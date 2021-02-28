Фанаты белорусских клубов объявили бойкот матчей - из-за политики

В правящей парламентской фракции «Мой шаг» заявили о возможном начале процесса импичмента президенту. Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook депутат от фракции Ваагн Овакимян.

Поводом для этого послужило решение президента Армена Саркисяна не подписывать проект указа премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, а вернуть его главе правительства с возражениями.

Как отметил Овакимян, на первый взгляд может показаться, что Армен Саркисян всего лишь воспользовался своим конституционным полномочием, возвращая премьеру проект указа об увольнении начальника Генштаба. «Но на самом деле это не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процесса каких-то антиконституционных элементов. В действительности же мы имеем дело с произвольным исполнением президентом своих полномочий», - считает Овакимян.

Депутат считает, что такой подход может поставить под угрозу государственную безопасность и привести к дестабилизации обстановки в стране. «Поэтому можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141)», - заявил Ваагн Овакимян.

Отметим, что в соответствии со статьей 141 Конституции Армении, «президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции».

«Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от должности президента Республики Национальное собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в Конституционный суд.

Национальное собрание выносит постановление об отрешении от должности президента Республики на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов», - говорится в Конституции Армении.