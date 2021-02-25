Обзор абхазской прессы

На ближайшем заседании сессии парламента будет рассматриваться закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Об этом в интервью «Эху Кавказа» заявил председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Инициатор принятия 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН Астамур Какалия согласен с мнением депутата Валерия Агрба и приветствует данное решение. Он написал пост на своей странице в Facebook: «Надо просто заполнить декларации и указать источники доходов. Для честного чиновника это только плюс, а вот выдумщикам придется каждый день ждать обнародования документов о несоответствии их декларации их активам».

«Честным чиновникам и депутатам нечего бояться, навряд ли им подбросят миллионы или недвижимость на их имя. Да и в таком фантастическом случае им остается собственность – они лишь будут уволены с должности, правда, навсегда – без возврата, без права восстановления на госслужбе. Этот закон никак не нарушает права человека. Если вам очередной эксперт сообщит об этом, известите его, что нет ни одной цивилизованной страны мира, где бы чиновники и члены их семей не декларировали собственность и доходы. Насчет подзаконных актов дело еще проще – не нужно никаких подзаконных актов для заполнения бланков декларации – нужна авторучка. Сверкой реальных активов и задекларированных займется Министерство по налогам и сборам. Для того, чтобы закон заработал, надо дать ему вступить в силу. Можно даже не заполнять декларации и не сдавать до 30 апреля тем, кто не желает – так еще лучше, они по статье 15 данного закона будут уволены за отказ от декларирования», – написал Астамур Какалия.

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Пандемия и энергетический кризис со всей очевидностью показали, что в абхазском обществе отсутствует та необходимая степень солидарности, которая помогает решать острые проблемы в короткие сроки, написала Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа». Она уточнила, что многие как ходили без масок и не соблюдали социальную дистанцию, так и продолжают это делать с беспечностью детей, которые не в состоянии осознать свою ответственность и ее решающую роль в общем деле. Между тем, окружающие продолжают заболевать, а некоторые даже умирают.

«Многие как майнили, так и продолжают майнить в период с низкими температурами, когда экономия электроэнергии жизненно значима для всей страны. Некоторые даже сейчас ставят криптоблоки прямо у себя дома, и им наплевать, что из-за этого мерзнут и дети, и пожилые люди. А у власти нет решительности и воли, чтобы навести порядок. Бардак в энергетической области длится уже десятилетиями, до сих пор все, кому не лень, лезут в трансформаторы, подключаются бесконтрольно и бессовестно», – подчеркнула Надежда Венедиктова.

По ее словам, в стране, где до такой степени не уважают закон, что лезут, рискуя жизнью, туда, куда имеет право проникнуть только специалист, обладающий знаниями и служебным допуском, невозможно иметь надежное энергоснабжение!

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С 15 февраля возобновилась деятельность детских садов и начальных классов общеобразовательных школ, а с 22 февраля к занятиям приступили и ученики средних и старших классов. О том, какая обстановка в дошкольных и школьных учреждениях страны, рассказала «Апсныпресс» исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа.

Явка в школах по всем районам хорошая, не ниже 85-90%. Однако, есть заболевшие среди учителей. «В Сухумской школе №1, коронавирусная инфекция была подтверждена у троих преподавателей младших классов. Все дети находятся дома, у них взяли анализы, и если результаты окажутся отрицательными, то они смогут возобновить учебу в понедельник, 1 марта», – отметила Чолокуа.

Заражение COVID-19 среди учителей выявлено также в Очамчырском и Гальском районах. «С момента возобновления учебы, с 15 февраля, в школе села Река заболели три преподавателя и завхоз. Там также распустили детей по домам и следят за состоянием их здоровья. В средней Тагланской школе Гальского района коронавирус выявлен у двоих учителей, еще двое на самоизоляции», – сообщила Чолокуа. При этом она отметила, что дефицита в специалистах нет, и пока удается заменить всех отсутствующих преподавателей. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, заболевших среди воспитателей и детей нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия