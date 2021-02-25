Нам хлеба не надо – протесты давай!

Помню, в записных книжках Антона Чехова была такая шутейная фраза: «Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии».

Полностью перефразируя невинную шутку большого писателя, скажу, что нет такого события, который не послужил бы горячим головам поводом для протеста. Видимо, человек все-таки стадное животное; участие в митингах, демонстрациях, протестных маршах, это ему (человеку) нужно для удовлетворения каких-то доисторических инстинктов к кучкованию. Конечно, если повод достойный, то тогда надо всем миром выходить и высказывать свое недовольствие. Это дело святое и иногда приводит к желательному результату. Правовое, демократичное государство, уважающее себя и своих граждан, видя протесты собственных избирателей, может пойти на уступки. А то и совсем уйти. Если же демократия только на бумаге, то тут возможны разные варианты, включая газы, дубинки, саперные лопатки и выворачивание рук.

Но очень часто, как мне кажется, протесты бывают только ради протестов. В смысле, лишь бы «протестнуть», а сам повод уже не имеет большого значения.

Помню, еще в недавнем прошлом, в 1996 году, в Санкт-Петербурге жители северной столицы выступили с акциями протеста против открытия в их городе «Макдональдса». Они потрясали воздух плакатами с надписью: «Пей кока-колу, «Сникерсы» жуй, день твой последний приходит, буржуй». Я тогда случайно стал свидетелем этой акции, так как в то время находился в Питере по линии культуры, чтобы в этом направлении налаживать отношения между Россией и Грузией. Тогда еще мы думали, что оздоровление контактов можно начать с культуры. Теперь думаем иначе. И вот я вдруг оказался в гуще событий, в небольшой толпе молодых людей. Они протестовали против фастфудной забегаловки. Потом я провентилировал это вопрос и оказалось, что Питер целых 6 лет пытался воспрепятствовать открытию в своем городе столовой быстрого питания. Я долго стоял и наблюдал за демонстрантами, никто особо на них внимания не обращал, и они просто тусовались и веселились. В итоге «Макдональдс», конечно, победил, никто его работу не прекратил и питерцы, видимо, смирились. Повод для протестов, в том случае, был смехотворным, мне так кажется, Однако люди собрались, нарисовали плакаты, вышли, покричали, выплеснули свою агрессию, и потом пошли по домам.

У нас, в благословенной Грузии, митинги и протестные выступления происходят в нон-стоп режиме. Как говорится, «была бы водочка, а повод мы всегда найдем». Иногда доходит до полнейшего... хотел сказать «идиотизма», но потом постеснялся, и написал «абсурд». До абсурда доходит повод проведения демонстрации. К примеру, идет реабилитация парка Ваке. Неужели кому-то может не понравиться это благое дело? Оказывается, да, есть такие люди. По ящику показывали очередных протестующих, стоящих около нашего парка, и я долго не мог понять, в чем фишка, чего они требуют? Наконец, заговорил молодой член партии «Лело», мальчик с вечно обиженным лицом, Саба Буадзе, и он сказал, что они протестуют против реабилитации парка Ваке. Пронырливая журналистка поднесла к его печальным глазам здоровенный микрофон и Буадзе плачущим тоном объяснил, что:

– Власть перекрывает нам кислород, не дает возможности насладиться гуляньем в главном городском парке. Реабилитация нас не волнует! Если через месяц парк не будет доступен простым смертным, то хлынет новая волна протеста, и лично я возглавлю демонстрантов, которые каленым железом пройдутся по всей стране, дабы прекратить произвол!

Я не уверен, что точно, слово в слово, передал пылкую речь, которую высказал политик печального образа Буадзе. Но смысл таков: мол, хватит реабилитировать, людям собачек негде выгуливать. Одна очень старая моя знакомая позвонила мне и истерично кричала, что, мол, разве время реабилитировать парки, когда людям жрать нечего! Я молча повесил трубку.

Есть у меня мнение, что подобные перформансы нужны только для того, чтобы напомнить миру о своем существовании. А то, не дай бог, кто-нибудь забудет о бытии того же самого грустного мальчика, и в дальнейшем не пригласит в какую-нибудь телепередачу для выбалтывания собственного мнения.

Как часто вспоминаю я великую фразу Ильи Ильфа из его записных книжек: «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть!». Именно, самое время!

Наши современные политики... вернее не политики, а люди, выдающие себя за политиков, обладают невероятным чутьем на жареное, полусырое и совсем еще зеленое. Стоит где-нибудь чему-нибудь случиться, все равно, какого масштаба или значения, они уже там! Они успевают на место происшествия раньше полиции, пожарных и скорой помощи. Иногда создается впечатление, что они заранее знают, что, где и когда. Так это или нет, но на местах происшествий наши бравые политиканы всегда присутствуют и дружно требуют, чтобы Иванишвили ушел. Где-то происходит пожар – и ребята уже там. Обвиняют Иванишвили в поджоге и в корыстных интересах. Прорвало городское водоснабжение – опять митинг и аналогичные требования. Ей богу, если бы Иванишвили не было, его надо было бы придумать. С его именем легче «протестуется».

Все было бы забавно, если бы это происходило не в нашей стране, а где-нибудь далеко-далеко, там, где небо встречается с землей. К сожалению, все происходит у нас, что очень печально.

Хаос – вот главная составляющая часть современных протестных митингов. В мутной воде кто-то умудряется словить неплохую рыбку. Митинги ради митингов, протесты ради протестов – это сегодня основная идея выступавших. И тут главное не то, что требовать, а главное – пафос и ярость. Митингующие соревнуются между собой, кто выступит более маргинальнее и хамовитее. С каких времен хамство стало считаться хорошим тоном, я не могу вспомнить. Когда в 1989 году вся Грузия протестовала против советизации, я не помню, чтобы выступавшие позволяли себе неадекватное поведение или ненормативную лексику. Я даже грубых слов не помню, все проходило на должном, интеллигентном уровне, несмотря на то, что повод для митингов тогда действительно был весомый.

Не могу не отметить, что сегодняшние правоохранительные органы очень трепетно относятся к митингующим. Ей богу, мне кажется, что такой деликатной и осторожной полиции, наверно, нет ни в одной стране мира, ну, может быть, в какой-нибудь Норвегии, где у полицейских нет даже оружия. Трансформация произошла резкая: если при Саакашвили, видя проезжавший полицейский патруль, я внутренне напрягался, чтобы они меня не скрутили, то теперь, когда я проезжаю мимо патруля, они убыстряют ход, чтобы я к ним не пристал с претензиями. Любо-дорого посмотреть, как наши правоохранительные органы работают с демонстрантами. Они делают перед ними книксен, целуют им ручки, чешут спинки и ведут себя, как нянечки в яслях.

По-моему, это тоже перегиб, и опытные демонстранты этим пользуются и ведут себя соответственно, т.е. очень вызывающе. Все это лирика, а на деле, без ложной скромности могу сказать, что мы все, как один, превратились в профессиональных демонстрантов. Выступить, покричать, потребовать – тут мы достигли высокого мастерства. Нам не много чего удается экспортировать за рубеж, но вот опыт работы в демонстрациях – это, пожалуйста. Если какая-нибудь страна захочет у себя устроить легенький раскардаш, то наши ребята (за соответствующую плату, разумеется), могут приехать и организовать. Крика и ора будет выше крыши. Была бы оказия, и покричать-поорать мы всегда можем, всем на зависть. Как говориться, нам хлеба не надо, протесты давай!

Недавно Германия объявила, что жители Грузии могут на официальной основе приехать к ним по рабочим визам. Что может быть лучше этого в данный деструктивный период, когда из-за пандемии многие потеряли рабочие места? Но все равно нашлись ребята, которые начали протестовать. Мол, грузины должны оставаться в Грузии, и все это происки Иванишвили. А ведь такая практика существует во всем мире: россияне едут в Польшу, поляки в Италию, итальянцы в Швейцарию, а Швейцарцы... а швейцарцы уже никуда не едут. Они уже приехали. Сидят и пересчитывают в банках свои и чужие денежки. Рабочая миграция – нужная и полезная вещь. Но это, оказывается, происки все того же Иванишвили. Куда ни кинь, везде Иванишвили. Киевский оракул Михаил Саакашвили сразу выступил и призвал никого никуда не ехать. Вот он скоро приедет, все начнут работать и зарабатывать очень много денег. Он, кстати, уже много лет приезжает, все приехать не может. Видимо, до вокзала никак не доберется.

Думаю, если завтра в нашей стране, в одночасье, все вдруг станут богатыми как Крезы, то все рано кто-то выйдет с протестом против этого.

P.S. Вот у меня с утра отключили свет. Говорят, авария. Сижу и думаю: может, броситься на улицу, с требованиями отставки... кого?.. Иванишвили, конечно, который не уследил!

Как думаете, поможет?

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