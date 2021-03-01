«Я поняла, насколько счастливым была человеком, когда не знала, что такое коронавирус»

Прошел год с момента, когда в Грузии был зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, как им запомнился этот год.

– Чем вам запомнился прошлый год, изменилась ли ваша жизнь?

Гоча: Вообще, я не думал, что этот вирус мог стать такой большой проблемой для страны. На меня лично мало повлияли ограничения, на работе мне выдали пропуск, соответственно, «комендантский час» меня не коснулся, а это самое «тяжелое» ограничение. Что касается поведения, я был из тех людей, кто без опаски говорил о вирусе, часто бывал в местах массового скопления, не соблюдал дистанций. Все это принесло результат – в ноябре я заболел, две недели лежал дома. Теперь знаю, что не заражусь, поскольку есть антитела, но осторожными стали мои друзья. В общем, год пандемии остался в памяти как один из самых плохих, это был год запретов, болезни и погибших от нее. Погибли и несколько моих близких. Я очень хотел, чтобы этот год побыстрее закончился, но, как стало понятно, 2021-й начался в таких же условиях.

Ната: Изменилось все: стала меньше общаться с людьми, конечно, сейчас вообще никаких планов не строю, поскольку вирус показал то, что форс-мажор может наступить в любой момент. Все безумно подорожало. И, наверное, настал момент переосмыслить свою профессию.

Давид: Для меня лично год был очень тяжелым. Я был занят в сфере туризма, как, наверное, и многие другие жители Грузии. Но туризм в стране перестал существовать, я остался без заработка, устроиться на какую-нибудь новую работу не удалось, до сих пор приходится жить в долг. Было множество планов на лето и осень, но их не получилось осуществить по известным причинам. В общем, хорошего не было ничего, и того же мнения придерживаются и большинство моих близких. Я надеюсь, что туристическая сфера «оживет» в этом году, но я особо не рассчитываю на это, если получится зарабатывать хоть половину того, что получалось заработать раньше, уже будет хорошо.

Рина: Моя жизнь, как и жизнь всех людей на Земле, сильно изменилась с появлением коронавируса. Изменился мой взгляд на бизнес. Я стала уделять больше внимания онлайн стороне любого проекта.

Андро: В основном этот год запомнился ограничениями и запретами. Я не болел коронавирусом, поэтому других проблем, связанных с COVID-19, у меня не возникало. Страна закрылась, и я надеюсь, что все это скоро закончится. В первую очередь, я планирую начать путешествовать, хотя бы внутри страны.

Тамар: 2020-й год запомнился мне тем, что началась масштабная безработица, у людей не было денег, они не могли нормально общаться друг с другом, да и более того, боялись находиться рядом с друзьями и близкими. Я до того момента никогда не жила так «медленно» и скучно. Я поняла, насколько была счастливым человеком в годы, когда не знала, что такое коронавирус. Были моменты, когда я даже начинала скучать по простым прогулкам по улицам.