Нападение на Вахо Саная. «Он сказал: "Хорошо запомни это лицо"»

Трое мужчин прошлой ночью напали на журналиста и ведущего грузинской телекомпании «Формула» Вахо Саная. Саная получил травмы в области головы и ног, нападавшие задержаны. Журналист убежден, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

Инцидент произошел ночью, во время «комендантского часа». Как рассказывает Вахо Саная, в момент, когда было совершено нападение, он был с супругой, ребенком, няней и еще одной родственницей. Машина, на которой они передвигались, из-за гололеда не могла проехать. По словам Саная, вначале мужчины пытались помочь ему, но после того, как один из них узнал его, стали вести себя агрессивно.

«Он сказал: «Хорошо запомни это лицо», и стал угрожать. Он попробовал напасть, я инстинктивно отпрянул назад, и этот человек упал. Так как был гололед, я тоже поскользнулся и упал. Пока я был на земле – подошли еще двое и стали наносить физические оскорбления. У меня повреждения в области головы, рук, ноги… В этот момент моя жена и невестка вышли из машины. У невестки тоже есть повреждения, они даже ее ударили, женщину. Ребенок плакал, он испугался, а они все равно не останавливались», – рассказал журналист в эфире телекомпании «Формула».

По его словам, мужчины нецензурно высказывались в отношении телекомпаний, в которых он работал и работает. Нападавшие, согласно информации МВД, задержаны по статье 126-й УК Грузии «о насилии, совершенном группой людей в отношении двух или более лиц».

В телекомпании «Формула» призывают наказать виновных со всей строгостью закона. В то же время, как сказано в заявлении, распространенном каналом, действующая власть сама способствует возникновению подобных настроений в обществе, когда использует язык ненависти или создает конфликтную среду, прибегая к неприемлемому для власти бойкотированию СМИ:

«Грузинская мечта» использовала все механизмы для устрашения журналистов, в том числе устроила политически мотивированную чистку на Общественных вещателях Грузии и Аджарии. Журналистов вынудили оставить телекомпании, среди прочего использовав угрозы обнародования кадров личной жизни и видеоматериалов незаконной слежки. Безнаказанность преступлений, совершенных против представителей СМИ, способствует агрессии. Поэтому ответственность за совершенное насилие мы возлагаем на власть».

Впрочем, в правящей команде не склонны рассматривать произошедшее под таким углом. Так, депутат от «Мечты» Дмитрий Хундадзе осудил нападение на журналиста, назвав насилие неприемлемым. Однако на вопрос, могли ли к нападению на Саная иметь отношение заявления власти, которые они делают в адрес СМИ, в определенном смысле подтолкнуть их, Хундадзе ответил:

«Насилие недопустимо, но давайте будем объективными – иногда, и не так уж редко, телевидения тиражируют ложь в отношении конкретных личностей. А ложь – это одна из форм насилия, так что давайте все воздержимся от насилия».

К концу дня на произошедшее отреагировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Я однозначно осуждаю любое насилие в отношении любого гражданина, тем более, представителя СМИ. Благодарю МВД за оперативное задержание нападавших. Я заверяю вас, со стороны государства будет дан адекватный ответ, и виновные ответят по всей строгости закона», – написал премьер на странице в Фейсбуке.

В оппозиции между тем убеждены, что власть пытается всеми способами заглушить голос несогласных с ней. И произошедшее с журналистом – последствие этого процесса:

«Было ли это совершено той группой людей по чьему-либо заданию или нет – не имеет значения. Это – прямой итог политики, проводимой в целом на протяжении этих лет и в последнее время, в частности, пропагандой режима Иванишвили и куклами из его окружения», – заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Тем временем Хартия журналистской этики призвала органы провести эффективное и быстрое расследование:

«Хартия журналистской этики не раз заявляла, что агрессивная риторика представителей власти в адрес СМИ отрицательно скажется на безопасности журналистов. Хартия призывает представителей власти прекратить разговор о нормах, ограничивающих свободу слова, мысли и выражения, и поддержать свободу медиа, своим агрессивным отношением не поощрять нападки на представителей СМИ».

Поддержку Вахо Саная выразили также Народный защитник и правозащитный сектор. Уголовный кодекс Грузии запрещает как вмешательство в журналистскую деятельность, так и преследование человека из-за его мнений, общественной или профессиональной деятельности, заявила омбудсмен Нино Ломджария. По ее словам, преступление, совершенное против человека из-за его взглядов, является отягчающим обстоятельством. Соответственно, Ломджария призвала МВД провести эффективное расследование и рассмотреть вопрос о выделении этого обстоятельства.