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Песков о Донбассе: ситуация может перейти «опасную черту»
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. В росте напряжённости он обвинил украинские власти, сказав, что в Кремле фиксируют "всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения".
По словам Пескова, партнёры по так называемой "нормандской четвёрке", в которую, кроме России и Украины, входят Франция и Германия, должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.
Украинская сторона обвиняет в росте напряжённости Россию, которая поддерживает сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", контролирующих ряд районов Донецкой и Луганской областей.
С лета прошлого года в зоне конфликта в Донбассе – который продолжается уже почти 7 лет – действует режим прекращения огня. Однако в последние недели он нарушается всё чаще. Каждый день украинское командование сообщает о новых обстрелах со стороны сепаратистов. Почти каждый день сообщается о потерях, в частности, в среду был ранен украинский военный. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинскую сторону.
- В 2015 году были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта. Они, однако, практически не выполняются. В январе в Донецке прошёл форум с участием ряда видных представителей российских государственных СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на нём фактически открытым текстом призвала власти России присоединить территории, контролируемые так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Вопрос об этом она задала и президенту Владимиру Путину. Тот сказал, что Россия "Донбасс не бросит", но от ответа на вопрос о присоединении ушёл.
- Как Украина, так и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе использовании своих вооружённых сил и техники. Россия это отрицает.
Другие новости дня
Саакашвили: оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам. Он говорит, что проведение плебисцита выгодно миллиардеру Бидзине Иванишвили.
«Иванишвили планирует провести косметические изменения в (центральной) избирательной комиссии. Он снимем Тамар Жвания (глава ЦИК – ред.), назначит кого-то другого. Потом навяжет нам плебисцит и осуществит различные манипуляции. Мы должны действовать резко, не надо оставлять ему время и возможность для маневра», – говорит Саакашвили.
Политик уверен, что власти в ближайшие дни или недели освободят лидера «Единого национального движения» Нику Мелия, так как Бидзина Иванишвили, по словам Саакашвили, боится санкций Запада.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента. В настоящее время в парламенте работают лишь шесть представителей оппозиции. 54 депутата работу высшего законодательного органа бойкотируют.
- Отдельные представители оппозиции заявили, что готовы обсуждать вопрос о проведении плебисцита по досрочным выборам. Но в правящей партии «Грузинская мечта» говорят, что вопрос досрочных выборов для них – «красная линия». Власти готовы провести повторные выборы лишь в том случае, если будет подтверждено, что погрешность в ходе подсчета голосов и установления официальных результатов выборов составила больше 1%.
- К урегулированию политического кризиса в Грузии подключился президент Европейского совета Шарль Мишель. 1 марта по его инициативе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и лидеров оппозиции.
«Амцахара» назвала события 2 марта «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе»
Провластная партия «Амцахара» обвиняет абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки. В партии прокомментировали скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. В «Амцахара» считают, что оппозиция «попыталась превратить частную жизнь человека в политику». Стихийный митинг у здания парламента 2 марта в партии назвали «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе».
«Нынешние оппозиционные силы ради достижения своих целей и возврата к власти готовы на все. И как убеждались не раз, цель у оппозиционных сил одна – использовать любой предлог для нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки, внесения смуты и раздора в обществе», – говорится в заявлении.
В «Амцахара» говорят, что Бенур (Акун) Квирая не нуждается в их защите, «так как сам может ответить за каждое свое слово, каждый свой шаг и свои поступки».
«Но никому не позволительно использовать данную ситуацию в политических целях и играть на чувствах людей. Мы не сомневаемся в патриотизме нашего ветерана Акуна Квирая, который принимал активное участие в национально-освободительном движении, и является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Он никогда не сдавал своих позиций, и мы уверены, никогда и ни при каких обстоятельствах он не изменит своим принципам и человеческим качествам. Уверены и в том, что в момент опасности для своей страны одним из первых встанет на ее защиту. Свой патриотизм и любовь к Родине он показал и в боях, рискуя жизнью, и в мирной жизни, трудясь и помогая людям», – говорится в заявлении.
В «Амцахара» отмечают, что оппозиция, «талантливо имитируя единоличную любовь к стране и заботу о ней, готова обвинить власти и всех ее сторонников в предательстве и сдаче национальных интересов».
«Подобное поведение – это годами отработанная ими технология. Ни Президент Аслан Бжания, ни те, кто находятся в руководстве страны, ни сторонники нынешних властей никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавали и не сдадут интересы Абхазии, и никому этого не позволят. Предостерегаем: столкнуть народ в очередной раз мы не позволим и никому не дадим. Мы такие же патриоты и не меньше переживаем за судьбу страны, за которую проливали кровь наши боевые друзья», – говорится в заявлении.
- Сторонники оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
ЕНД устроила очередное протестное автошествие в поддержку Ники Мелия
Члены оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) и их сторонники устроили очередное протестное автошествие в поддержку арестованного председателя партии Ники Мелия. Из центра Тбилиси они направились в Рустави – к пенитенциарному учреждению, где оппозиционер отбывает предварительное наказание.
«Я уверен, что Ника Мелия очень скоро покинет тюрьму и очень скоро продолжит борьбу вместе с нами. Свободу Ники Мелия и свободу всем нам», – заявил один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.
Ранее грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта». При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
- Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с «Грузинской мечтой» ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Нику Мелию «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
- 1 марта в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом. Европейский политик заявил, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
В Южной Осетии выявлен 21 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло за сутки на 21. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3081, выздоровели 2591, остаются под наблюдением медиков 490.
Накануне югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что власти намерены в ближайшее время приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Он отметил, что «ни в коем случае нельзя расслабляться, и в случае увеличения больных коронавирусом нужно быть готовым к этому».
Авиакомпания Wizz Air возобновит полеты в Грузию с конца марта
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновит полеты в Грузию с конца марта. Об этом министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила после заседания правительства.
По её словам, после возобновления полетов Wizz Air будет выполнять 45 рейсов в неделю из международного аэропорта Кутаиси. Как пишет «Новости-Грузия», с конца марта также будет выполняться новый рейс – в Абу-Даби.
«С конца марта новая авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начнет работу на грузинском авиационном рынке и будет выполнять рейсы в направлении Абу-Даби-Кутаиси-Абу-Даби два раза в неделю», – сказала министр.
Турнава также сообщила, что в марте в Грузии будет выполняться около 70 рейсов в неделю, а летом их количество увеличится до 200.
- Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, Wizz Air полностью отменила свои рейсы в Грузию на несколько месяцев. До пандемии компания базировалась в международном аэропорту Кутаиси и выполняла несколько десятков рейсов в разные города Европы.
- С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
- C 1 февраля Грузия упростила правила въезда в страну для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси. Они смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет.
В Вильнюсе и Таллине «очень пристально наблюдают» за ситуацией в Грузии
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию в Грузии. Переговоры двух лидеров прошли в литовской столице накануне.
По словам эстонского лидера, за ситуацией «очень пристально наблюдают» и в Вильнюсе, и в Таллине.
На сайте литовского президента говорится, что главы государств обменялись мнениями о ситуации в странах «Восточного партнерства» – Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС.
Отметим, что ранее президент Литвы заявил, что высказывания председателя парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузии с целью посредничества в политическом конфликте навредили имиджу Литвы.
«После визита господина Павилёниса я, к сожалению, вынужден констатировать, что был нанесен урон и что, вероятно, был нанесен урон нашему имиджу как посредника в Грузии», – сказал Науседа.
Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Павилёниса уйти с должности председателя парламентского комитета после его визита в Грузию. По мнению социал-демократов, консерватор Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, «вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве».
Павилёнис в ответ говорит, что «понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии», однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уйти с должности председателя парламентского комитета. Об этом пишет портал Delfi.
«Не вижу причин, почему Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена Сейма», – сказала спикер радио LRT в среду.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
- Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с «Грузинской мечтой» ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Нику Мелию «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
- 1 марта в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом. Европейский политик заявил, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
В Абхазии убит криминальный авторитет Ахра Гезердава
Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства жителя Гудауты Ахры Гезердава. Об этом сообщается на сайте прокуратуры самопровозглашенной республики.
