В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства Немцова

В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. В этот раз региональные власти отказывают участникам в шествиях и больших собраниях, ссылаясь на противоэпидемические меры.

В Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту прибыли посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции, напоминает канал «Настоящее время».

Акции памяти политика прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. а В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля, передаёт Сибирь.Реалии.

Акция запланирована в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.