За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 513.

По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 14 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане и Кабардино-Балкарии зафиксировано по два летальных случае, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии – по одному.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 845 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 157 человек .

Краснодарский край + 157 (38 432 за все время пандемии)

Ставропольский край + 95 (47 323)

Кабардино-Балкария + 70 (20 989)

Дагестан + 43 (29 783)

Калмыкия + 41 (19 001)

Карачаево-Черкесия + 39 (19 051)

Северная Осетия + 28 (15 705)

Ингушетия + 20 (14 739)

Адыгея + 11 (13 782)

Чечня + 10 (11 297)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 230 102 случая COVID-19. В целом по России, согласно данным властей, на 28 февраля выявлено 4 246 079 заболевших коронавирусом.