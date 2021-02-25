Абхазия: лесные пожары сменились бытовыми

В последний месяц зимы в Абхазии произошел ряд пожаров в зданиях, привлекший внимание общественности. И, соответственно, огнеборцы из МЧС республики, которых в декабре и январе чаще всего бросали на ликвидацию лесных пожаров, занимались в феврале более привычным для пожарных делом.

Получалось нынче как в поговорке «из огня да в полымя», что было обусловлено резкими скачками температуры воздуха нынешней зимой: когда она повышалась в сухую, солнечную погоду до 15 градусов и больше, легко воспламенялись трава и подлесок на горных склонах, а когда снижалась до нуля, население бросалось включать много отопительных электроприборов, что приводило к коротким замыканиям в сети.

Людская молва сразу связала пожары, унесшие в этом месяце три человеческие жизни, с чрезмерными нагрузками на электросети.

4 февраля при пожаре в пансионате «Эра», расположенном в поселке городского типа Цандрипш Гагрского района, погиб россиянин Николай Вавилов, 1977 года рождения. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут. При тушении загоревшейся комнаты в пансионате было обнаружено его тело. По предварительной версии, россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре.

Двое малолетних детей погибли при пожаре в гостевом доме в райцентре Гудаута. Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного МЧС в 17:10 в пятницу, 19 февраля. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже несколько этажей. В ходе тушения пожара в доме нашли тела детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работали три пожарных расчета. На опубликованных в Сети видеокадрах видно, что огонь охватил практически все здание.

В гостевом доме проживало несколько семей российских туристов. Погибших малышей родители привезли из Ставропольского края РФ. Как сообщила пресс-служба МЧС Абхазии, власти республики выразили готовность взять на себя все организационные мероприятия по доставке тел погибших на территорию Российской Федерации, о чем были проинформированы представители российского посольства в Абхазии.

В ночь на понедельник, 22 февраля, пожар произошел в здании частной школы «Альфа» в Сухуме. Дым над зданием школы заметила жительница дома по соседству, которая вызвала МЧС. Сотрудники пожарно-спасательного отряда Сухума прибыли на место за три минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы, затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возникли пожар в актовом зале и сильное задымление. Пожар ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделение ПСО по городу Сухум и Сухумскому району.

В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра.

Сегодня «Эхо Кавказа» попросило прокомментировать эти эпизоды начальника пресс-службы МЧС Абхазии Романа Лабия. И вот что он сказал:

«К сожалению, наши предупреждения о том, что в зимний период надо быть особо осторожным по части противопожарной безопасности, не всегда бывают услышаны. Наши опасения оправдались, потому что пожары в этот период особенно часты. В первую очередь, из-за использования электроприборов, неисправной проводки. Потому что электроприборы новые приобретаются, мощные, а электропроводка старая. Или же проборы оставляются без присмотра. И происходят трагедии. Пока, к сожалению, проявляется такая беспечность – по принципу «авось пронесет», это трагическая реальность. Особенно на примере того, что произошло в Гудауте, где погибли дети.

– Как получилось так: взрослые спаслись, а дети погибли?

– Пока идет следствие, мы, естественно, не можем ничего конкретно сказать. Им занимаются правоохранительные органы. Что касается пожарной безопасности, то должны быть проведены экспертизы, чтобы окончательно сказать, что было причиной пожара.

– Но по предварительной версии это именно…

– Выдвигались некоторые версии, но не подтвердились, поэтому пока мы бы не хотели говорить…

– Ну, а что касается школы «Альфа»?

– Вот там можно предварительно с большей уверенностью говорить, что были оставлены отопительные приборы без присмотра. И благодаря женщине, которая случайно вышла вывешивать белье поздно ночью, и тому, что очень быстро приехали наши ребята, оперативно сработали, удалось спасти школу. А то там все выгорело бы. Скорее всего, там коротнуло… Опять же, это предварительно, но больше уверенности, что дело в электроприборах».

Поговорили мы и с основателем и бессменным, на протяжении почти двух десятков лет, директором школы «Альфа» Фатимой Даутия. По ее словам, техничка уверяет, что выключила электропечку перед уходом, но из розетки шнур не вынимала, а это тоже чревато. Есть и другая версия – что возгорание началось из-за обветшавшей проводки под полом в коридоре и скачков напряжения. Поскольку школа частная, тут сразу же встает вопрос о средствах на ремонт после пожара. Фатима Валериевна с благодарностью заговорила о людях, которые откликнулись на эту беду, в частности, о владельце склада стройматериалов в Сухуме:

«Я позвонила Ляке Голандзия. Он, бедный, в Краснодаре на лечении находится. И начиная от гвоздя, он все предоставил, в рассрочку можно будет заплатить. И это не задержало нас, появилась возможность за неделю устранить… Вот удивительно: выпускница нашей школы Акшба Астанда мне на карту десять тысяч перевела. Одна из первых выпускников. Полихрониди Афина, Сафаров Роман… Я, честно говоря, этим так тронута была! Один родитель, у которого учатся у нас двое детей, просто привел своего рабочего и сказал: все эти дни он будет все здесь делать, с вами рядом стоять. И все, что нам нужно для ремонта – начиная с лопаты и заканчивая разным дрелями – он на машине привез. И дал этого рабочего, Цвижба, а тот – универсальный специалист. Очень хочу отметить оперативную работу МЧС-ников. И сам он, руководитель, Лев Квициния в час ночи приехал, стоял, пока не потушили. Очень переживали они».

То, что весной, после потепления, Министерству по чрезвычайным ситуациям республики придется вновь переключаться на борьбу с возгораниями сухостоя на полях, почти неизбежно. В связи с этим МЧС Абхазии инициировало создание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров и возгораний на территории республики.

В руководстве МЧС считают, что подобный формат взаимодействия заинтересованных ведомств позволит наиболее эффективно координировать работу по недопущению возникновения крупных природных пожаров в республике.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия