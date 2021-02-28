Российский военный корабль впервые прибыл в Порт-Судан

Фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей вошел в суданский порт, сообщил в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. В рамках визита в Порт-Судан запланированы пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после международных военно-морских учении «АМАН-2021» в Аравийском море.

В городе Порт-Судан по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России, - рассказали в пресс-службе.

О том, что Россия и Судан подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре прошлого года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает из Москвы агентство Reuters, президент России Владимир Путин в ноябре минувшего года одобрил создание российского военно-морского объекта в Судане, способного принимать надводные корабли с атомными двигательными установками.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.