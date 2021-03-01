В Южной Осетии критикуют Сергея Кургиняна за слова о мормонах

Выступление лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна вызвало крайнее удивление в Южной Осетии, – заявили в МИД самопровозглашенной республики. В ведомстве говорят, что слова политолога содержали некорректные и недопустимые формулировки сомнительного характера с упоминанием руководства администрации югоосетинского президента.

В эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Кургинян вначале заявил, что российская власть, вместо того, чтобы проводить политику, направленную на спасение России, занимается расстановкой мормонов в органы власти в местах непосредственной близости к противнику. После этого он затронул ситуацию в Южной Осетии:

«Это значит у нас там ЦРУ шурует? А у нас там не администрация шурует, заполненная мормонами полностью? Те, кто руководят администрацией в Южной Осетии — это не мормоны? А они сами заявляют, что мормоны. Позвоните, спросите. А вам рассказать, что такое мормоны и какая там роль Солт-Лейк-Сити, и какая там роль ЦРУ? Тоже будем каждый раз кивать на ЦРУ? ЦРУ делает свое дело и воюет с нами. И правильно делает, а что делают другие? Что делает власть?».

В пресс-службе югоосетинского МИД выразили надежду, что Сергей Кургинян «оценит всю нелепость произошедшего недоразумения и сделает соответствующий комментарий».

«Хочется верить, что подобные скоропалительные и ничем не подкрепленные высказывания, использованные известным российским политологом и общественным деятелем, были сделаны в силу недостаточной осведомленности в данном вопросе и без должного учета чувствительной реакции на эти слова, имевшей место в югоосетинском обществе. И ещё – трудно увязать высказывания господина Кургиняна в упомянутом телеэфире с тем обстоятельством, что в свое время он был награжден государственной наградой – медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии» за правдивое освещение событий, происходящих вокруг Южной Осетии», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.