За сутки на Северном Кавказе 516 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 516.

По данным оперативного штаба при правительстве России, в Краснодарском крае умерли 15 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – шесть, в Северной Осетии – четыре, в Дагестане и Адыгее зафиксировано по три летальных случая, еще один – в Кабардино-Балкарии.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии коронавируса умерли 7 820 заболевших.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 158 человек .

Краснодарский край + 158 (38 275 за все время пандемии)

Ставропольский край + 97 (47 228)

Кабардино-Балкария + 71 (20 919)

Дагестан + 43 (29 740)

Калмыкия + 40 (18 960)

Карачаево-Черкесия + 38 (19 012)

Северная Осетия + 29 (15 677)

Ингушетия + 17 (14 719)

Чечня + 12 (11 287)

Адыгея + 11 (13 772)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 229 589 случаев COVID-19. Всего по России, по данным властей, на 27 февраля выявлено 4 234 720 заболевших коронавирусом.