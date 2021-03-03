Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Супруга и дочь россиянина Вадима Красикова-Соколова, которого немецкие власти обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в аннексированный Крым. Об этом пишет журнал Der Spiegel по итогам совместного расследования с Bellingcat и The Insider.

По их данным, вскоре после того, как расследователи в конце 2019 года выяснили настоящее имя предполагаемого убийцы, члены его семьи вылетели по поддельным паспортам из Москвы в аннексированный Крым. Два пассажира рейса Москва – Крым летели под другими именами, при этом совпадали даты их рождения, только год рождения в обоих случаях отличался на единицу.

Анализ телефонных биллингов показал, что супруга Красикова выключила телефон 6 декабря в аэропорту Домодедово и включила его 7 декабря в Крыму. В этом перелете, как утверждается, их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом "прилетал туда каждый месяц". По телефону своего супруга она часто звонила одному из предполагаемых сотрудников ФСБ, говорится в расследовании.

Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.

Расследователи The Insider и Bellingcat вскоре выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.

Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.​