Убийство произошло 3 марта, в 05:30 часов по местному времени во дворе Центральной районной больницы.
«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц. совершивших данное преступление», – говорится в пресс-релизе.
В феврале текущего года сообщалось, что Гезердава задержан по подозрению в незаконном потреблении наркотических средств. В октябре прошлого года против него возбудили уголовное дело по факту кражи чужого имущества.
Telegram-канал АМРА- life пишет, что убийство произошло из-за склонения к употреблению наркотиков двух местных девушек. «Родственники одной из девушек, известной в Абхазии фамилии Ардзинба, решили наказать виновных», – сказано в публикации.
Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что ему известна информация о местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина, и опубликовал совместную фотографию из резиденции в Грозном. Кадыров в шутку потребовал у Федерального бюро расследований вознаграждение в $250 тысяч, которое американские власти объявили за информацию, которая поможет аресту российского бизнесмена.
"Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать", – написал глава Чечни.
Кадыров предложил ФБР "упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20" и передать ему через кого-нибудь в Грозный, где его "все знают, дорогу покажут".
26 февраля Федеральное бюро расследований объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена, которого СМИ называют "поваром Путина".
Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм" и обвинил США в попытках сделать из России "страшилку". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.
В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований - так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.
В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.
COVID-19 в Грузии: 133 новых случая, уровень выявляемости за сутки – 1,25%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3553 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 133 новых случая коронавируса. Было проведено 10 678 тестов: PCR-тестов – 5222, экспресс‐тестов на антиген – 5456.
Выздоровели еще 276 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 271 872, выздоровевших – 266 081.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,25%, за последние 14 дней – 1,65%, за последнюю неделю – 1,25%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины в марте.
Гарибашвили направляет министров на место строительства Намахвани ГЭС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левану Давиташвили лично поехать к месту строительства каскада Намахвани ГЭС, чтобы обсудить с местными жителями волнующие их вопросы.
Как пишет «Новости-Грузия», премьер поднял тему Намахвани ГЭС, против строительства которой в Кутаиси недавно состоялась многотысячная акция протеста, на заседании правительства.
«Я хотел бы ответить на озабоченность по поводу Намахвани, которая возникла в обществе. Естественно, есть вопросы, на которые нужно ответить аргументированно, квалифицированно. Необходимо, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры. Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили лично поехать на место, например, завтра, и начать активное, прямое общение с населением, пояснить то, что их волнует», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер также поручил министрам провести в парламенте заседания комитетов по Намахвани ГЭС с участием заинтересованных сторон и ответить на все острые вопросы.
Гарибашвили также говорит, что энергетическая безопасность – один из главных приоритетов для Грузии.
«Вы прекрасно знаете, что импортируемая электроэнергия из года в год растет. Прогнозы, которые существуют в области энергетики, таковы: ежегодно в стране должны строиться гидроэлектростанции мощностью не менее ста мегаватт, чего на данном этапе не происходит. Конечно, мы должны найти золотую середину, и именно для того, чтобы найти этот золотую середину, необходимо напрямую общаться с населением, чтобы в обществе ни один вопрос не оставался без ответа», – отметил глава Кабмина.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.
Бибилов: «Фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, подливали масло в процессы»
Следствие по делу Инала Джабиева будет доведено до логического завершения, и стояние на площади не имеет к нему никакого отношения, – заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в эфире ГТРК «Ир».
По словам Бибилова, он не считает кризисом сложную общественно-политическую ситуацию, возникшую в Южной Осетии.
«Кризис был бы, если бы не были предприняты конкретные шаги по раскрытию этого преступления, если бы не были выявлены обвиняемые, которые сегодня находятся под стражей», – отметил он.
Югоосетинский лидер вновь призвал оппозиционных депутатов возобновить работу в парламенте.
«Если речь идет о контроле над ходом расследования, то, пожалуйста, пусть создают парламентскую комиссию и следят за ходом расследования, требуют документы по интересующим их вопросам. Но цель не была углубиться в расследование, и по прошествии определенного времени выяснились истинные задачи, которые перед ними ставились, в том числе, и извне, и я не говорю из Грузии», – сказал он.
При этом Бибилов подчеркнул, что не видит в парламенте депутатов, которые не являются патриотами.
«Другое дело - как они реагируют на определенные события. В блогосфере и соцсетях активно участвовали фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, которые подливали масло в процессы, происходящие в Южной Осетии», – заявил президент.
Он добавил, что «кто-то очень хотел расшатать ситуацию в республике руками депутатов».
В телевизионном интервью Бибилов также заявил, что в Южной Осетии созрела конституционная реформа, в которой должны принять участие парламент, Верховный суд, общественные организации и партии.
«Конституция будет приниматься на всенародном голосовании», – заявил Анатолий Бибилов.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. 26 февраля стало известно, что акция прекращается по семейным обстоятельствам.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Чавушоглу: «Мы должны уважать позицию Грузии в отношении формата 3+3»
Турция с пониманием относится к позиции Грузии относительно регионального сотрудничества в формате «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.
«Как я сказал с самого начала, во время встречи мы говорили о трехстороннем формате. Наша цель – окончательное установление в регионе мира и стабильности. В экономических и логистических вопросах мы должны предпринять шаги, которые повысят доверие. Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом, двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще, но мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу. Мы должны занять другую, более мягкую позицию в отношении этих форматов», – сказал Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Ранее глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе и сказал, что стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона. Он также отметил, что Анкара поддерживает мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В Тбилиси говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов из России
Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России – в них, по мнению администрации соцсети, интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.
Всего было удалено 530 аккаунтов. В части из них в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из аккаунтов было подписано около 55 тысяч пользователей.
Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определённой организацией – не сообщается.
23 и 31 января по всей России прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.
Правительство Грузии начинает поиск нового инвестора для порта Анаклия
Правительство Грузии начинает подготовку к тендеру, который выявит нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, министерство экономики оформит контракт с международной консультационной компанией, которая поможет государству в проведении конкурса.
Гарибашвили отметил, что предыдущий инвестор пользовался поддержкой правительства, но не смог выполнить инвестиционные обязательства.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. При этом основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Хазарадзе и Джапаридзе позже основали партию «Лело» и на парламентских выборах 2020 года получили 3.15% голосов избирателей.
Израиль критикует расследование Международного уголовного суда
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях.
По словам судьи, расследование затронет события, начиная с 2014-го года на оккупированных Израилем землях Западного берега, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. В феврале базирующийся в Гааге суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.
Палестинцы приветствовали сделанное в среду заявление Фату Бенсуды. Израиль решение отверг.
Международный уголовный суд вправе вести разбирательства в отношении подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в странах-участницах Римского статута – то есть международного договора, на основе которого МУС функционирует.
Израиль никогда не ратифицировал Римский статут, однако, МУС пришёл к выводу, что он обладает юрисдикцией, поскольку в 2015-м году генеральный секретарь ООН согласился на присоединение палестинцев к этому договору.
Израиль занял районы Западного берега, сектора Газа и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967-го года. Палестинцы называют оккупированные территории частью своего будущего независимого государства.
Фату Бенсуда пообещала, что предстоящее расследование событий станет беспристрастным, независимым и объективным, и что в центре внимания будут пострадавшие от преступлений в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного уголовного суда "воплощением лицемерия и антисемитизма".
В Мьянме при разгонах протестов в среду убиты 38 человек, включая детей
В Мьянме в среду при разгонах протестующих против захвативших власть военных были убиты не менее 38 человек, подтвердили в ООН.
Как отмечает Би-би-си, 3 марта стало, таким образом, самым кровавым днём с начала акций гражданского неповиновения хунте.
Как сообщается, подчинённые армии силы открывали огонь по большим группам демонстрантов в нескольких городах, в частности, в Янгоне, Мандалае, Мьинджане. По меньшей мере двое из числа убитых – подростки.
Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Впоследствии начались массовые протестные выступления, в том числе с требованием освободить арестованных правительственных чиновников. Среди взятых под стражу – лидер победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы.
По данным спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, за месяц протестов после переворота убиты свыше 50 человек, и больше всего жертв оказалось 3 марта. Днём ранее соседние государства призвали военное руководство Мьянмы проявлять сдержанность.
Запуск Starship закончился успешной посадкой и взрывом
Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался через 10 минут после успешной посадки. Перед этим он совершил испытательный полет, поднявшись на высоту около 10 километров.
Это первый случай, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship. На кадрах видно, как часть космического корабля во время приземления загорелась. Через несколько минут он взорвался. Несмотря на это, SpaceX довольна испытаниями.
Основатель компании Илон Маск написал в твиттере, что Starship приземлился невредимым. Взрыв прототипа корабля он пока никак не комментировал.
Полёт 3 марта стал третьим испытательным запуском Starship. Два прошлых запуска проходили 10 декабря и 3 февраля, в обоих случаях ракеты взорвались и разрушились при посадке.
Грузия в июне может получить миллион доз вакцины американской компании Novavax
До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax (Новавакс). Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По словам главного инфекциониста Грузии, договоренность уже достигнута и для поставки вакцины из США не должно быть никаких преград, – пишет «Новости-Грузия».
«Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax», – сказал Церцвадзе.
Reuters отмечает, что вакцина Novavax от COVID-19 может быть одобрена для использования в США уже в мае.
Предварительные данные, полученные в ходе испытаний в Великобритании и опубликованные в январе, показали, что вакцина Novavaх эффективна примерно на 96% против первоначального варианта коронавируса и примерно на 86% против широко распространенного в настоящее время штамма, впервые обнаруженного в Великобритании.
Вакцина вводится в два приема, подобно вакцинам Pfizer и Moderna, но в отличие от них может храниться и транспортироваться в обычных холодильниках, не требуя сверхглубокой заморозки.
Уже в скором времени грузинские власти также планируют получить вакцину британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии. Препарат, выпускаемый компанией Serum Institute of India, имеет локальное (торговое) название Covishield. Именно из Индии несколько недель назад первые партии дозы вакцины от коронавируса получила Украина.
«Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда есть самый большой шанс для получения вакцин. Также идут определенные переговоры с китайской стороной и западными партнерами. Были обещания, но к сожалению, сами европейские страны не могут получить достаточное количество вакцин, чтобы поделиться с нами», – заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
По его словам, на мировом рынке дефицит вакцин, а производители не смогли так расшириться, чтобы удовлетворить потребность. Единственная страна, у которой высокий показатель вакцинирования граждан – Израиль (30%), затем следует США (22%), и ЕС (7%).
Навальный передал первое сообщение из заключения: он в СИЗО «Кольчугино»
Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение – в среду днем оно было опубликовано в инстаграме политика. Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО №3 «Кольчугино» Владимирской области и, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим делом оппозиционному политику присудили штраф в 850 тысяч рублей.
Из СИЗО Навальный передал, что с ним все хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает еще меньше, чем когда он был под арестом в московском СИЗО «Матросская тишина».
Кроме того, оппозиционер пока не может заказывать еду из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», – сказано в сообщении Навального. Политик также рассказал, что находится в камере с осужденными за кражу и мошенничество.
Ранее сообщалось, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. Правозащитники отмечали, что это одно из самых жестких и «режимных» учреждений системы ФСИН.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу 2013 года, на реальный, назначив Навальному 2,5 года колонии. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. На прошлой неделе оппозиционера, который почти полтора месяца провел в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали во Владимирскую область.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело «Ив Роше», политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом «Новичок», согласно независимому расследованию – сотрудниками ФСБ, но дело об отравлении даже не было возбуждено). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
- Во вторник власти США и Евросоюза ввели санкции против российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. В американском санкционном списке оказались глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Под европейские санкции попали четыре российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идет о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове, директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.
В Словакии политический кризис из-за поставок российской вакцины
В Словакии нарастает политический кризис, связанный с поставками российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
Как отмечает Associated Press, споры вызвали проводившиеся втайне переговоры словацкого премьер-министра по приобретению вакцины – вопреки недовольству внутри правящей коалиции относительно такого решения.
Рихард Сулик, который возглавляет входящую в коалицию «Партию свободы и солидарности», назвал ситуацию серьезной и указал на необходимость изменений. У него часто были разногласия с премьером Игорем Матовичем по мерам против коронавируса. При этом Сулик в среду назвал очевидным, что его страна до сих пор не преуспела в борьбе с эпидемией.
Матович настаивает на закупке 2-х миллионов доз «Спутника V», подчеркивая, что это ускорит реализацию программы по вакцинации населения в Словакии, которая считается одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государством ЕС.
Позицию Матовича осудил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, номинированный на пост партией Рихарда Сулика. Корчок охарактеризовал «Спутник V» как один из инструментов, который Москва «использует в гибридной войне против Запада». Подобные обвинения российские власти всегда отрицали. Корчок полагает, что закупка поставит под сомнение прозападные устремления Братиславы.
Другой политический партнер премьер-министра Матовича, партия «За людей», не исключила, что покинет правящую коалицию.
В среду руководитель партии «За людей», зампремьера Вероника Ремишова встречалась с Рихардом Суликом и другими политическими лидерами, включая президента Зузану Чапутову, также критически настроенную к «Спутнику V». На встрече обсуждался возникший кризис. И после совещания Сулик заявил, что его партия «ни в коем случае» не выступает за досрочные выборы.
1 марта стало известно, что в Словакию доставлено 200 тысяч доз «Спутника V». Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолет с вакциной на борту, сказал, что договор с был подписан в прошлую субботу.
Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. «Спутник V» пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе. О возможной закупке российского препарата заявляли также руководители Чехии.
Нападение в Швеции полиция расследует как теракт. 8 пострадавших
На юге Швеции восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения. У двоих ранения серьезные, сообщили в полиции Ветланда.
Мужчина лет 20-ти, в среду днем атаковавший людей с помощью «острого предмета», задержан. Сейчас он в больнице. Нападавший был ранен выстрелом в ногу при задержании сотрудниками сил безопасности, передает AFP.
Изначально следствие квалифицировало произошедшее как «покушение на убийство», но затем изменило формулировку на «предполагаемый теракт».
В Абхазии подтверждено 47 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 288 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12908 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Оппозиция в Грузии внесла коррективы в план протестных акций
Грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта».
«Чтобы не дать властям дополнительную причину для срыва переговоров, оппозиция решила отложить акции до окончания переговорного процесса, который истекает 16 марта», – заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности. К примеру, запланированный на завтра автопробег в поддержку арестованного лидера «Единого национального движения» Ники Мелия все же состоится.
У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Вопрос о досрочных парламентских выборах премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал «красной линией», которую «Грузинская мечта» переходить не намерена.
«У нас неплохой рост товарооборота» – Сергей Лавров принял Даура Кове
В Москве сегодня прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Как пишет «Апсныпресс», стороны подписали план консультаций на 2021-2022 годы. Лавров заявил, что документ позволит «продолжать системно, эффективно и результативно взаимодействовать».
«У нас неплохой рост товарооборота за 2020 год. По данным Федеральной таможенной службы – более 250 миллионов долларов США. Это – серьезные цифры. Ну и, конечно же, мы продолжаем сотрудничать по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули в Абхазии мобильный госпиталь и несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Там работали и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая наблюдается сейчас в России, имеет место и в Республике Абхазия. Я имею в виду сокращение количества зараженных. В любом случае, это – та тема, по которой наше сотрудничество будет продолжаться», – сказал глава МИД РФ.
Даур Кове отметил, что «динамика абхазо-российских отношений внушает оптимизм», а сотрудничество Москвы и Сухуми «выстраивается на основе принципов союзничества и стратегического партнерства».
«Повестка двусторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами ведется активный политический диалог как на уровне глав государства, так и на уровне министерств и ведомств», – сказал он.
Даур Кове считает, что важное значение имеет совместная работа в рамках Женевских дискуссий.
«2020 год выдался непростым для всего мирового сообщества, и в это сложное время мы всецело ощущаем поддержку со стороны России. Особо хотелось бы отметить ту неоценимую помощь, которую оказала и продолжает оказывать Республике Абхазия Российская Федерация в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», – добавил он.
- В конце января Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИД Дмитрия Медоева. Стороны также подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы.
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