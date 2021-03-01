ЕС одобрил санкции против причастных к преследованию Навального

Постоянные представители Евросоюза согласовали санкции в отношении России, впервые применив специальный механизм за нарушение прав человека, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Под ограничения попали четыре человека, причастные, по мнению Брюсселя, к уголовному преследованию Алексея Навального. Список будет опубликован в официальном журнале ЕС во вторник, 2 марта. Поводом для санкций стал арест Алексея Навального и замена ему условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный.

О том, что главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС согласились ввести ограничения против лиц, причастных к преследованию российского оппозиционера, стало известно в феврале. По предварительным данным, в списке не будет крупных бизнесменов, за санкции против которых выступают соратники Навального. Агентство Reuters писало, что среди возможных имён – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников.

Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера, поскольку считает, что его жизнь находится в опасности.

В свою очередь Мосгорсуд постановил, что при рассмотрении дела Навального о замене срока с условного на реальный, конституционные права подсудимого и международные конвенции нарушены не были. Мосгорсуд также подчеркнул, что обращение ЕСПЧ адресовано не судам, а правительству России, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится.