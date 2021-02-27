Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС страны

В центральном офисе «Национального движения» прошла организационная встреча оппозиционных партий. Как заявили лидеры оппозиционных партий, на встрече были обсуждены планы на будущее и согласованы позиции. По их же заявлению, протест будет перманентным и, соответственно, нужно спланировать много мероприятий. По словам представителей оппозиции, при создавшейся обстановке требуется ежедневная коммуникация.

Как рассказала по завершении встречи оппозиционных партий, член «Национального движения» Тина Бокучава, они не будут ограничивать депутатам перемещение.

«Мы собираемся выразить мирный протест на проезжей части. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент», - заявила она по поводу запланированной на 2 марта акции протеста.

«Целью протестной акции 2 марта является не ограничение перемещения т.н. депутатов по пешеходной части, хотя они будут вынуждены выйти из дорогостоящих машин, поскольку мы собираемся выразить мирным путем протест на проезжей части. Затем акции будут у канцелярии, суда, и здания полиции. Большая часть сегодняшней встречи была посвящена планированию вторничной акции, мы собираемся выразить мирный протест на автодороге. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент. Их передвижение не будет ограничено», - заявила Бокучава.

По ее же словам, на намеченной на 2 марта акции они еще раз озвучат требования оппозиции.

«Будет общий месседж. Оппозиция еще раз озвучит те требования, которые у нас есть. Речь идет о немедленном освобождении политзаключенных и досрочных выборах. Я бы объединила наши требования в эти два фундаментальных требования и это будет коммуницировано председателю Европейского совета, который, как вы знаете, встретится с оппозицией, что само по себе является значительным посылом», - заявила Бокучава.