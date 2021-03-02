«Грузинская мечта» нашла избирательный подход

Грузия готова к избирательной реформе. В парламенте готовятся рассмотреть законодательную инициативу, которая, как сказано, должна «положить конец любым спекуляциям, связанным с процессом выборов».

В «Грузинской мечте» считают, что изменения и дополнения в избирательный кодекс, разработанные при участии вошедших в парламент 10-го созыва оппозиционных депутатов, помогут решить проблему с поствыборным противостоянием раз и навсегда. Как отметил депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, в документе предусмотрены новшества, исключающие возможность фальсификации избирательного процесса:

«Будет введена электронная система регистрации избирателей и подсчета бюллетеней, участковым избирательным комиссиям будет запрещено составлять протокол о любых изменениях после опечатывания документов, также будет запрещено составлять протокол о поправках без вскрытия документов и пересчета бюллетеней. Независимо от того, будут ли поданы жалобы, во всех 73 округах случайным образом будут выбраны и пересчитаны голоса на 5 избирательных участках в каждом округе. Всего будет пересчитано 365 избирательных участков, т.е. 10% от общего количества избирательных участков».

Как отмечают авторы проекта, избирательные администрации на центральном и районном уровнях будут укомплектованы восемью профессиональными сотрудниками и девятью представителями политического спектра по принципу «одна партия – один ее представитель».

Жалобы можно будет подавать в электронном виде, а возможный отказ ЦИК в составлении протокола о нарушениях обжаловать в суде. В случае принятия поправок будет запрещено собирать людей и регистрировать избирателей в радиусе 100 метров от избирательного участка. А также расширяется круг госслужащих, которым запрещено участвовать в предвыборной агитации.

Соавтор инициативы, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили считает предложенные изменения историческими и революционными:

«Идентификация избирателей, согласно законопроекту, будет осуществляться по отпечаткам пальцев, а не только с помощью удостоверения личности, что упростит предотвращение «каруселей». Подсчет голосов будет осуществляться с помощью специальных электронных машин, что сделает невозможным копирование и исправление протоколов. Государственным служащим, учителям, воспитателям детских садов будет запрещено участвовать в предвыборной агитации. Нарушители будут оштрафованы на 2000 лари. На выборах в органы местного самоуправления везде будет усиленный принцип пропорциональности».

Под «усиленным принципом пропорциональности» подразумевается, например, то, что согласно законопроекту, в самоуправляющихся городах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми на одного мажоритария предусмотрены четыре пропорционально избранных депутата, тогда как в других муниципалитетах на каждого мажоритария будут два пропорционально избранных члена сакребуло.

Как отмечают представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, это то, ради чего они согласились войти в парламент 10-го созыва.

Впрочем, не все, в том числе и в правящей партии, считают такой подход оправданным. В частности, мажоритарный депутат от тбилисского района Исани Каха Кахишвили заявил, что не поддержит этот пункт законопроекта. К обсуждению вопросов, связанных с самоуправлением, Кахишвили требует привлечения местных и международных экспертов:

«Парламент и городской совет отличаются друг от друга по своим функциям и задачам. Следовательно, если в случае парламента мажоритарная часть сокращается, это не обязательно должно означать, что то же самое возможно в органах самоуправления. Суть сакребуло в том, чтобы избранные депутаты имели больше контактов с населением. Трудно представить, чтобы член городского совета, избранный по пропорциональной системе, ежедневно общался с населением региона, где он был избран. Так что это новшество логично только в том случае, если задача правительства – фактически прервать контакты с людьми. Чем больше мостов с населением мы уберем, тем быстрее закончится наше правление. Если цель этой инициативы создать как можно больше проблем для нашего народа и разобщить «Грузинскую мечту» с населением, то тогда понятно. Если же нет, то я не вижу смысла».

Еще один пункт законопроекта, который остается под вопросом, – избирательный барьер. «Грузинская мечта» готова рассмотреть его снижение с предусмотренных Конституцией 5% до 3%. Но для этого необходимо, чтобы законопроект поддержали 113 депутатов. А значит, инициатива нуждается в поддержке той части оппозиции, которая бойкотирует работу парламента.

По мнению наблюдателей, инициатива снижения избирательного барьера может подтолкнуть партии, которые по итогам выборов 2020 года прошли в парламент, но которые не могут рассчитывать на преодоление 5%-го барьера в будущем, все же пересмотреть свое отношение к вхождению в высший законодательный орган, чтобы получить шанс остаться в нем и после 2024 года.

Как отмечают в «Грузинской мечте», рабочая группа, куда помимо представителей правящей партии вошли Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани из партии «Граждане», а также отколовшиеся от «Альянса патриотов» и создавшие новую партию «Европейские социалисты», продолжит работу над реформой избирательной системы. До того, как законопроект пройдет все три чтения, у депутатов и отказывающейся войти в парламент оппозиции есть около двух месяцев, чтобы прийти к консенсусу. Кроме того, как отмечают в «Грузинской мечте», проект будет отправлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ для получения совместного заключения.