Песков о Донбассе: ситуация может перейти «опасную черту»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. В росте напряжённости он обвинил украинские власти, сказав, что в Кремле фиксируют "всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения".

По словам Пескова, партнёры по так называемой "нормандской четвёрке", в которую, кроме России и Украины, входят Франция и Германия, должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.

Украинская сторона обвиняет в росте напряжённости Россию, которая поддерживает сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", контролирующих ряд районов Донецкой и Луганской областей.

С лета прошлого года в зоне конфликта в Донбассе – который продолжается уже почти 7 лет – действует режим прекращения огня. Однако в последние недели он нарушается всё чаще. Каждый день украинское командование сообщает о новых обстрелах со стороны сепаратистов. Почти каждый день сообщается о потерях, в частности, в среду был ранен украинский военный. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинскую сторону.