Куда уходят соратники Гахария?

Глава администрации правительства Грузии Каха Кемоклидзе подал в отставку. Об этом уже бывший чиновник написал на своей страничке в социальной сети Facebook. Таким образом, Кемоклидзе пробыл на посту всего 20 дней. До последнего назначения Кемоклидзе активно участвовал в Женевских дискуссиях, представляя органы национальной безопасности.

«Пришло время, чтобы после ровно 10 лет активной, чрезвычайно динамичной и полной вызовов работы я, как государственный служащий и бывший офицер безопасности, попрощался с вами», – такое сообщение глава аппарата правительства Грузии Каха Кемоклидзе оставил на своей страничке в Facebook.

И все, казалось бы, ничего – обычная отставка главы аппарата после смены премьера и правительства, если бы не упоминание бывшим главой аппарата премьера своего бывшего шефа Георгия Гахария. Кемоклидзе, в частности, отметил:

«Не могу не поблагодарить бывшего премьер-министра Гахария! Человека, к которому, не скрою, поначалу даже относился с подозрением (исходя из профессиональных привычек и инстинктов). Спасибо Гахария за его самоотверженную (зачастую физически необъяснимую) работу, невероятно быструю мысль, за то, что он лидер с правильными государственными ценностями и что он – пример для многих».

При этом Кемоклидзе назвал Гахария борцом с чрезмерной бюрократией и современным менеджером:

«Он взял на себя ответственность за то, чтобы дать мне возможность защищать интересы государства и служить своей стране».

Сам Кемоклидзе в политической активности никогда замечен не был, но занимал ключевые позиции в сферах, касающихся нацбезопасности. В частности, с июня 2012 года по апрель 2018 года был официальным представителем МВД, а затем Службы госбезопасности на Женевских международных дискуссиях. Параллельно, в 2016-2018 годах представлял власти Грузии на встречах трехстороннего координационного механизма по поиску пропавших без вести в оккупированном Цхинвальском регионе. С апреля 2018 года Кемоклидзе возглавлял информационно-аналитический департамент МВД Грузии, а с августа 2019-го – аппарат Совета национальной безопасности. Последнее назначение на пост главы аппарата правительства произошло 4 февраля этого года.

Некоторые наблюдатели связывают отставку Кемоклидзе, а точнее его уход не на другую позицию, а «в никуда», сигналом к тому, что соратники бывшего премьера сознательно отдаляются от «Грузинской мечты».

Точно так же поступила бывший министр инфраструктуры и долгожитель не раз сменявшегося правительства Грузии Майя Цкитишвили. После отставки Гахария Цкитишвили тоже ушла «в никуда», заявив:

«Искренне прошу предоставить мне возможность вернуться к моей семье, выйти из активной политической жизни и, соответственно, на этом завершить девятилетний период моей жизни, который был очень загруженным и интересным».

Но многие в грузинском политическом спектре считают, что интересное только начинается. Еще до громкой отставки премьера из его администрации ушла Натия Мезвришвили, которую называли правой рукой Гахария. В оппозиции уход Гахария и его команды считают прелюдией к развалу правящей команды. Об этом, в частности, говорит Пикрия Чихрадзе из «Лело для Грузии», ранее работавшая политическим советником у четвертого президента Георгия Маргвелашвили:

«Он (Гахария) отправил важный сигнал как грузинскому обществу, так и международному сообществу – в «Грузинской мечте» существует внутреннее противостояние. По крайней мере, крыло, ориентированное на диалог, на разрядку кризиса, проиграло, не смогло продвинуть свою позицию, и именно поэтому Гахария ушел. На арене остались те, кто деструктивен, и кто ориентирован на конфронтацию».

Впрочем, проигрыш может быть лишь тактической уловкой. Отставка позволила Гахария не стать объектом критики международных партнеров и отвести от себя негатив со стороны оппозиции. Его прощальное селфи в соцсети Facebook собрало десятки тысяч лайков, что в современном мире вполне может быть конвертировано в реальную политическую поддержку.

По мнению политолога Корнелия Какачия, вполне вероятно, что «Грузинская мечта» попала в хитроумно расставленную ловушку:

«Еще задолго до спецоперации по аресту Мелия казалось, что правящая партия «Грузинская мечта» постепенно шла в ловушку, расставленную ее противниками. Фактически власти своими действиями облегчили попадание в эту ловушку. Реакция внутри и за пределами страны подтвердила, что путь, избранный новым премьер-министром для борьбы с оппозицией, я имею в виду еще более жесткую и авторитетную реакцию на деструктивные действия оппозиции, не приведет страну к лучшему. Мы знаем, что в «Грузинской мечте» есть разные группы. После ухода Гахария победили сторонники жесткой политики, и новый премьер-министр также является представителем этой линии. Но личное отвращение к оппонентам у этих людей настолько велико, что иногда они теряют чувство реальности. Так что все может измениться».

Грузинские аналитики еще до отставки Гахария не исключали сценарий, при котором пресловутая «третья сила», которая сможет сбалансировать политическое противостояние и вывести страну из затяжного кризиса, сформируется в рядах именно правящей партии.

Такое в новейшей истории Грузии было неоднократно. «Круглый стол» Звиада Гамсахурдия был уничтожен его же бывшими членами. «Союз граждан» Эдуарда Шеварднадзе пал под натиском своего же «молодежного крыла», которое возглавил Михаил Саакашвили, а в «падении» его собственного детища – «Единого национального движения» – не последнюю роль сыграли некогда соратники третьего президента Грузии. Так что уход Гахария, который и так стоял несколько особняком от остальных лидеров «Грузинской мечты», хороший повод для конспирологических теорий.