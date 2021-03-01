Инициатива Шарля Мишеля: власти и оппозиция Грузии проведут сегодня встречу

Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога, – об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии.

По его словам, он призывает все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога.

«Меня очень беспокоит углубляющийся политический кризис, существующий в Грузии. Грузия за эти годы добилась демократии и достижений. Поляризация и кризис во время вашего пребывания на посту премьер-министра, усилия ваших коллег и усилия лидеров оппозиции должны быть исправлены, поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно проявлять лидерские качества, а также противостоять вызовам и действовать с учетом интересов Грузии. Я призываю все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога. Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога», – заявил Шарль Мишель.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, он готов сегодня провести встречу с оппозицией. Гарибашвили поблагодарил президента Европейского совета за инициативу встречи, пишет Общественный вещатель.

«Я хочу откликнуться на блестящую инициативу, озвученную Шарлем Мишелем, которая касается возможной встречи между мной и оппозицией. Хочу публично подтвердить – я готов присутствовать на этой встрече и участвовать во встрече. Я хотел бы подтвердить свою готовность от имени нашей команды, что мы сделаем все, чтобы предпринять конкретные шаги в направлении деэскалации и реального, конструктивного диалога. Я хочу поблагодарить господина президента за эту инициативу», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Отметим, что Шарль Мишель уже провел встречу с лидерами грузинской оппозиции.