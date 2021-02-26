Протестующим тут не место

Анонсированная вдовой Инала Джабиева встреча с депутатами и общественностью прошла под открытым небом у югоосетинского парламента. Людей не пустили в здание, так как спикер в последний момент отозвал свое согласие на ее проведение в стенах законодательного органа. Сегодня же семья Джабиевых объявила о прекращении акции протеста на центральной площади Цхинвала.

Оксана Сотиева – вдова убитого силовиками в конце августа прошлого года Инала Джабиева, обратилась к согражданам в социальных сетях. Она предложила обсудить общественно-политическую ситуацию в республике с участием депутатов и общественности, использовав для этого площадку парламента. Реакция проправительственных анонимов не заставила себя долго ждать. На Сотиеву посыпались оскорбления и обвинения в политических амбициях.

Вице-спикер парламента Петр Гассиев сразу после этого поспешил дать комментарий журналистам, в котором объяснил, что «граждане имеют право собраться на санкционированный митинг, но если они намереваются прийти в парламент, то необходимо заявление депутатов на проведение собрания или сессии… Такого заявления в парламент на имя председателя пока что не поступало». Однако вывешенное в тех же социальных сетях обращение на имя спикера парламента Алана Тадтаева от группы депутатов, опровергло слова вице-спикера.

Накануне государственные СМИ распространили и заявление аппарата парламента, в котором сообщалось, что руководство разрешило проведение 26 февраля встречи оппозиционных депутатов с избирателями в здании законодательного органа.

Однако люди, которые пришли сегодня на эту встречу, пройти в парламент так и не смогли: сотрудники госохраны закрыли все двери, ведущие в здание, через центральный вход пропускали только сотрудников законотворческого органа. Депутаты вышли к собравшимся на улицу и сообщили, что спикер Алан Тадтаев отыграл свое решение и предложил перенести встречу в другое место. Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» не могла скрыть разочарования:

«Что сказать? Я думаю, что любые комментарии здесь излишни. Мы все были уверены, что нас запустят, потому что парламент – это место для всех. Почему нас разделяют на оппозицию и другую сторону, я не могу понять. Мы были уверены, что нас запустят в парламент и разрешат нам провести это собрание. Все писали почему-то, что это политика, что я куда-то рвусь. Я никуда не рвусь. Мы просто хотим добиться справедливости, не более.

– Сказали, что якобы могут быть провокации и потому предложили переместиться в здание Совпрофа.

– Какие провокации? Мы, во-первых, хотели связать это обсуждение с нашим уходом с площади, потому что здоровье Майи для нас сейчас важнее всего. Во-вторых, я же одна, скорее всего, и попаду в больницу, и мои дети… Мы просто хотели мирно собраться и обсудить».

По словам Оксаны, в числе приглашенных на сегодняшнюю встречу были и многочисленные посредники между ними и властью, в том числе члены инициативной группы, состоящей из двух экс-президентов и трех политиков. Впрочем, никто из них к парламенту не пришел. Помимо посредников, ждали они и представителей Общественной палаты, провластных депутатов.

Встречу, которая в общей сложности длилась три часа, пришлось проводить под открытым небом. Кто-то в шутку предложил спикерам выступать с крыш черных джипов руководства парламента. Вскоре депутаты обратились к гражданам со ступеней, ведущих к центральному входу законодательного органа. Свое отношение к происходящему выразили и депутаты парламента первого созыва:

Алимбег Плиев: «Это место и эти лестницы священны! Здесь делалась история Осетии 30 лет назад. И мы проводили сессии. Во-первых, мы не проводили их без кворума, при том, что шла война, бывали закрыты дороги, не то что до города, даже сюда было сложно добираться. Но даже если не бывало одного человека, мы посылали машину, чтобы привезти их. Мы никогда без кворума не принимали решений, чтобы их легитимность не вызывала сомнений. И против нас работали не только силы внутри республики, но и за ее пределами. Но ни одна международная организация не сказала, что наши решения нелегитимны, и именно они стали основанием для того, чтобы Россия нас потом признала. А сейчас что происходит? Созвали сессию, собрали на нее бюджетников. Я ничего против них не имею, они все боятся, потому что их зарплаты кормят семьи. Но что здесь произошло? Такого еще никогда не было, чтобы перекрыть все, что мы сделали, большим камнем».

Бэлла Плиева: «И мы дошли до сегодняшнего дня, когда корабль, на котором мы сидим, полностью расшатан, его расшатали. Нет места народу, получается, нет места состраданию. Здесь говорили, как проходили сессии парламента, это действительно было так. И каждый из нас, депутатов, должен был отчитаться. Мы выражали свое мнение, зная, что весь народ следит за нами. Зал бывал полным, стояли люди, а когда не помещались в зале, то вели трансляцию на площадь. Вот тогда была демократия, вот тогда была работа во благо народа, во благо республики, работа на объединение! (аплодисменты) Наша сила была в единстве, поэтому мы и победили тогда, поэтому мы и выиграли войну … А глас народа – это глас божий. Почему сейчас его не слышат? … Они должны были собрать людей, они должны были привести их в зал, они должны были говорить, не то чтобы закрыть для нас двери, ворота и чтобы здесь люди стояли. Это позор! Значит, нет у нас парламента!»

Собравшиеся ждали заявления Оксаны Сотиевой. Она поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что семья приняла решение завершить акцию протеста на центральной площади Цхинвала:

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех! За то, что в течение стольких месяцев вы были рядом и перенесли их вместе с нами в эти холода. Хочу еще раз сказать, почему мы вышли на Театральную площадь. Речь не шла о политике, об этом хорошо сказал в своем выступлении Алан Гаглоев. Они (депутаты) уговаривали нас этого не делать, что будет тяжело, холодно, пусть потеплеет. Но сколько мы могли ждать? Сейчас мы должны уйти с площади, но это не значит, что мы перестали бороться. Наоборот, сейчас мы будем бороться еще активнее. И то, что сегодня здесь собрались люди, которые хотят справедливости и правды, вот за это вам спасибо! Нас называют кучкой людей. Но мы не кучка людей, мы – часть народа. Именно та часть народа, которая все еще борется за справедливость. Я думаю, когда понадобится, многие еще выйдут, потому что у многих есть дети. Два мальчика у меня, почему я должна бояться, что они вырастут и кто-то их тронет?! Все должны бороться за правду и справедливость. Важнее этого сейчас ничего нет. И если мы не будем бороться и не встанем рядом, то о нас вытрут ноги!»

Импровизированную палатку на центральной площади Цхинвала, в которой родственники Инала Джабиева провели три месяца, собираются убрать уже сегодня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии