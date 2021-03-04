Психическое здоровье под давлением на психику

«Пациенты Тбилисского центра психического здоровья не защищены от насилия, бесчеловечного и унизительного обращения». Отчет, описывающий положение людей в этом учреждении, обнародовал сегодня аппарат омбудсмена.

Мониторинг учреждения был проведен в пандемию, осенью. Во время этого визита группа мониторинга получила не одну жалобу от пациентов по поводу того, что они подвергаются насилию со стороны персонала – физическому и психологическому. Вся психиатрическая помощь, говорится в отчете, практически сведена лишь к лекарственной терапии. У учреждения нет никакой политики предотвращения и управления кризисными ситуациями, кроме как силовой.

Пациентов часто необоснованно лишают свободы передвижения или принудительно вводят инъекции. И в этом участвует не только медперсонал учреждения, но и другие сотрудники и даже сами пациенты – а это является нарушением закона.

Учитывая, что мониторинг проводился в период пандемии, в отчете также акцентируется внимание на следующем:

«Инфраструктура основной части здания устарела и неисправна. Многоместные общие палаты переполнены. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в учреждении игнорируются санитарно-гигиенические правила. Соответственно, велик риск распространения инфекции».

Пациентам, говорится в отчете, ограничивают контакт с окружающим миром. Почти у всех конфискованы мобильные телефоны. Когда они хотят позвонить родным – вынуждены просить у кого-то из персонала и полагаться на их добрую волю.

В то же время, у большинства пациентов, говорится в отчете, статус пациентов, добровольно получающих психиатрическую помощь в стационаре. Однако на деле они не могут временно или навсегда уйти оттуда по своей воле.

«Формально – добровольно, но в реальности, недобровольно определенные в учреждение пациенты, часть из которых постоянно просят возможности вернуться домой, не могут защитить свои права и подвергаются против их воли медицинским интервенциям и физическим ограничениям. Этим нарушается их право на свободу и неприкосновенность, часто они становятся жертвами бесчеловечного унизительного обращения», – говорится в отчете омбудсмена.

Проблемы в Центре психического здоровья есть и с питанием, и с гигиеной. Большинство пациентов жалуются на невкусную еду, говорят, что сахара и соли в ней всегда не хватает. При этом добавить эти ингредиенты самостоятельно им не разрешают. Кроме того, пациенты говорят о частых отравлениях после приема пищи. Выяснилось, говорится в отчете Народного защитника, что в учреждении не проверяется качество продуктов.

Средства гигиены выдаются пациентам нерегулярно. По словам некоторых пациенток, выдаются не всегда даже гигиенические прокладки – сотрудники могут ответить, что «им сейчас не до этого», и выдать их, «когда они будут в настроении». Также часть пациентов говорят, что не знают, куда обращаться за зубной щеткой и пастой. Один из пациентов сказал, что средства гигиены ему никто никогда не выдавал, а попросить сам «он стеснялся».

У некоторых из пациентов не было полного комплекта белья, у части – чистого. Меняется белье в учреждении раз в один или два месяца.

В ходе визита также выяснилось, что в учреждении проблемы с защитой от паразитов.

«В стационаре были случаи распространения вшей. В обоих – и в женском, и в мужском отделении были пациенты, побритые наголо. Как выяснилось, причина, по которой их побрили, заключалась именно во вшах. Пациенты могут чувствовать себя оскорбленными, если их заставляют бриться, борясь со вшами».

Все наблюдения и рекомендации, разработанные в аппарате Народного защитника, были отправлены Минздраву и непосредственно Тбилисскому центру психического здоровья. В министерстве заявили, что им важны вопросы, отраженные в отчете, и работа над частью из них уже начата. В свою очередь, в Центре психического здоровья, говорится в отчете, заявили, что «они осознают свою ответственность за решение проблем, существующих в учреждении», и «в рамках своей компетенции и возможностей они уже приняли определенные меры в отношении ряда вопросов».