«Медиазона» сообщила о возможных соучастниках убийства Бориса Немцова

Издание «Медиазона» и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании, возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелетах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения уроженцы Чечни, позже осужденные за участие в преступлении, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.

Среди них - сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова - член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Осужденные за убийство Бориса Немцова также созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.

Как отмечается в расследовании «Медиазоны» и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.

Сразу после убийства один из подозреваемых в его организации, Руслан Геремеев, а также Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. «Медиазона» установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании «Нийсо и К», которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. Али Алиев в своих записях в соцсетях указывал местом своей работы с 2008-го по 2011-й год Государственную Думу, депутатом которой был Делимханов.

Наконец, «Медиазона» и Scanner Project установили, что в квартире на улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова жили причастные к преступлению лица, вместе с ними находился Шамхан Тазабаев - он ранее служил командиром чеченского ОМОНа. А тем же рейсом, на котором участники убийства покинули Москву, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.