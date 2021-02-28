В Грузии т.н. британский штамм коронавируса подтвержден у 31 человека

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе сравнил с третьей мировой войной процесс распределения вакцин от COVID-19 между странами. Об этом он заявил в интервью Общественному вещателю.

По словам Гамкрелидзе, к настоящему времени в мире привиты около 227 миллиона человек, и большая их часть, до 70%, приходятся на десять экономически сильных стран.

«В последние две недели на каждой встрече, будь то Мюнхенская конференция или Давосский экономический форум, везде подчеркивалось, что в мире существует несправедливость в распределении вакцин. Все призывают, что необходимо как-то устранить эту несправедливость. Другими словами, богатые страны должны работать над механизмом перераспределения быстро, а не ждать, пока их граждане будут вакцинированы, а затем перераспределить вакцину в другие страны», - сказал Гамкрелидзе.

Он полагает, что богатые страны закупили в два-три, а возможно, и в пять раз больше доз, чем им необходимо в этом году. Глава NCDC еще раз сообщил, что, помимо международной платформы по распределению вакцин COVAX, Грузия также ведет переговоры непосредственно с компаниями-производителями – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и другими.

«Мы хотим до конца мая вакцинировать до 200 тысяч человек, а с июня начать массовые вакцинации в стране. Знаете ли вы, что в этом году наша цель – дважды вакцинировать около 1,7 миллиона взрослых. До конца мая обязательно будут вакцинированы 200 тысяч человек», - подчеркнул Гамкрелидзе.