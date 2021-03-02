Бенур Квирая: «Мы нашли людей, которые помогли бы нам повлиять на политику Грузии»

Сегодня утром абхазская ветеранская общественная организация «Аруаа» призвала «всех, кто возмущен поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии, собраться сегодня на площади Свободы в 12 часов». К 12 часам к площади в центре Сухума стали подходить представители оппозиционных партий и движений: ФНЕА, «Аруаа», «Апсадгыл», «Абааш», экс-помощник президента Аслана Бжания Ахра Авидзба и другие. Лидер «Аруаа» Тимур Гулия пояснил журналистам, что люди собрались на площади в связи с тем, что накануне в социальных сетях появилась информация о поездке в Грузию советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Также в соцсетях появилось видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который воевал против абхазского народа.

К 13.00 часам возмущенные люди направились к парламенту. К этому моменту пресс-служба президента Абхазии распространила информацию о том, что Бенур Квирая 19 февраля сложил с себя полномочия помощника президента РА и никто ему не давал поручений вести переговоры с властями Грузии.

Четыре представителя оппозиционных сил: лидер партии ФНЕА Аслан Барциц, лидер «Аруаа» Тимур Гулия, лидер партии «Апсны» Виталий Габния, экс-глава администрации Гальского района Темур Надарая направились к спикеру парламента Валерию Кварчия. Затем к ним присоединился глава Абхазского национального движения Адгур Ардзинба. Во время стихийного митинга у здания парламента несколько раз происходили словесные перепалки между сторонниками власти и оппозиции, ситуация была напряженная.

По окончании переговоров к митингующим вышли спикер парламента Валерий Кварчия, экс-глава администрации Гальского района Темур Надарая. Спикер сообщил, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию. «Нас также возмутила информация о поездке и видео, распространенные вчера в социальных сетях. На завтра мы планировали провести расширенное совещание по вопросу незаконной добычи криптовалют, но в связи с сегодняшними событиями, решили обсудить их», – сказал Кварчия.

Темур Надарая заявил, что есть указ Сергея Багапш о запрете на торговлю с Грузией, но оппозиция ждет, чтобы парламент завтра рассмотрел постановление о запрете торгово-экономических отношений с Грузией до решения политического вопроса – статуса независимости Абхазии со стороны Грузии. Что касается ИнгурГЭС, то это, по его словам, отдельная тема.

В интервью «Эху Кавказа» Бенур Квирая заявил, что никакого отношения руководство Абхазии не имеет к его поездке в Грузию, он ездил как частное лицо, встречался там с бизнесменами:

– Бенур, вчера в Facebook было распространено видео, затем информация о вашей поездке в Грузию, сегодня состоялся митинг оппозиционных сил, «Аруаа», – прокомментируйте все заявления.

Моя задача – как руководителя свободной экономической зоны ООО «Скурча-горизонт», создать благоприятные условия для инвестиций в эту сферу, чтобы сюда зашли серьезные компании, которые могли бы построить гостиницы «Marriott», «Hyatt», «Hilton»

– Я – патриот моей родины, я так считаю. Я делаю все, что от меня зависит, чтобы наша жизнь, жизнь моей маленькой Абхазии, которая пережила такую трагическую войну, в которой я участвовал... Я участвовал в 1989 году, я участвовал в 1992-1993 годах, я участвую и сейчас. Мы создали свободно-экономическую зону на территории Республики Абхазия, в частности, у меня на озере Скурча и прилегающей территории 1874 га. Сама идея свободно-экономической зоны подразумевает договоренность между всеми государствами причерноморского бассейна. Ибо, не имея интересы, турецкая сторона, например, которая владеет Босфором, она может создать нам большие проблемы. Задержать наши суда, которые будут приходить с грузами к нам. В ноль превращать весь этот бизнес. Грузинская сторона, которая на сегодняшний день по всему миру блокирует вхождение каких-нибудь бизнесменов на территорию Республики Абхазия. У них есть закон об оккупированных территориях, куда входим мы. И никакой бизнесмен, владеющий какими-то серьезными деньгами за кордоном, не зайдет на территорию Республики Абхазия, потому что он попадет сразу под санкции в связи с этим законом. Моя задача – как руководителя свободной экономической зоны ООО «Скурча-горизонт», создать благоприятные условия для инвестиций в эту сферу, чтобы сюда зашли серьезные компании, которые могли бы построить гостиницы «Marriott», «Hyatt», «Hilton». Ко мне приехал мой близкий друг, я не хочу называть его по имени и фамилии, я его уговаривал целый год, чтобы он со мной поехал в Тбилиси, и мы нашли людей, бизнесменов, которые помогли бы нам каким-то образом повлиять на политику Грузии, чтобы с территории ООО «Скурча-горизонт», свободной экономической зоны, сделать так, чтобы не работали санкции, чтобы мы могли завести сюда инвестиции. В этом была заключена моя поездка в Грузию и приезд обратно сюда из Грузии.

– На тот момент, когда вы ездили в Грузию, вы были советником президента Абхазии?

