Горестная жизнь «Кувшинов»

Я – послушный налогоплательщик. Это, конечно, смелое заявление, насчет «послушный». Даже при больших ухищрениях я не смог бы стать «непослушным», так как служу в госучреждении, и при получении зарплаты, я беру ее уже обрезанной. Все налоги бездушная бухгалтерия сама срезает с меня, чтобы я не портил себе нервы и не парился расчетами, что мне надо перечислять в казну, а чего нет. 12 железных процентов с моей и так небольшой зарплаты берет у меня государство. Но я не в обиде, я понимаю, что если я не буду платить налог, то тогда государство не сможет функционировать и, соответственно, не будет платить мне зарплату. Получается, ты – мне, я – тебе.

Еще 2,5 процента у меня сгрызает Пенсионный фонд. Я не смог вовремя отказаться от этого счастья, поэтому каждый месяц, опять-таки, наши несговорчивые бухгалтеры перечисляют этой полутаинственной конторе мои 2,5%. Когда мне стукнет 65 лет и я выйду на заслуженный отдых, то Пенсионный фонд (если он не врет), вернет все, что у меня брал. Плюс еще кое-что добавит от щедрот. Это в том случае, если я доживу до пенсии. А если не доживу, то тогда государство эти денежки раздаст бедным. А если через пять лет бедных не будет? Тогда пусть пожертвует на какой-нибудь храм. Но не просто храм, а на храм искусств. Надо будет это мне написать в завещании, пока не забыл.

Так вот, насчет храма искусств.

Уже девятый год в Тбилиси, на площади Европы, пылятся т.н. «Кувшины Рике», в виде двух огромных труб из стекла и стали. В свое время с большой помпой в сердце столицы построили эти «Кувшины», которые должны были вместить в себя культурный комплекс с концертным залом на 570 человек. Комплекс был построен в 2012 году по проекту итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. Это строительство обошлось государству в 75 миллионов лари. Злые языки говорят, что Саакашвили построил сей музыкальный театр для одной своей фаворитки (чье имя мы, конечно, называть не будем). Но мы не верим злым языкам, мы знаем, что Саакашвили все строил для народа, для Грузии, для привлечения иностранного капитала, туристов, для вступления в НАТО, в СЕАТО, в Лигу Наций, и еще во многие другие организации, откуда можно было посасывать деньги.

Прошли года. Комплекс до сих пор стоит и ничего не делает. Никто в него не входит и не выходит. Людям не приносит он счастья и радости. Его не эксплуатируют, и он не отрабатывает вложенные в него 75 миллионов лари, что по сегодняшнему курсу в два раза больше.

Сам я не местный, в смысле, в архитектуре не очень разбираюсь. Что-то мне нравится, что-то нет, но это настолько на дилетантском уровне, что прилюдно об этом говорить некрасиво.

Внешне мне это комплекс вроде и нравится. Есть в нем какая-то дикость и необузданность, сродни моему характеру. Говорят, в 2016 году в рейтинге designboom.com его внесли в десяток красивейших зданий мира. Но тут есть одно «Но». Я встречался с архитекторами и искусствоведами-урбанистами, и спрашивал их профессиональное мнение.

– Это ведь правда красивое здание? – спросил я их.

В разных выражениях и разными словами они высказали одну мысль, которую я попытаюсь тут изложить. Оказывается, в архитектуре нет понятия «красивое здание». Задача архитектуры – это «организация пространства». То есть надо учитывать контекст местности, уже существующих там застроек и т.д. Все это надо делать не отдельно, на бумаге («ах, какое красивое здание мы начертили»), а в комплексе. Эти «Кувшины» надо было вписать в окружающую среду так, чтобы они выглядели органично. Этого не произошло.

Если копнуть немного истории, то скажу: район Рике испокон веков всегда подвергался наводнениям. Когда река-матушка Мтквари (Кура) разливалась, она затопляла большинство расположенных там строений. Поэтому в свое время, еще при коммуняках, в 60-е годы было принято мудрое решение – на том месте разбить парк. Снесли все старые постройки и засадили разными зелеными растениями. Весенние речные разливы для парка не страшны – и все надо было так и оставить.

Но не тут-то было.

Пустое место в центре города видимо кое-кому не давало покоя и был выстроен сей комплекс, который своим современным видом совершенно не вписался в исторический ареал, зато кому-то дал возможность задрать нос!

Я часто проезжаю мимо этого модернистского строения и каждый раз возникает у меня вопрос: а почему оно не функционируют? Оно ведь строилось на государственные, то есть на народные деньги, на деньги от наших налогов, и потому я имею право поинтересоваться: а почему оно до сих пор простаивает? Почему не приносит ни дохода, ни душевного обогащения, ни эстетического удовольствия людям, кто волей-неволей участвовал в строительстве сего грандиозного сооружения?

Я принялся расспрашивать, что да как, да почему, но внятного ответа не получил. Кто-то говорит, что здание затопляется и ничего с этим поделать не могут. Кто говорит, что нынешняя власть принципиально не хочет вводить в эксплуатацию последнее детище Саакашвили. Кто-то говорит, что это нехорошее место и в здании по ночам шастают привидения и просят милостыню. Было даже мнение демонтировать здание, но, говорят, демонтаж может влететь в очень большую копеечку. Конечно, не обошлось без вездесущего Бидзины. Один «знаток» мне уверенно сказал, что у Иванишвили на это здание свои интересы, он собирается там организовывать домашний театр марионеток для узкого круга, и потому никто ничего там не трогает. Бред, конечно, но смешно.

Несколько лет тому назад тогдашний замминистра культуры госпожа Марина Мизандари предложила продать здание за символическую плату в один доллар какой-нибудь заинтересованной стране. Чтобы они за свой счет разобрали здание по кирпичику, увезли к себе и там где-нибудь поставили. Архитектор «Кувшинов» все-таки человек с именем, Макссимилан Фуксас проектировал один из терминалов китайского аэропорта Шэньчжэнь Баоань, Дворец спорта в Риме и концертный зал в Страсбурге. Может, кто-нибудь и купился бы на громкое имя и унес это добро от нас.

Но никто не купился.

Наконец, здание, которое числится на балансе Министерства экономического развития, было выставлено на аукцион. Хотели, чтобы кто-нибудь его купил и сделал с ним что-то на свое усмотрение. Стартовая цена была 95 миллионов лари. И опять никто не изъявил желания его купить. Ни одной заявки не поступило.

И простаивает это непонятное сооружение, построенное на наши трудовые налоги, и будет стоять, как я уже чувствую, долгие годы, если только Миша С. не вернется к власти и не устроит в нем то, что он мечтал.

А так как он никогда не вернется, то вопрос с «Кувшинами» остается открытым.

P.S. Есть у меня одно отстраненное предложение! Если государство опять соберется затевать очередное грандиозное строительство, пусть хотя бы спросит у своего народа, хочет он (народ) тратить на это свои деньги, или лучше ему построить лишний мост через реку Квай. То есть Мтквари.

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