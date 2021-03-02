Председателем абхазского Конституционного суда стала Людмила Ходжашвили

Село, разделенное на две части колючей проволокой, – пишет президент Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети Twitter после посещения села Хурвалети.

«Административные границы по-прежнему являются суровой реальностью для граждан после войны 2008 года. Это должно измениться», – говорит Мишель.

Село Хурвалети расположено на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Колючую проволоку российские военные установили здесь в 2012 году. На территории, неподконтрольной грузинским властям, оказался и дом жителя села Хурвалети Даты Ванишвили, известного как Дата Папа.

С ситуацией на месте Шарля Мишеля ознакомили сотрудники Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), – пишет «Новости-Грузия».

«Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать им, что вы не одиноки, ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности», – сказал европейский политик.

Он подчеркнул, что Евросоюз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнул необходимость укреплять связи между Тбилиси и Брюсселем.

«Сегодня утром у меня была возможность встретиться с президентом и премьер-министром. В середине дня у меня будут другие политические встречи с другими политическими игроками. Для нас очень важно укреплять связи между Грузией и Европой. При этом важно проводить реформы, которые нужны не Европе, а грузинскому народу — верховенство закона, борьба с коррупцией. Также важно разрабатывать амбициозные экономические программы. COVID-19 – это большой вызов для Грузии, Европы и всего мира. Мы будем работать над тем, чтобы разработать стратегию восстановления, которая важна для людей. Мой сегодняшний визит – это возможность выразить мою европейскую поддержку стабильности и безопасности», – сказал Шарль Мишель.

Сегодня с утра президента Европейского совета уже провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Запланированы встречи высокопоставленного представителя ЕС с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и лидерами оппозиционных политических партий. Завтра, 2 марта, Шарль Мишель отправится из Тбилиси в Киев.