– 18 февраля 2021 года примерно в 16.45 я попал к президенту, я просил его, чтобы он мне дал разрешение на выезд в Грузию, я услышал от президента следующее, о том, что, находясь в полномочии помощника президента по экономическим вопросам, он мне запрещает посещать Грузию: «Ни в каком виде, ни в частном, пока у тебя есть такие полномочия, я не даю тебе такую возможность, чтобы ты туда поехал». И поэтому мы с ним договорились следующим образом. Я говорю: «Аслан Георгиевич, я еле-еле уговорил моего компаньона, у которого время расписано по секундам, я его год уговаривал, он готов, мне надо ехать. Я складываю свои полномочия, как частное лицо могу поехать». Это, говорит, твои проблемы.

– Это сказал президент?

Сказал президент: «Иди, решай вопросы, как частные едут, так езжай». Даже он мне в этом никакую помощь не оказывал, никому не давал никакие команды, чтобы меня отпустили. Я как частное лицо обратился в СГБ. Я не стал скрывать о своей поездке

– Сказал президент: «Иди, решай вопросы, как частные едут, так езжай». Даже он мне в этом никакую помощь не оказывал, никому не давал никакие команды, чтобы меня отпустили. Я как частное лицо обратился в СГБ. Я не стал скрывать о своей поездке. Я уехал на своей машине. Я встречался именно с бизнесменами, ни с каким политиком в Грузии я не столкнулся. Я разговаривал только с бизнесменами, с которыми я разговаривал, которые заинтересованы также в доходах, которые могут повлиять на законодательство Грузии. Зайти, поговорить, чтобы они каким-то образом смогли нам помочь снять законы, которые существуют у них. Никакое отношение к моей поездке не имеет руководство Республики Абхазия. Это было мое частное решение, частным образом туда поехал.

– Как вы относитесь к налаживанию торгово-экономических отношений с Грузией, которая до сих пор не признает независимость Абхазии, не подписан международный договор о неприменении силы?

– Я не политик, вы меня сейчас в политику тянете. Вы хотите, чтобы я по политической части что-то отвечал. Я не знаю. Я не знаю, что по политической части подписывает, не подписывает Грузия или Абхазия, признает – не признает, это одна тематика. Мой интерес заключается в следующем – привлечение инвестиций. Грузия – да, она настроена воинственно, но я считаю, что если с грузинской стороны мы найдем людей, которые будут заинтересованы в бизнесе на территории Республики Абхазия, я думаю, что эти бизнесмены, которые будут участвовать в работе их бизнеса на территории Республики Абхазия, каким-то образом будут влиять на экономику. Это деловой мир. Грузия сама, которая не имеет дипломатических отношений с Россией, находится на первом месте по торговле с Россией. Я не знаю, собирается ли Грузия признавать нас, собирается она нас не признавать, подписала она договор о неприменении силы или нет, я просто пытаюсь создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Не грузинские – это будут европейские, это будут американские, это, может быть, будут российские, но эти люди не должны попасть под санкции, потому что никто нам ни одной копейки не даст, пока будут работать санкции против нас.

– Как вы прокомментируете сегодняшнюю реакцию оппозиции, общественности, которая собралась у парламента?

И еще другой вопрос я им хочу задать: дорогие вы мои соотечественники, ветераны, а что вы предлагаете нашему народу? Я не поеду ни в Грузию, ни в Индию, никуда – вы гарантируете мне, что ко мне придет какой-то инвестор?

– Все уляжется. Когда все уляжется, этих людей я знаю, некоторые моменты, Темур Надарая, который больше всех выступает, когда его грузины убивали в тогдашнем Гантиади, в сегодняшнем Цандрипше, единственная группа была, которая зашла туда, это был я, со своей группой вытаскивал. Сегодня почему-то он один патриот, который решает все вопросы для Абхазии. Завтра, когда все закончится, мы должны будем с ним поговорить, тет-а-тет. С другой стороны, общественная организация «Аруаа», я хочу спросить у них у всех: я не состою ни в одной партии, скажите мне, пожалуйста, где я нарушил закон? И еще другой вопрос я им хочу задать: дорогие вы мои соотечественники, ветераны, а что вы предлагаете нашему народу? Какая у вас есть концепция, дающая возможность развития нашей страны? Я не поеду ни в Грузию, ни в Индию, никуда – вы гарантируете мне, что ко мне придет какой-то инвестор? У меня 250 человек работают, вы можете гарантировать мне, что эти люди будут получать заработную плату? Мы знаем вас, вы находились пять лет во власти, достижения, которые получила наша страна, находясь у власти с вашей стороны, назовите, пожалуйста, людям.

– Вчера в Фейсбуке появилось видео, вы выступали...

– Знаю.

– Тоже прокомментируйте, пожалуйста.

– Это мой друг. Он является чемпионом Европы по авторалли. Когда он там выступает под грузинским флагом или говорит о Сухуме, что это Грузия. Это уже политика, которая связана с ними, потому что он является гражданином Грузии, не Абхазии. Я не знаю о его деяниях во время грузино-абхазской войны, что он кого-то убил, кого-то зарезал или участвовал в этой войне или не участвовал. Мне некорректно это знать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия