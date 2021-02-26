В Южной Осетии обсуждают возможность адаптации российского закона о семейном насилии. Этот вопрос все еще не урегулирован законодательно. Насколько остро стоит эта проблема в обществе?

– Как вы считаете, насколько остро в Южной Осетии стоит проблема домашнего насилия?

Мария: Я думаю, не очень остро. Это мое мнение. Сравнивая даже с Владикавказом, с Северной Осетией, ближайшей республикой, я думаю, у нас не так остро стоит этот вопрос. Мне очень редко приходится слышать о таких фактах. Я даже не слышала, что у нас есть такая проблема. Может, и есть такие факты, но я не слышала, чтобы кто-то жаловался, хотя сколько я здесь живу, такого не наблюдаю. Потому и считаю, что эта проблема не острая.

Милена: Проблема домашнего насилия в нашей республике, может, и не стоит остро, можно сказать, нет такого вопроса, потому что он не поднимается. У нас город маленький, все друг друга знают, все стараются замалчивать, скрывать, но все мы знаем и в курсе, что этот вопрос актуальный и серьезный. Наше общество еще не дошло до того, чтобы говорить на эту тему. Я не знаю, на каком уровне это должно решиться, на уровне каких структур, но этот вопрос нужно поднять, обсудить и решить. Что-то должно произойти, что-то должно случиться, с чего-то кто-то должен начать.

Григорий: Наверное, домашнее насилие вытекает из проблем с психикой, с чрезмерным употреблением алкоголя, с мутным представлением себе, что будет завтра. Люди нервничают и это насилие плодится. Я думаю, есть проблема домашнего насилия, поэтому надо объяснять людям, что главное – спокойствие.

Зема: Я сталкивалась с домашним насилием только однажды, когда была совсем юная. У нас сосед избивал жену. Я иду на рынок, она идет с рынка, а ее муж уже пьяный и ищет ее, чтобы побить. Я ей говорю, чтобы она не ходила домой, переждала где-нибудь. А она специально пошла домой и прямо голову подставляла, чтобы он ее побил. Конечно, никого не радует такое избиение, но мне кажется, этот вопрос не остро стоит. Все, кого бьют, сами этого хотят – это мое мнение. Дошло до того, что у нее пластина в черепе была, но они жили. И до сих пор живут. Менталитет кавказского мужчины априори такой, что если не бычиться перед ним, не ставить себя выше него, то он и не бьет. Я не слышала о таких случаях. Что я видела – рассказала.

Ирина: Мне кажется, этот вопрос стоит остро не только в Южной Осетии, но и везде. У нас республика небольшая, многие не любят это афишировать, не хотят выносить сор из избы. Многие терпят годами, потому что боятся. Я думаю, что этой проблемой нужно заняться вплотную, особенно правозащитным организациям. Очень много людей, которые страдают от насилия. Есть просто ужасающие случаи, вплоть до непоправимого вреда здоровью, я уже не говорю о ментальном здоровье.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия