили с назначением на пост премьер-министра Грузии поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как сообщается на сайте азербайджанского лидера, Алиев пожелал Гарибашвили «крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии».
«Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни. Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами», – говорится в поздравлении Алиева.
Глава правительства Армении Никол Пашинян пожелал грузинскому коллеге «успехов на этой важной и ответственной должности на благо Грузии и грузинского народа».
«Крепкая дружба между Арменией и Грузией основана на многовековых взаимных контактах, глубоком уважении и доверии между нашими народами. Уверен, что наши правительства продолжат тесно сотрудничать для реализации совместных программ с целью максимального использования потенциала сотрудничества между Арменией и Грузией на благо наших стран», – отмечается в поздравлении премьера Армении.
- Ранее Гарибашвили, выступая в парламента, заявил, что планирует обсудить тему монастырского комплекса Давид-Гареджи с «мудрым правителем» Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании
Французская прокуратура предъявила обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии актёру Жерару Депардье. Как утверждается, в 2018-м он изнасиловал 20-летнюю актрису, дважды приезжавшую к нему домой. Он отрицает обвинения.
О предъявлении обвинения сообщают Agence France-Presse и французский канал BFM TV со ссылкой на источники. Утверждается, что инциденты произошли в особняке актёра в Париже 7 и 13 августа 2018 года. Возможная жертва – 20-летняя актриса, дочь друга Депардье. Расследование по этому обвинению уже закрывалось в 2019 году из-за невозможности установить обстоятельства случившегося, но было возобновлено после апелляции защиты девушки и допроса подозреваемого.
Депардье – один из самых известных французских актёров в мире. За более чем 50-летнюю карьеру он снялся больше чем в 200 фильмах и сериалах, сыграл во множестве театральных постановок. "Он тёмный человек, но большой актёр", – цитирует AFP высказавшуюся о нём актрису Катрин Денёв.
В 2005 году Депардье избил пытавшегося сфотографировать его папарацци. В 2011-м он был снят с авиарейса из Парижа в Дублин за то, что сходил в туалет прямо в проходе между креслами. На следующий год – ударил автомобилиста после ДТП и получил российское гражданство после конфликта из-за налогов с Францией. Его защита настаивает, что обвинение в изнасиловании не соответствует действительности и актёр абсолютно невиновен.
Премьер Грузии объявил о снятии большинства COVID-ограничений
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о снятии большинства COVID-ограничений.
В частности, в стране заработают горнолыжные курорты, спортзалы, возобновит работу междугородний транспорт. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений. В силе остаётся запрет на перемещение в ночные часы (21:00 - 05:00).
План снятия ограничений
- С 25 февраля откроются гостиницы на горнолыжных курортах;
- С 8 марта заработают канатные дороги;
- С 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт;
- Муниципальный транспорт будет работать и на выходных;
- С 1 марта в Батуми кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений, с 8 марта – по всей Грузии (кроме выходных);
- С 15 марта заработают спортзалы;
- С 1 марта допустят проведение конференций и тренингов;
- С 1 марта возобновят работу детские сады (раз в две недели будут тестировать 20% сотрудников);
- Высшие и профессиональные учебные учреждения с 1 марта смогут возобновить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в очном (не дистанционном) формате, а с 15 марта восстановится учебный процесс в аудиториях;
- С 1 марта откроются музеи и библиотеки;
- Театры, спортивные клубы, ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки с 15 марта, а полноценную деятельность с 1 апреля (в театры и на стадионы допустят зрителей);
- С 8 марта непродовольственные рынки и торговые центры смогут возобновить работу и на выходных.
По словам Гарибашвили, все граждане и бизнес-объекты должны строго следовать установленным специалистами рекомендациям.
Премьер Грузии сегодня также объявил, что граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет. Речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
Грузия «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси
Граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет.
Как пояснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
Ранее Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Инал Ардзинба: «Грузины намекают: „Наш дом лучше, вернитесь к нам“, но у нас свой дом»
Грузинское правительство пытается реализовать по отношению к Абхазии гораздо более иезуитскую стратегию – по сравнению с силовыми методами начала 1990-ых. Об этом в интервью «Апсныпресс» заявил председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России, бывший сотрудник администрации президента РФ Инал Ардзинба.
«Работает грузино-европейская программа «Вовлечение без признания». Они пытаются показать, что в Грузии есть и качественная медицина, и социальные стандарты, и безопасность, а значит – жить лучше с ними, чем без них. Грузины намекают: «Наш дом лучше, вернитесь к нам». Но у нас свой дом. И нам нужно сделать ремонт в нашем доме. Иначе стены развалятся, и крыша рухнет прямо на наши головы», – отметил Ардзинба.
Автор проектов «Будущее Абхазии», «Гордость Абхазии» и «Послы доброй воли» говорит, что Грузия создает современную армию, медицину, образование.
«Обратите внимание на военные расходы Грузии. Они последовательно растут. В принятом бюджете на 2021 год это уже более 300 миллионов долларов. Это серьезная сумма. В целом траты на оборону составляют около 2% национального ВВП. А это уже соответствует стандартам НАТО. Грузия пытается поэтапно приблизиться к полноправному членству в трансатлантическом блоке», – заявил он.
Ардзинба уверен, что пришедшая к власти в США администрация будет содействовать вступлению Грузии в НАТО.
«В этой связи для Грузии шансы на вступление в средне– и долгосрочной перспективе, конечно, возрастают. Грузия, вероятней всего, получит план действий по членству в НАТО, так называемый ПДЧ, раньше, чем Украина. Президент США Байден хорошо понимает актуальность использования постсоветского пространства для реализации стратегии сдерживания России. Американцы обязательно воспользуются и Грузией, и, как обычно, Украиной для решения этих задач. Байден лично курировал Украину, будучи вице-президентом США с 2009 по 2017 годы. Что из этого получилось всем хорошо известно», – сказал Ардзинба.
Отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Сухуми, Арзинба говорит, что они базируются на «прочном фундаменте человеческих связей, культурной, религиозной и языковой близости».
«Во внешней политике Абхазия идет по пути международного признания, участия в различных многосторонних форматах. Но, уверен, особое место в этом процессе всегда будет занимать Россия», – заявил Ардзинба.
Он также уверен, что Абхазии необходимо привлекать инвестиции из российских регионов.
«Можно подписать целую серию соглашений об инвестиционном и экономическом сотрудничестве с регионами РФ. Это позволит придать нашей инвестиционной политике региональное измерение. Кроме того, важное торгово-экономическое и инвестиционное направление с большим потенциалом – это Сирия», – добавил Инал Ардзинба.
- 30-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
Советник Джо Байдена: «Мы обеспокоены арестом Ники Мелия»
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал арест лидера грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Салливан призвал стороны вернуться к переговорам.
«Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Мелия и призываем все стороны избегать эскалации, вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии», – написал советник Джо Байдена в своём Twitter-аккаунте.
Ранее американские сенаторы и конгрессмены выступили с критикой Тбилиси и призвали правительство «освободить политических заключенных» – лидера ЕНД Нику Мелия и акционера «Мтавари архи» Георгия Руруа.
События в Грузии идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
- Сотрудники МВД Грузии накануне арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
В Абхазии обсудили методы снижения потребления электроэнергии
В правительстве самопровозглашенной республики Абхазия обсудили методы снижения потребления электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, расширенное рабочее совещание по вопросам контроля за запретом майнинговых ферм провел временно исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Делба.
Участники встречи сообщили, что за последний месяц потребление увеличилось на 100 мегаватт и отметили, что «это – непосильное для текущей ситуации превышение».
«В январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. На всех подстанциях осуществляется работа на пределе, выше номинала, рискуя оборудованием. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанции «Сухум-2», «ЭПИТ», «Баслат». Если нагрузки продолжатся, мы будем вводить ограничения на потребление», – сказал генеральный директор компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа.
Отметим, что «Черноморэнерго» установило допустимые лимиты на период ремонта «Ингури ГЭС» с учётом возможных нагрузок в пик, а также с учётом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования. Согласно мнению энергетиков, прирост потребления не естественный и резкий, а в процентном соотношении потребление превышает лимит на 27 %.
«По данным отчетов глав районных администраций, во всех районах рейдовые мероприятия продолжают осуществляться, крупные фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях. Представители Таможенного комитета констатировали случаи вывоза оборудования для добычи криптовалют из Абхазии (свыше 6 000 аппаратов)», – сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
Владимир Делба поручил путём усиления рейдовых мероприятий минимизировать потребление, предотвращать случаи внутренней миграции ферм (из района в район), путём упрощения таможенных процедур для данной категории груза создать условия для беспрепятственного вывоза оборудования из Абхазии.
Коронавирус в Грузии: 443 новых случая, 461 пациент выздоровел
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3463 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
За сутки в стране выявили 443 новых случая коронавируса (днём ранее – 493). Был проведен 19 051 тест: PCR-тестов – 7226, экспресс‐тестов на антиген – 11 825.
Выздоровел еще 461 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 269 438, выздоровевших – 263 257.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,33%, за последние 14 дней – 2,36%, за последнюю неделю – 2,36%.
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