Обзор абхазской прессы

«Говорят, что после коронавируса мы будем жить иначе. Он еще не прошел, а мы уже живем совсем по-другому. Вирус нас встряхнул, напугал – за себя и близких, за человечество в целом. Страдание – естественный ход эволюции. Страдая сегодня, получается, мы эволюционируем. Научились же, живя по-другому, не ходить на свадьбы, которые, впрочем, за редким исключением, перестали проводить, а если и проводят, то при небольшом количестве гостей – «компанией» их у нас называют. Может, и в будущем перестанем на свадьбы собирать по тысяче и более людей? И это будет наша эволюция? Но то сегодня плохо, что новых семей создается мало. И почти перестали ходить на похороны, которых стало, наоборот, больше, чем создающихся семей», – пишет газета «Республика Абхазия».

В интервью изданию работник «скорой помощи» в Гудауте Адам Цвижба отметил, что во время пандемии медики сплотились и приезжают к ковидным больным из Гагры, Сухума, других районов. По его словам, все, начиная с санитарок и медсестер и заканчивая врачами, в том числе депутаты парламента, не жалеют себя, считают своим святым долгом помогать в такой сложной ситуации.

«Наконец-то люди процентов на 80-90 стали верить, что эта болезнь, коронавирус, существует. Поняли, что кислорода, которого на планете больше, чем земли и воды, может человеку не хватать, и это очень страшно. И мы в борьбе с ковидом выигрываем не только тем, что спасаем жизни, но и большим опытом, который накапливаем за этот почти уже год. А чего стоят компьютерный томограф и кислородная станция, которая подает во все палаты кислород», – приводит слова Адама Цвижба газета «Республика Абхазия».

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Блогер Тенгиз Джопуа считает, что депутатом не может быть человек, который ранее был судим, и человек, употребляющий наркотики. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я думаю, депутатом не может быть человек, который не прожил в Абхазии не менее десяти лет. Нельзя выбирать депутатами людей в округе, если они не имеют там постоянного места жительства. Я также хотел бы, чтобы депутаты проходили тестирование на минимальный объем знаний в области государственного управления и права, а также знания регламента работы законодательного органа. А то, такое ощущение, что они не только писать, но и говорить не умеют. Также было бы хорошо обязать их выступать на государственном телевидении хотя бы раз в полгода. Запустить программу «Парламентский час» в прямом эфире и вытаскивать их по очереди на диалог с обществом. Необходимы прямые эфиры сессий парламента и заседаний комитетов. Наш парламент всеми силами противится этому, но обществу это нужно. Очень хотелось бы, чтобы наши избранники декларировали свои доходы и эти декларации вывешивались на всеобщее обозрение. И, наконец, нужен механизм отзыва депутатов и полное лишение их неприкосновенности», – заключил Тенгиз Джопуа.

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Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района начнется в конце мая этого года и завершится в 2022 году, пишет «Апсныпресс». Проект полигона разработан совместно абхазскими и российскими специалистами.

«Изначально проектом был запланирован котлован размером 12 гектаров, но в связи с тем, что в этот проект заложено всего 114 млн рублей, а сметная стоимость полигона на 12 гектаров составила 306 млн рублей, мы решили пока сократить котлован и сделать его около 6 гектаров», – сказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Площади котлована по новому проекту хватит примерно на 10 лет. «Мусор, поступающий на полигон, будет сортироваться по видам. Отдельно пластик, металл, бумага и органика. Органика будет отправляться в котлован, а все остальное – это вторсырье, которое можно даже использовать в коммерческих целях», – отметил Агрба.

Сам котлован будет изолирован геомембраной, которая не позволит проникать в почву жидким отходам. Решение строить мусорный полигон в Гулрыпшском районе было принято в 2019 году после акций протеста, проведенных жителями сухумского микрорайона Маяк, которые потребовали закрыть мусорную свалку. Последние два года мусор из Сухума отвозят на Гальский полигон бытовых отходов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия