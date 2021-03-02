«БРОДСКИЙ» в Русдраме: «Любовь и война – они вместе идут»

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера 23 и 24 февраля показал сухумскому зрителю вторую премьеру за последний месяц: моноспектакль актрисы Миланы Ломиа «БРОДСКИЙ», в постановке Марии Романовой. Не успело пройти нескольких дней после премьеры «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба, как на сцене Русдрама снова премьера, и снова моноспектакль. На этот раз, за основу была взята поэма-мистерия «Шествие» Иосифа Бродского. «Шествие» поэт написал в 1961 году. На тот момент автору был всего 21 год, но это не лишило слова поэмы глубины, а размышления о жизни и смерти, любви и творчестве делают «Шествие» современным текстом и сегодня, 80 лет спустя. Идея этой постановки родилась у актрисы Русдрама Миланы Ломиа, для которой Иосиф Бродский является одним из самых любимых и важных поэтов. Воплотить задумку в жизнь ей помогли режиссер Мария Романова и художник-постановщик Виталий Кацба.

Милана Ломиа отмечает, что поэма «Шествие» давно завладела ее вниманием, а реализовать моноспектакль помогла политика театра, согласно которой приветствуются инициативы актеров по созданию постановок в Арт-фойе: «Это была моя идея, я просто очень люблю Бродского, его творчество, и когда я прочла впервые поэму «Шествие», она нашла очень сильный отклик во мне, и я долгие годы несла в себе идею этой поэмы, и предложила здесь ее Ираклию Хинтба (генеральный директор театра), потом нашлась Мария, и мы сделали этот спектакль. Хотела, потому что работа отвечает на очень важные для меня вопросы, как для человека, как для гражданина, как дочери. И нам очень повезло, что у нашего коллектива есть возможность предлагать свой материал для постановки в Арт-фойе. Для нас это очень здорово, потому что я сама чувствую, что идет всестороннее развитие, когда ты правда один и ты должен со всем этим справляться, то есть ты закаляешься, внутренне растешь».

Милана Ломиа признается, что для нее в спектакле и самом тексте поэмы много личного, и именно этим она хотела поделиться со зрителем: «Шествие» – это такое некое одиночество людей, естественно, самых разных. Бродский не разделяет общество на категории. У него там есть и бог, и черт, и атеист, как это вижу я. И в поэме, если брать изначально, Бродский – это послевоенное поколение и, как следствие, все, что вылилось в поэму «Шествие» – это о войне, о какой-то потере, и как бы мое детство тоже было послевоенное и я вижу, что люди плохо друг друга понимают, не ценят, полюби ближнего своего, то есть мы вообще забыли, что это такое, и в данном случае Бродский – он достаточно прямой, нелиричный и очень дерзко об этом говорит. И я бы хотела сказать словами Бродского нашему обществу то же самое. В этом спектакле очень много личного, и когда мы начинали работать, отделить рабочий момент от личного было очень сложно. Потому что ты все равно выходишь и выносишь собой энергию личного твоего, но был момент такого губительного, который происходил во время первых репетиций – до потери сознания или бесконечные слезы. Пережить вот этот личный момент было тяжело, но потихоньку с нашим режиссером Марией Романовой мы собрали спектакль». Сценография «БРОДСКОГО» была намеренно минималистичной. Этого требовала задумка спектакля. Предметы на сцене – лишь инструменты, а все внимание зрителя должно быть сконцентрировано на актрисе, эмоционально и без запинки декламирующей сложный и витиеватый текст поэмы.

Увидевший моноспектакль Мачич Кобахия сам пишет стихи и с произведениями Иосифа Бродского он познакомился еще в юности. По мнению Мачича, воплотить поэзию на сцене – вообще задача непростая, но сделать это Русдраму удалось: «Я понимаю, что тяжело перефразировать стихотворение, которое ты читаешь, на наглядный какой-то пример. И когда ты слышишь и видишь визуализацию, которая идет вокруг стихотворения, то воспринимаешь абсолютно по-другому. И все страдания Бродского становятся понятны. Ты сопереживаешь ему, потому что понимаешь, через что он прошел, даже не читая его биографию. Поэтому то, что мы увидели – это очень круто. То есть ты можешь полностью понять, к чему он говорил о любви, к чему о войне. Ведь любовь и война – они вместе идут. Одно уничтожает тебя, а другое – создает».